中鋼「鋼化聯產」實驗工廠首曝光：減碳變成億元賺錢生意，三大優勢讓多家化工廠找上門

（中央社）淨零耐力戰開打，中鋼「鋼化聯產」實驗先導線首度曝光，灰、黃色鋼造塔柱拔地而起，矗立於廠區，目標今年9月完工試量產，將純化一氧化碳、二氧化碳，直送化工廠產製化學品，力拚跨業合作「碳」盡其用，讓減碳變成一門賺錢生意。

減碳海嘯襲來，鋼鐵、石化業等排碳大戶首當其衝，「鋼化聯產」是中鋼重要減碳手段，中鋼能源開發與應用發展組研究員王俊修說，中鋼煉鋼與煉鐵過程，高爐、轉爐所排放的副產氣富含一氧化碳，尤其轉爐氣一氧化碳比例高達61%，若能將碳完整捕捉下來、固定於化學品當中，就可減少碳排。

換言之，中鋼希望將「原本要拿去燒的碳」拿來進行高值化應用，因此攜手中油，由中油提供乙烯、丙烯、氫氣，中鋼則提供一氧化碳、二氧化碳，讓化工廠加以產製成甲醇、醋酸等化學品，再供給更下游的傢俱、服飾、鞋材、太陽能模組封裝膠等產品應用。

王俊修說，台灣石化產業鏈上下游層層分工，一旦鋼化聯產併入上游，等於是無痛升級下游產業低碳化。

不只如此，中鋼煉鋼、煉鐵排放一氧化碳的過程，直接取代化工廠產氣製程，化工廠本身也因不需要產氣，不用再額外輸入煤炭、石油、天然氣等，等於減碳之餘，還能減少原物料依賴，免除缺料危機。

實驗先導線9月完工 拚2025年捕碳直送下游化工廠

Photo Credit: 中央社 實驗室裏，中鋼綠能與系統整合研究發展處長陳宗榮展示不到150公分長的細鋼管，這是實驗階段變壓吸附塔核心設備，正在測試吸附與脫除一氧化碳的最佳操作條件，一旦上線到工場先導產線，鋼管規模將放大到3公尺高。

中鋼第一轉爐工場旁，六座三公尺高的黃色塔柱、五個灰色塔柱矗立，施工聲震耳欲聾，與工研院合作建置的鋼化聯產實驗先導線工程如火如荼進行，預計9月底建置完成，捕碳量4900噸，屬於鋼化聯產第一階段計畫，投資金額為新台幣2億元。

王俊修說明，第一轉爐工場有現成管線，可直接將轉爐、高爐氣引至黃塔內，運用變壓吸附（PSA）原理，將二氧化碳吸附分離，剩下的氮氣、一氧化碳會進入灰塔，最後產出一氧化碳、二氧化碳，注入隔壁工研院模組設備，用作產製甲醇、甲烷、醋酸、乙烯等化學品。

過程中合作化工廠也會參與驗證氣體品質，作為第二階段示範產線建廠依據。到時，中鋼將再投入10億，建立面積大4倍的工廠，預計2025年啟動，產出的一氧化碳將藉由管線送至鄰近下游化工廠，預計年減碳量高達24萬噸。

目前，中鋼已鎖定長春化工、李長榮、聯成化科與中碳等緊鄰廠區周圍的化工業者，拉攏加入低碳高值化產業聯盟。

中鋼綠能與系統整合研究發展處處長陳宗榮表示，中鋼附近剛好有石化產業聚落，是促成鋼化聯產原因之一，如果下游廠距離太遠，氣體管線距離會拉很長，「光是投資高空管架，僅僅1公里造價就要上億」；此外，一氧化碳具毒性、延伸洩漏問題，仰賴時常巡檢，管線投資維護成本會很高昂，投入誘因與效益自然降低。

既然已確定掏出12億，自然不容許失敗。事實上，除了實驗先導線建置，中鋼另有專門實驗室，裡頭也有兩座迷你實驗塔，重點工作之一是找出最適合的「吸附劑」，導入先導線使用，並進行相關研發，「這些都是錢，但是可以協助找到答案，就有價值」，陳宗榮說。

Photo Credit: 中央社 瓶內吸附劑為市售各式各樣一氧化碳吸附劑，中鋼將每樣拿來測試，透過不同用量、壓力與溫度，試圖找出每種吸附劑最佳操作條件，創造吸附一氧化碳最佳效益。

中鋼鋼化聯產具備三優勢 多家化工廠敲門尋合作

攤開國外鋼廠發展現況，中國已有多家鋼廠鋼化聯產商轉案例，日、韓、德國、盧森堡鋼鐵廠也相繼投入；不過，王俊修指出，國外都是一條龍做法，鋼鐵業必須跨入不熟悉的化工業，可能造成新競爭問題。

反觀中鋼鋼化聯產具備三大優勢，第一，中鋼副產氣可提供具成本競爭力的一氧化碳、二氧化碳及產業低碳化機會；第二，周圍有中油與下游石化廠，具上下游碳資源整合地利；第三，中鋼20年來已與13家廠商共建區域能資源整合，培養良好默契，也存在既有管架，皆成為鋼化聯產推動利基。

如今透過鋼化聯產，中鋼將進一步推動2.0版本、意即區域碳資源整合，2040年更希望實際商業應用，屆時變壓吸附塔可能達七公尺之高，在大林蒲園區形成經濟體，結合鋼鐵、煉油、化工等，實現3.0碳循環經濟園區願景，年減碳量擴大為290萬噸。

陳宗榮表示，中鋼去年5月成立鋼化聯產專案、8月與中油簽合作備忘錄，起初擔憂不知與誰合作，去年底開始，多家化工廠主動上門，顯見廠商減碳壓力之大，若參與其中，無需額外花錢換設備，就可達到減碳成果，自然具吸引力。

在「減碳人人有責」的世界，中鋼一年副產燃氣中的一氧化碳約183萬噸，若全數轉化成高階化學品，將為石化產業創造800億產值，減碳兼賺錢將不是空話。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航