民進黨選對會拍版「龍中配」出戰雙北市長，學者分析：黃珊珊相對弱勢，但要被棄保可能不太容易
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王業立指出，提早打出棄保牌的效果，目前看來不是那麼顯著，且黃珊珊不僅能吸收大部分民眾黨支持者的選票，還因為以無黨籍身分參選，有機會接受中間選民認同，加上21年議員經驗，讓她是3名參選人中對市政最熟稔的，種種因素都讓她要被棄保不太容易。
民進黨選對會今（10）日下午決議徵召衛福部長陳時中為台北市長候選人、前交通部長林佳龍為新北市長候選人，將於13日提交中執會進行提名作業。年底選戰台北市三腳督態勢底定。學者分析台北市過去有多次三腳督的經驗，但以台北市副市長黃珊珊的經歷，要讓棄保效應發揮作用恐不太容易。
行政院晚間則表示，衛福部長及指揮中心指揮官的接任人選，將在民進黨完成提名及陳時中提出辭呈後公佈。
《中央社》報導，蔡英文表示，民進黨中央執政6年多來的重大社會福利政策，都在陳時中任內規劃推動、順利落實執行。陳時中有政策規劃能力，更有政策執行力，而台灣的首都正需要陳時中這樣一位有領導力的市長，來帶領台北市展現國家首都格局，讓全世界從未來的台北，來看見台灣的良善力量。
蔡英文認為，林佳龍的國際宏觀視野和城市治理實績，有助於驅動整合北北基桃首都生活圈，領航城市治理與跨域治理的大格局；相信以林佳龍兼具在地與國際的視角，一定有經驗、有能力展現新北市和首都生活圈的新治理願景。
台北市三腳督態勢底定，學者分析：要讓黃珊珊被棄保不太容易
（中央社）民進黨選對會今天建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長，年底選戰將形成三腳督態勢。學者分析，檯面上參選人中，台北市副市長黃珊珊相對弱勢，但她要被棄保也不太容易。
民進黨選舉對策委員會今天下午開會討論台北市提名人選，建議徵召陳時中參選台北市長，將會與國民黨台北市長參選人蔣萬安、民眾黨主席柯文哲支持的台北市副市長黃珊珊形成三足鼎立態勢。
台灣大學政治學系教授王業立接受《中央社》記者電訪表示，台北市過去曾有多次三腳督經驗，棄保呼聲總是會在選戰後期出現，此次卻連民進黨尚未徵召人選，就有陣營開始組織棄保策略，就是為了盡早將黃珊珊邊緣化，在她更壯大前移除威脅。
不過，王業立指出，提早打出棄保牌的效果，目前看來不是那麼顯著，且黃珊珊不僅能吸收大部分民眾黨支持者的選票，還因為以無黨籍身分參選，有機會接受中間選民認同，加上21年議員經驗，讓她是3名參選人中對市政最熟稔的，種種因素都讓她要被棄保不太容易。
王業立分析，從目前各項民調來看，蔣萬安的支持度起起伏伏，但不曾掉到第3名，表示他可以穩定守住藍軍的基本盤，卻不足以保證一定當選，因此未來應努力開拓中間選民、尤其是年輕人的選票。
王業立說，陳時中近期民調表現差異大，難以推估真實狀況，但陳時中相較另外2名參選人，仍未提出任何對市政的願景與政見，且必須為自己最容易受到攻擊的防疫表現辯護。
中山大學政治學研究所教授廖達琪表示，對比2018年台北市長選舉，台北市長柯文哲是爭取連任，因此具有執政優勢，但黃珊珊身為副市長，沒有動用行政資源的正當性，且必須面對辭職壓力，現在對職務不捨，反而變成選戰包袱，還招致寄生市府的批評。
廖達琪指出，相較2018年代表藍營參選的前立委丁守中及綠營的前立委姚文智，蔣萬安及陳時中實力都更加堅強，黃珊珊反而顯得弱勢，被棄保的機會最高，就看最後民調是被狠狠甩在後面，還是能三足鼎立。
行政院：待民進黨完成提名、陳時中遞出辭呈後，公布衛福部長與指揮官接任人選
（中央社）民進黨選對會今天建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長。行政院發言人羅秉成晚間表示，待民進黨完成提名作業程序、陳時中提出辭呈後，會適時公布接任人選，確保衛福部與指揮中心工作都能無縫接軌。
民進黨主席蔡英文今天召開選對會，選對會一致同意，建議徵召前交通部長林佳龍選新北市長、衛福部長陳時中選台北市長，提交7月13日中執會，進行徵召提名作業。外界關注，衛福部長與中央流行疫情指揮中心指揮官由誰接任。
羅秉成表示，現階段是民進黨選對會建議提名人選，陳時中仍會持續專注在他的職務工作，待民進黨中執會完成提名作業程序、陳時中也提出辭呈後，行政院會適時公布接任人選，確保衛福部的政務運作與指揮中心的防疫工作，都能無縫接軌穩健進行。
另外，桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等7名黨籍縣市長，今天舉行記者會，聯合推薦前交通部長林佳龍參選新北市長。外界關注，記者會為何沒有推薦陳時中選台北市長。
對此，知情人士表示，陳時中目前仍是衛福部長、具公職身分的政務官，林佳龍則是前交通部長，因此7縣市首長認為要尊重行政體制，所以才沒有特別聲援陳時中，這是行政倫理問題。
知情人士也說，以學運世代來說，當時林佳龍就是領頭羊，現在學運世代已經是地方首長，所以由同為學運世代的縣市長推薦。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
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大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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