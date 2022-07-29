中鋼「鋼化聯產」實驗工廠首曝光：減碳變成億元賺錢生意，三大優勢讓多家化工廠找上門
我們想讓你知道的是
如今透過鋼化聯產，中鋼將進一步推動2.0版本、意即區域碳資源整合，2040年更希望實際商業應用，屆時變壓吸附塔可能達7公尺之高，在大林蒲園區形成經濟體，結合鋼鐵、煉油、化工等，實現3.0碳循環經濟園區願景，年減碳量擴大為290萬噸。
（中央社）淨零耐力戰開打，中鋼「鋼化聯產」實驗先導線首度曝光，灰、黃色鋼造塔柱拔地而起，矗立於廠區，目標今年9月完工試量產，將純化一氧化碳、二氧化碳，直送化工廠產製化學品，力拚跨業合作「碳」盡其用，讓減碳變成一門賺錢生意。
減碳海嘯襲來，鋼鐵、石化業等排碳大戶首當其衝，「鋼化聯產」是中鋼重要減碳手段，中鋼能源開發與應用發展組研究員王俊修說，中鋼煉鋼與煉鐵過程，高爐、轉爐所排放的副產氣富含一氧化碳，尤其轉爐氣一氧化碳比例高達61%，若能將碳完整捕捉下來、固定於化學品當中，就可減少碳排。
換言之，中鋼希望將「原本要拿去燒的碳」拿來進行高值化應用，因此攜手中油，由中油提供乙烯、丙烯、氫氣，中鋼則提供一氧化碳、二氧化碳，讓化工廠加以產製成甲醇、醋酸等化學品，再供給更下游的傢俱、服飾、鞋材、太陽能模組封裝膠等產品應用。
王俊修說，台灣石化產業鏈上下游層層分工，一旦鋼化聯產併入上游，等於是無痛升級下游產業低碳化。
不只如此，中鋼煉鋼、煉鐵排放一氧化碳的過程，直接取代化工廠產氣製程，化工廠本身也因不需要產氣，不用再額外輸入煤炭、石油、天然氣等，等於減碳之餘，還能減少原物料依賴，免除缺料危機。
實驗先導線9月完工 拚2025年捕碳直送下游化工廠
中鋼第一轉爐工場旁，六座三公尺高的黃色塔柱、五個灰色塔柱矗立，施工聲震耳欲聾，與工研院合作建置的鋼化聯產實驗先導線工程如火如荼進行，預計9月底建置完成，捕碳量4900噸，屬於鋼化聯產第一階段計畫，投資金額為新台幣2億元。
王俊修說明，第一轉爐工場有現成管線，可直接將轉爐、高爐氣引至黃塔內，運用變壓吸附（PSA）原理，將二氧化碳吸附分離，剩下的氮氣、一氧化碳會進入灰塔，最後產出一氧化碳、二氧化碳，注入隔壁工研院模組設備，用作產製甲醇、甲烷、醋酸、乙烯等化學品。
過程中合作化工廠也會參與驗證氣體品質，作為第二階段示範產線建廠依據。到時，中鋼將再投入10億，建立面積大4倍的工廠，預計2025年啟動，產出的一氧化碳將藉由管線送至鄰近下游化工廠，預計年減碳量高達24萬噸。
目前，中鋼已鎖定長春化工、李長榮、聯成化科與中碳等緊鄰廠區周圍的化工業者，拉攏加入低碳高值化產業聯盟。
中鋼綠能與系統整合研究發展處處長陳宗榮表示，中鋼附近剛好有石化產業聚落，是促成鋼化聯產原因之一，如果下游廠距離太遠，氣體管線距離會拉很長，「光是投資高空管架，僅僅1公里造價就要上億」；此外，一氧化碳具毒性、延伸洩漏問題，仰賴時常巡檢，管線投資維護成本會很高昂，投入誘因與效益自然降低。
既然已確定掏出12億，自然不容許失敗。事實上，除了實驗先導線建置，中鋼另有專門實驗室，裡頭也有兩座迷你實驗塔，重點工作之一是找出最適合的「吸附劑」，導入先導線使用，並進行相關研發，「這些都是錢，但是可以協助找到答案，就有價值」，陳宗榮說。
中鋼鋼化聯產具備三優勢 多家化工廠敲門尋合作
攤開國外鋼廠發展現況，中國已有多家鋼廠鋼化聯產商轉案例，日、韓、德國、盧森堡鋼鐵廠也相繼投入；不過，王俊修指出，國外都是一條龍做法，鋼鐵業必須跨入不熟悉的化工業，可能造成新競爭問題。
反觀中鋼鋼化聯產具備三大優勢，第一，中鋼副產氣可提供具成本競爭力的一氧化碳、二氧化碳及產業低碳化機會；第二，周圍有中油與下游石化廠，具上下游碳資源整合地利；第三，中鋼20年來已與13家廠商共建區域能資源整合，培養良好默契，也存在既有管架，皆成為鋼化聯產推動利基。
如今透過鋼化聯產，中鋼將進一步推動2.0版本、意即區域碳資源整合，2040年更希望實際商業應用，屆時變壓吸附塔可能達七公尺之高，在大林蒲園區形成經濟體，結合鋼鐵、煉油、化工等，實現3.0碳循環經濟園區願景，年減碳量擴大為290萬噸。
陳宗榮表示，中鋼去年5月成立鋼化聯產專案、8月與中油簽合作備忘錄，起初擔憂不知與誰合作，去年底開始，多家化工廠主動上門，顯見廠商減碳壓力之大，若參與其中，無需額外花錢換設備，就可達到減碳成果，自然具吸引力。
在「減碳人人有責」的世界，中鋼一年副產燃氣中的一氧化碳約183萬噸，若全數轉化成高階化學品，將為石化產業創造800億產值，減碳兼賺錢將不是空話。
新聞來源
延伸閱讀
- 碳費開徵預計將引發「綠色通膨」，台灣準備好了嗎？
- 環保署鎖定全台287家企業排碳大戶徵收「碳稅」，鋼鐵業支持、水泥業呼籲配套措施
