拜登國內民調創新低，普亭支持度卻水漲船高，西方一系列制裁反而讓俄國民眾更加團結

​​ 拜登、普亭民調持續拉大，拜登內政艱鉅難行​

​2021年8月中混亂的阿富汗撤軍終結美國總統拜登（Joe Biden）自同年1月上任以來的「蜜月期」，支持度持續下降。隨後，同年開始加劇的通貨膨脹更使拜登國內支持面臨更嚴峻的挑戰。2022年上半年，拜登支持度下跌像沒有「下限」，4月拜登國內支持率跌到上任後新低38%。​

然而，三個月過去，拜登支持度不僅沒有起色，更連民主黨的「基本盤」都快守不住。《新聞週刊》7月5日報導，美國蒙莫斯大學（Monmouth University）最新民調指出，拜登6月支持度滑落到上任以來最低36%，不滿意度更來到近6成（58%），比起一年前（2021年7月）仍有48%的支持率有著天攘之別。​

這份民調進一步分析，拜登雖在民主黨支持者中仍有74%支持率，但在獨立選民和共和黨支持者中，分別僅有29%和3%支持率。不僅拜登滿意度持續下探，民眾對美國的未來也感到擔憂。民調指出，近9成（88%）受訪者認為美國正走向「錯誤的道路」（wrong track）。相較5月份民調又上升9％，顯示拜登政府執政方向越不受民眾信任。​

《新聞週刊》提到，目前美國的經濟狀況對拜登政府是特別難克服的挑戰。報導指出，雖然聯邦政府協助美國民眾降低消費成本，但最新民調顯示，每10個美國人中有四個，難以維持他們現在的財務狀況，數字是近五年來的新高。​

令人擔憂的是，經濟衰退只是拜登面臨的重大內政問題之一。過去兩年頻繁發生的大規模槍擊事件，不僅讓美國民眾人心惶惶，也讓美國憲法第二修正案（2nd Amendment）相關的槍枝管控問題再次浮上檯面，使美國社會進一步分裂。再者，日前美最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）及各州實施的「反墮胎」州法，更讓墮胎權一時成為拜登政府需要解決的重要議題。​

諷刺的是，當拜登國內民調創新低時，此刻他最痛恨的對手俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在俄國國內反而有極高的支持率。《每日電訊報》7月1日報導，俄國智庫「俄羅斯公共民意研究中心」（Russian Public Opinion Research Center）公布民調顯示，78%俄國受訪者認為普亭相當稱職，相較2月民調上升8％。​

報導指出普亭水漲船高的支持度，使西方策略家感到挫敗。因為他們對俄強硬的制裁措施，為的是希望生活變得更加困難的俄國民眾可以抬頭對抗普亭政府，然而結果卻恰恰相反。

《每日電訊報》還提到，另一份同樣由俄羅斯公共民意研究中心公布的民調顯示，61%受訪者對國家目前前進的方向有信心，而61%支持率也是自2005年來最高的水準，並有72%的受訪者支持普亭入侵烏克蘭的舉動。​

美國對中、俄負面觀感持續上升

​美國民意研究機構「皮尤研究中心」（Pew Research Center）6月29日公布19國民眾對中國等各項議題看法的調查結果。包含美、英、德、日、韓、澳的19國中，有17國對中國負面印象比例過半，也有不少國人民對中國負面觀感比例甚至高達7、8成，僅有新加坡（34%）和馬來西亞（39%）對中反感度未過半。

多數對中國反感度過半的國家，2022年的反感比例比2021年還要高。有些國家對中反感比例原先就已超過七成，若在這麼高的基礎下還持續上升，可見中國近年在各國人民眼中的形象確實更加惡化。​

此外，報告詢問各國受訪者「下列哪項議題對他們的國家造成最嚴重問題？」選項分別有「中國人權政策」、「中國軍事實力」、「與中國的經濟競賽」、「中國對其國內政治的介入」。其中，歐洲國家多認為是中國人權政策；印太國家如：澳洲、南韓、日本，則認為中國的軍事力量才是更嚴重的問題。​

另一方面，美國民眾對中反感度也持續達到歷史高點。報告指出，2022年美國有82%受訪者對中國反感，較2021年上升6％，也是歷史新高。此外，每10個美國人中，有七人形容美中關係「差勁」（poor）。​

另一份皮尤研究中心6月22日發布的報告，則針對17國對北大西洋公約組織（NATO）、俄羅斯、美國、拜登、普亭的印象等進行調查。報告指出，國際社會對美國、北約的有好感比例分別為61%、66%。然對俄羅斯的好感度僅有10%，反感度則高達85%。​

另外，美、俄領袖在國際上的信任程度也有極大差異。國際社會有六成信任拜登有關全球事務的作為，反觀普亭僅有9%，且有九成不信任其作為，對此皮尤研究中心指出西方對普亭此刻的負面評價是「歷史新高」。雖說習近平在民調中的信任程度優於普亭，但受訪者中僅有18%對他的作為有信心，高達77%則表示沒有信心。​

美國國內議題爭議持續！美國人如何看各項重大議題 ​

​美國7月4日獨立紀念日（Independence Day）這天，皮尤研究中心公布美國人民看待美國與其民主制度的報告。民調顯示，平均52%美國民眾認為美國是最偉大的國家之一，23%認為美國仍是世界龍頭，23%民眾則認為其他國家比美國更好。​

皮尤研究中心指出，超過65歲的美國受訪者多認為美國是最偉大的國家，但年輕一輩介於18至29歲的受訪者卻不這麼認為，此一齡層中僅有10％認為美國最偉大。另外，共和黨支持者與傾向共和黨的獨立選民中，有38％認為美國是最偉大的國家。不過，民主黨支持者、傾向民主黨的獨立選民僅有12％認為美國最偉大。​