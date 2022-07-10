安倍晉三遭槍殺之後：日本警方大幅強化參院大選維安，各界質疑事發現場輕忽維安工作與人員配置

日本今（10）日舉行參議院大選投開票，受到前首相安倍晉三前（8）日遭槍擊身亡的影響，日本警察廳前日下令強化全國警力維安工作，讓選前的造勢活動都在大幅強化維安的情形下進行。

熟知維安工作的日本相關人士也指出，釀成此次悲劇的問題其一是事前的維安準備可能不充分，另一個是維安人員對第2槍的應對。

各政黨領袖避免接觸聽眾，訴求堅決對抗民主主義的挑戰

（中央社）日本前首相安倍晉三8日在街頭演說時遭槍殺身亡，震驚日本社會，也讓日本警察廳大幅強化參議院大選選前一天維安工作，包括設置金屬探測機檢查手提行李、增派警力進入人群等。

另外，日本《朝日新聞》報導，長野縣警察局中央警察署9日表示，已依恐嚇威脅罪嫌逮捕67歲植松明。

警方表示，植松8日上午11時50分左右及中午12時25分左右，以行動電話撥打自民黨候選人松山三四六競選服務處電話，對接電話的工作人員表明將殺害松山。

松山陣營相關人士說，植松兩次致電都說到「下一個就是你」，而稍早之前才剛發生安倍遭槍擊事件。

《讀賣新聞》報導，日本今（10）日舉行參議院大選投開票，受到前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡影響，選前一天的9日，各黨造勢活動都在嚴格戒備態勢下進行。包括自民黨總裁（黨主席）岸田文雄等各政黨領袖在避免接觸聽眾的同時，都訴求堅決對抗對民主主義的挑戰。

岸田9日在山梨縣富士吉田市站台時說，「理解安倍前首相的想法，到最後一刻都要站在大家面前持續訴求，希望這是一場展現民主主義重要性的選舉」。

岸田1993年跟安倍同時當選眾議員步入政壇，視安倍為「同甘共苦的重要友人」，表達絕不屈服槍擊事件的決心。

他在13多分鐘的演說內容中，有關安倍的部分占了約一半時間；台下氣氛也跟過去選戰造勢不同，沒有歡聲只有靜默與哭泣聲。

在川崎市輔選的公明黨代表（黨主席）山口那津男說，以絕不向暴力屈服的想法，來完成這次的參議院大選，並將演說重點放在對安倍功績的評價。

最大在野黨立憲民主黨代表泉健太在福島市站台時，也以「雖然不同黨，但深刻理解到一直以來奮戰不懈的偉大政治家已經不在」一席話表示哀悼之意。

雖然泉健太跟岸田一樣，8日事發當天下午取消所有輔選行程，但他強調，自己是抱著絕不向恐怖分子屈服的重大決心與覺悟站在這裡。

受到安倍遭槍殺身亡影響，日本警察廳8日下令強化全國警力維安工作，讓選前一天的造勢活動就在大幅強化的維安態勢下進行。

警方在岸田演說的富士吉田市會場設置金屬探測機，由警員為聽眾進行手提行李的安檢。

山梨縣警方投入相較以往約2倍到3倍的數百名警力進行維安，在岸田站上宣傳車演說時，警員也穿插進入人群中戒備。

在神奈川縣部分，共產黨委員長（黨主席）志位和夫演說時，神奈川縣警方緊急派遣警員前往。神奈川縣警方過去主要在現場配置便衣警察，但9日則是配置制服警員，強化「可見維安」。

自民黨幹事長茂木敏充等人9日在沖繩縣那霸市舉行演說時，警方也派出直升機在上空盤旋戒備。

奈良縣警本部8日上午才批准維安計畫，警視廳幹部質疑維安配置有問題

（中央社）日本前首相安倍晉三8日在街頭演說時遭槍殺身亡，日媒這兩天持續探究維安究竟出了什麼問題。由於槍手開第1槍到第2槍約間隔3秒，有專家認為，問題出在維安人員對第2槍的因應。

日本《經濟新聞》報導，安倍在街頭輔選發表演說時中彈身亡，外界不斷地質疑維安有疏漏，理由是除了讓可疑人物如此接近，且槍手第1槍擊發到再開第2槍間隔約3秒鐘，看不到有維安人員挺身而出防止安倍中彈，讓外界質疑太過輕視維安事前準備與人員配置，要求警方徹底查明現場狀況並重新檢視維安態勢。

從網路上分享的影片來看，槍手在安倍背後擊發第1槍後，當時安倍還回頭看，直到第2槍擊發後才中彈倒下。兩聲槍響中間完全沒看到維安人員上前撲倒安倍，或以身體擋在安倍與槍手間來防止第2槍擊中安倍。

安倍在事發現場的維安體制以奈良縣警察局警備部參事官為首，成員包括警視廳SP（特勤人員）及縣警警官。

警視廳特殊急襲部隊（SAT）前成員、熟知維安工作的伊藤鋼一，認為問題出現在對第2槍的因應。

他說，負責維安工作的警方一旦發現異狀，第一時間衝向維安對象並壓低維安對象的頭，引導維安對象立刻離開現場，「這是對重要人士維安工作的鐵律」。

伊藤說，不過，事發當下卻沒看到有警官靠近安倍身旁，「哪怕是杞人憂天，維安人員採取維安行動非常重要，事發現場的因應並不充分」。

Photo Credit: AP / 達志影像 照片中遭壓制的男子山上徹也，於8日在奈良持槍槍殺安倍晉三。

熟悉選舉維安工作的警視廳幹部也說，太過輕視事前維安準備。奈良縣警方表示，安倍方面是在事發前一天的7月7日突然決定8日要到訪奈良，縣警本部長8日上午才剛批准維安計畫。

警視廳幹部質疑，讓手持不明物體的人物移動到如此接近維安保護對象，「維安配置有問題」。本來維安人員就該仔細確認演說場所有無維安死角、有沒有被安裝可疑物品的可能性等，「這次的事前準備工作可能並不充分」。

人員在美國接受維安與反恐訓練、在日本提供維安服務的民間保全業者社長伊藤慎一說，為什麼這次事件無法預防？警方應了解當時的維安態勢，然後用國民能理解的方式說明並進行改善。

《日本放送協會》（NHK）報導，歷任警視廳公安部長及警察廳警備局長等要職的前警視總監米村敏朗說，選舉街頭演說跟一般對重要人士的維安不同，因為會有不特定多數人聚集，維安對象跟選民距離也很近，對警方來說是難以進行維安的一種狀況。