- 歐盟2023年起收取「碳關稅」，台灣212項高耗能產品受影響，以鋼鐵製品為大宗
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
我們想讓你知道的是
遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
21世紀的企業踏上數位浪潮，紛紛展開「上雲計畫」推動IT雲端化轉型工程。台灣第一家AWS MSP代管服務合作夥伴即為遠傳子公司－博弘雲端科技（以下稱博弘），擔起「助飛員」重任，為各產業客戶提供雲端搬遷、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。
博弘年營收成長率達70%，於2019年加入遠傳，將雲端服務結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），為遠傳大人物挹注雲端能量，亦為博弘掀開事業格局新頁。2020年博弘被美國CIO雜誌、國際調研機構ChannelE2E，評選為全球前25大雲端託管服務商。在專業技術與產業經驗上不斷精進的博弘，儼然已成為企業數位轉型不可缺少的雲端夥伴。
聯姻遠傳厚植兩大武力：擴大商業謀略、強化數據技術
博弘總經理何冠生（Shasta）笑談十年的創業「試錯」之旅，數位、遊戲、零售事業試過一輪，當AWS前來叩門談合作，創業經驗化成對客戶痛點的深度同理心，因而將服務不斷延伸，從雲端架構規劃、部署、監控到7×24代管，博弘集團不但取得各雲平台原廠的信任與合作，更與客戶養出共存共榮的夥伴關係。
博弘成為遠傳子公司之後，一方面獲得充沛資源，同時拓展企業價值鏈，進化為全新企業體。何冠生指出，「我們汲取了遠傳深耕產業ICT的整合經驗與集團財務紀律管理，又保留雲端公司的敏捷及彈性，以『雲端為體，大人物為用』，拉高我們經營格局與服務完整度。」另一方面，企業數位轉型專家遠傳聯手博弘，可以豐沛雲端基礎建設等資源搭載各種大數據、人工智慧、物聯網的技術，協助各領域的垂直場域，快速展開智慧創新應用。
除了拔尖商業戰略，博弘也沒有忽略技術本質的耕耘，今年更成立數據應用處，看準疫情迫使越來越多企業佈局現代化、雲端化IT之外，也開始講究數據驅動決策，才能在斷鏈、封城、停工等危機中速戰速決。何冠生表示，「我們此時擴大服務廣度，一部分也是洞察到『大人物』的市場機會」。
理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役
何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
經典成功戰役，就是協助台灣家樂福搬遷電商架構，助其提升70% 連網速度。何冠生表示，家樂福電商網站原設置於香港機房，但許多服務仍需連回法國，博弘集團協助搬遷至GCP台灣機房，進行架構的調整與優化，結合在地機房優勢，大幅提升消費者線上購物的使用體驗，更導入創新代管服務，提升維運管理效率與服務品質，創造三贏局面。
另受COVID-19影響，線上學習成為必要轉型的選項之一，博弘與遠傳更聯手協助公部門，改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷。短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從地端拋上雲端、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能，遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學。
在地練兵樹立大人物典範，放眼海外目標亞太第一大
為了持續擴大博弘雲端託管服務的競爭優勢，何冠生說，我們將祭出差異化的殺手鐧。首先博弘把雲端託管技術加以商品化，未來一兩年將以SaaS（軟體即服務）模式，推出自主開發的訂閱商品，同時結合遠傳大人物的相關技術與平台，形成深度、廣度兼具的完整解決方案，再加上遠傳顧問團隊在數位轉型的豐富實踐經驗與科技力，可進一步瞄準更多產業客戶。
博弘除了拓展在地市場，也沒有忽略海外商機，何冠生提到，「這三年我們經營香港、東南亞據點大有斬獲，海外營收大幅成長，特別是在金融保險產業、政府公部門及大型企業，都是我們的客戶群。」這個好成績讓博弘繼續勇敢造夢，下一階段策略聚焦「立足台灣、放眼全球」，何冠生相信與遠傳攜手可以累積更多企業部署「大人物」的成功故事，絕對有助於把數位轉型典範輸出國際。
免費諮詢雲端服務： https://fetnet.tw/c8Fq3h0K3Y
了解更多遠傳大人物： https://fetnet.tw/01Hj4n0K3Z
本文章內容由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。