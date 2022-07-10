民進黨選對會拍版「龍中配」出戰雙北市長，學者分析：黃珊珊相對弱勢，但要被棄保可能不太容易

民進黨選對會今（10）日下午決議徵召衛福部長陳時中為台北市長候選人、前交通部長林佳龍為新北市長候選人，將於13日提交中執會進行提名作業。年底選戰台北市三腳督態勢底定。學者分析台北市過去有多次三腳督的經驗，但以台北市副市長黃珊珊的經歷，要讓棄保效應發揮作用恐不太容易。

行政院晚間則表示，衛福部長及指揮中心指揮官的接任人選，將在民進黨完成提名及陳時中提出辭呈後公佈。

《中央社》報導，蔡英文表示，民進黨中央執政6年多來的重大社會福利政策，都在陳時中任內規劃推動、順利落實執行。陳時中有政策規劃能力，更有政策執行力，而台灣的首都正需要陳時中這樣一位有領導力的市長，來帶領台北市展現國家首都格局，讓全世界從未來的台北，來看見台灣的良善力量。

蔡英文認為，林佳龍的國際宏觀視野和城市治理實績，有助於驅動整合北北基桃首都生活圈，領航城市治理與跨域治理的大格局；相信以林佳龍兼具在地與國際的視角，一定有經驗、有能力展現新北市和首都生活圈的新治理願景。

台北市三腳督態勢底定，學者分析：要讓黃珊珊被棄保不太容易

（中央社）民進黨選對會今天建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長，年底選戰將形成三腳督態勢。學者分析，檯面上參選人中，台北市副市長黃珊珊相對弱勢，但她要被棄保也不太容易。

民進黨選舉對策委員會今天下午開會討論台北市提名人選，建議徵召陳時中參選台北市長，將會與國民黨台北市長參選人蔣萬安、民眾黨主席柯文哲支持的台北市副市長黃珊珊形成三足鼎立態勢。

台灣大學政治學系教授王業立接受《中央社》記者電訪表示，台北市過去曾有多次三腳督經驗，棄保呼聲總是會在選戰後期出現，此次卻連民進黨尚未徵召人選，就有陣營開始組織棄保策略，就是為了盡早將黃珊珊邊緣化，在她更壯大前移除威脅。

不過，王業立指出，提早打出棄保牌的效果，目前看來不是那麼顯著，且黃珊珊不僅能吸收大部分民眾黨支持者的選票，還因為以無黨籍身分參選，有機會接受中間選民認同，加上21年議員經驗，讓她是3名參選人中對市政最熟稔的，種種因素都讓她要被棄保不太容易。

王業立分析，從目前各項民調來看，蔣萬安的支持度起起伏伏，但不曾掉到第3名，表示他可以穩定守住藍軍的基本盤，卻不足以保證一定當選，因此未來應努力開拓中間選民、尤其是年輕人的選票。

王業立說，陳時中近期民調表現差異大，難以推估真實狀況，但陳時中相較另外2名參選人，仍未提出任何對市政的願景與政見，且必須為自己最容易受到攻擊的防疫表現辯護。

中山大學政治學研究所教授廖達琪表示，對比2018年台北市長選舉，台北市長柯文哲是爭取連任，因此具有執政優勢，但黃珊珊身為副市長，沒有動用行政資源的正當性，且必須面對辭職壓力，現在對職務不捨，反而變成選戰包袱，還招致寄生市府的批評。

廖達琪指出，相較2018年代表藍營參選的前立委丁守中及綠營的前立委姚文智，蔣萬安及陳時中實力都更加堅強，黃珊珊反而顯得弱勢，被棄保的機會最高，就看最後民調是被狠狠甩在後面，還是能三足鼎立。

行政院：待民進黨完成提名、陳時中遞出辭呈後，公布衛福部長與指揮官接任人選

（中央社）民進黨選對會今天建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長。行政院發言人羅秉成晚間表示，待民進黨完成提名作業程序、陳時中提出辭呈後，會適時公布接任人選，確保衛福部與指揮中心工作都能無縫接軌。

民進黨主席蔡英文今天召開選對會，選對會一致同意，建議徵召前交通部長林佳龍選新北市長、衛福部長陳時中選台北市長，提交7月13日中執會，進行徵召提名作業。外界關注，衛福部長與中央流行疫情指揮中心指揮官由誰接任。

羅秉成表示，現階段是民進黨選對會建議提名人選，陳時中仍會持續專注在他的職務工作，待民進黨中執會完成提名作業程序、陳時中也提出辭呈後，行政院會適時公布接任人選，確保衛福部的政務運作與指揮中心的防疫工作，都能無縫接軌穩健進行。

另外，桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等7名黨籍縣市長，今天舉行記者會，聯合推薦前交通部長林佳龍參選新北市長。外界關注，記者會為何沒有推薦陳時中選台北市長。

對此，知情人士表示，陳時中目前仍是衛福部長、具公職身分的政務官，林佳龍則是前交通部長，因此7縣市首長認為要尊重行政體制，所以才沒有特別聲援陳時中，這是行政倫理問題。

知情人士也說，以學運世代來說，當時林佳龍就是領頭羊，現在學運世代已經是地方首長，所以由同為學運世代的縣市長推薦。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範