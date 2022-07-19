《為演算法服務的免洗人力》：貝佐斯厚顏無恥講出的「人即勞務」，確實捕捉到「微工作者」的空洞性
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一天之內為二十幾家公司工作，一週囊括數百件不同任務，從語音翻譯到暫時管理計程車服務，工作者不再擔任單一明確的角色，而是內容包山包海到無法構成專職工作的地步。
文：菲爾・瓊斯（Phil Jones）
人即勞務
如同其他靠著非正式勞務牟利機會維生的人，微工作者沒有顯而易見的專職工作。「微工作者」、「群包工作者」和「人機迴圈」（humans-in-the-loop）等籠統的用語，都顯現出想把負面場域包裝得頭頭是道的意圖。當然，起初的問題在於「微工作」一詞源自於Samasource，對該平台而言，難民充其量只是發展AI可利用的資源。這個用語巧妙地符合這些人士的利益，他們連同世界銀行等機構都想要美化貧窮化行動。
確實，「微工作者」的講法常常被用來描述一種具有作業流程和特定任務的專業，好像它跟「律師」和「醫師」可以相提並論。但從本質上看來，微工作變動大、不規律且沒有特定型態。描述這個空洞特質最精妙的，或許首推貝佐斯無意之間在行銷MTurk時厚顏無恥講出的「人即勞務」。雖然是沿用「軟體即勞務」（software as a service）的講法來把勞動力偽裝成電腦運算力，但對於這種任務內容雜七雜八且常從其他工作切割而來的角色，貝佐斯的用語確實捕捉到它的空洞性。這讓我們思索一個問題：如果不算是專職工作，那微工作究竟是什麼？
十九世紀末，專職工作開始式微，因為專業分工和相關角色經歷一波大變革。資本主義體系問世改變了生產的本質，也連帶改變了工作的本質。過去單一工人的產出成為社會產出，也就是經由多人之手和心力投注的合作結果，且分工方式變得更細緻。二十世紀，這過程隨著資本發展歷程進入服務業，包含金融、法律服務、餐旅及零售業都聘用了高度分層的人力。
不同於小型獨立商家老闆要包辦多項任務來經營下去，大型超市將勞動切分成裝櫃人員、結帳人員、存貨盤點人員、顧客服務人員、熟食櫃台人員以及管理人員。眾多職業在自動化的浪潮下消失的同時，也會有新的職業產生，尤其因為要透過發明新的特色勞務來讓持續增加的過剩人口有工作—可以再次想想線上交友助理、寵物治療師和各種類別的「顧問」。
但隨著專職工作（和偽專職工作）數量增多，品質通常會跟著下滑。比起當前勞動市場，過去的專職工作曾更能夠在繼承技能、知識和文化後，傳遞到往後的各個世代。如同高茲（André Gorz）文中所說，真正專職工作的這個精髓已經衰退了幾個世紀：「工匠師傅的訣竅是在那個行業中培養出來的個人能力。每名工匠都會不斷持續精進技藝：學習和進步永遠不會停止，需要持續習得新技能並使工具完善。」
高茲所說的當然是指大型工業興起以前的世界，當時特定行業的訣竅只會留在工匠身上。現在，複雜的分工方式和先進技術系統表示工作不再屬於個人。訣竅不再存在於任何職業本身，而是在規範工人活動的機器中、管理階層創造出的任務細節描述中，以及從辦公室或工廠監督紀錄蒐集而來的工人考核報告中。由此看來，不僅是記憶、知識和傳統，就連經驗本身都因資本主義體系而異化。
但是，就算工作過程被科技訣竅宰制，類似高茲所稱的「專職工作」仍有遺留痕跡。自動化和理性化使得「個人」工作的概念變得貧乏，但多數工人仍有「角色」，且每天都有規律的內容，無論變得多麼乾涸或是缺乏個人性。我們能把這種規律性想成是過去曾被稱為專職工作的亡靈軀殼，基本上已被機械和管理系統抹除，但尚有一絲氣息存續下來。
微工作網站上，卻連這一丁點的蹤跡都消失殆盡。用手機和筆電做的短任務案件，不再能稱為真正意義上的專職工作，而是其他差事細部切分且極短的零工，通常都在三十秒內，且每份任務案件彼此之間關連並不大。
這個問題在簡式群包網站特別明顯，因為不如監管式網站那樣提供了數小時或數天份的任務套組。一天下來，MTurk接案者可能翻譯一段文字，聽英國腔音檔打下逐字稿，教導演算法辨識腳踏車，為電子商務網站寫產品描述，標出網頁上冒犯人的內容，填寫新冠病毒問卷，接著去麥當勞店面拍攝「快樂餐」然後把照片傳到網路上。另一方面，使用這些網站的業主享有很高的彈性，理論上可以在一小時之內聘用及解散整個團隊的人員。
要打造這種程度的彈性，首先要把現存的工作和計畫切割成數個短任務案件。這裡以譯者的角色為例。理論上，現在許多基本翻譯工作已能用深度學習演算法來完成，但也有許多任務需要程式編寫尚且無法處理的文化敏銳度，像是詩歌和小說。
對於較不需要辨識細部語意的案件來說，Lionsbridge這類平台能把文字細分成給演算法翻譯的部分，以及剩下讓譯者翻譯的短段落小案件，包含：「對話主題歸類、判別陳述蘊藏的情緒、區分意圖並辨識詞性。」如果要聘請數名優秀的全職譯者或語言專家，就得涉及權益保障、合理價碼和工會資格，相較之下公司能租借由五十名匿名接案者組成的臨時團隊來擔任相同角色。
再舉另一個例子：令人擔憂（或備受崇敬）的自動化管理，其實是將完整的工作拆分成數個任務—有些交給機器，有些交給工作者。例如，Uber常被批評，它完全用演算法取代管理人員。實際上，現在許多管理角色分為演算法和一群Appen等平台上的工作者。因此，管理變得與過往非常不同。計程車公司的管理者通常需要監督一個車隊的駕駛人員，尤其是要確保他們安全上路、身分屬實等等。
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
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位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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