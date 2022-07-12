讀《許歷農傳》：否定兩蔣與中共堅決鬥爭的價值，簡直與「黃埔叛徒」無異
我們想讓你知道的是
我要很痛心的坦白說：這樣的言論，出自一位曾任政戰學校和陸軍官校校長以及金門防衛司令的上將之書，那根本就顛覆了黃埔軍校存在的意義，根本否定了兩蔣與中共堅決鬥爭的價值。換言之，這簡直與「黃埔叛徒」的行徑無異了吧？
文：黃澎孝
今年104歲的許歷農上將，7月7日發表新書《許歷農傳：從戰爭到和平》執筆者是我從前當國大代表時的「同事」新黨的紀欣女士。湊巧的是，當時許上將也是新黨的不分區國代。
坦白說，在我心中，許上將曾是一位如師如父的長官貴人。民國61年我在鳳山陸軍官校入伍時，他是官校少將教育長，後來他調到政戰學校當校長時，我正好代表政戰學校組隊參加在台大舉行的辯論賽，那年我們僅次於地主隊獲得了亞軍，這是政戰學校有史以來最好的成績，從此他就對我另眼相看了。
1981年10月1日，葉劍英代表中共中央提出《和平統一台灣的九條方針政策》。當時我在王昇上將主持的「劉少康辦公室」擔任寫作組的主筆，特別針對「葉九條」在中央日報寫了一篇《西藏淪陷三部曲—西藏悲劇給我們的警惕》的專論。經國先生看了很滿意，不但特別召見我，還下令印行全國，作為「反統戰教材」。許上將得知後特別請我吃飯，殷殷嘉勉，應該是視我為「得意門生」吧。
後來王昇上將垮台，「劉少康辦公室」解散，許上將接任總政戰部主任，我回歸總政戰部心戰處，直接在他麾下。
承他器重，我成為專辦主任交辦案的「專案參謀」，每天要等他看完最後一集新聞就寢後，我才能下班回家。雖然辛苦，但是，在他的愛護栽培下，我也成為「心戰獎章」得主，以及國防部的「保舉最優幹部」。
民國76年，許上將退伍轉任退輔會主委，當時，隨著台灣的民主開放運動，很多老兵也公開鬧著要「回家」。因此，經國先生在國民黨中央成立一個「大陸政策指導小組」，研議調整大陸政策，以開放兩岸探親為優先。並指派退輔會主委許上將來主其事。
許上將轉而把這項任務交給了我，於是，讓我有幸成為調整大陸政策草案的執筆人。並因此被借調到大陸工作會，成為黨國不分時期，軍職外調的最後一人。
不巧的是，當我軍職退伍，正式進入國民黨中央服務時，因緣際會成為副秘書長兼大陸工作會主任鄭心雄先生的機要秘書。不久後，國民黨就爆發了所謂「主流非主流」之爭。
鄭心雄是第一任國安局長鄭介民上將的兒子，美國威斯康辛大學博士，台大心理系教授，是李登輝屬意要栽培擔任文人國安局長的第一人選，自然也成為政爭當時所謂「主流」陣營的核心人物之一。連帶地也讓我有機會從政爭大戲的「後台」，親歷了整個驚心動魄的過程。這也造成了我和許校長之間意見分歧，漸行漸遠，甚至於還讓我被視為「政戰叛徒」的主要癥結所在。
在許上將的回憶錄「從戰爭到和平」書中有特別提到這段政爭的過程，並有下列一段敘述：
1990年2月要推舉第八屆總統候選人時，許歷農和時任行政院長李煥、參謀總長郝柏村及立法院長梁肅戎，都已懷疑李有台獨傾向，反對推派李，支持時任司法院長的林洋港搭配時任國安會秘書長蔣緯國，不過林蔣配最終都退選。
這段看似平鋪直敘的文字，看在當時李登輝和美國有關單位眼裏，卻是隱含著「軍事政變」的重重疑雲。
試想：
- 一個曾經久任參謀總長，旗下「郝家軍」滿佈國軍各重要軍職的「郝大將」。
- 一個曾任政戰學校和陸軍官校校長，桃李滿國軍，又曾任總政戰部主任，深得軍心，人稱「許老爹」的許上將。
- 一個當時還被認為是蔣家後代，曾任國防參謀大學校長戰爭學院院長多年，又是負責國家安全最高位階的「國家安全會議」秘書長的蔣緯國上將。
三位國軍超重量級的上將，連手一位曾任台灣省政府主席，既有豐沛民意基礎，又有崇隆民間聲望的林洋港。
這樣的組合，當然是超完美的政變組合⋯⋯。
根據前總統府資政吳澧培先生和其他一些相關資料顯示，當時美國各有關部門，都曾直白的警告郝柏村，不要搞軍事政變。後來在郝柏村與李登輝「肝膽相照」下，郝柏村被任命為行政院長，暫時平息了政爭。但是，卻埋下了統獨之爭的嚴重裂痕，造成後來大批國軍退將，公開附和中共「反獨促統」統戰宣傳，非常負面的結果。
2017年九三軍人節前夕，許歷農突然發表聲明，宣稱自己不再反共，因為「當年反共的理由，已經不存在」，甚至主張兩岸應研究「互利雙贏的統一方案」。但是，這就與我當年在政戰學校受教於許校長所形成的認知與反共信念，完全背道而馳了。
坦白說，許校長應該比我更瞭解，當初經國先生建立政戰學校的主要原因，就是因為黃埔子弟被中共滲透嚴重，在國共鬥爭中出現了太多叛徒，以及意志不堅的變節者。
當年，兩蔣父子不顧孫立人等國軍高級將領和美軍顧問反對，堅持要設立政戰學校，並在國軍中推行政工制度，最主要目的就是要肅清匪諜，清除叛徒，強化反共思想教育。
如果曾任政戰學校校長，總政戰部主任的許歷農上將，公開自毀反共長城，那麼如今的國防大學政戰學院，要如何教育未來的政戰幹部？國軍要如何鞏固心防？我如果情感蒙蔽理智，盲目認同許校長的主張，追隨許校長去幫中共「反獨促統」，那我就真正成為名符其實的「政戰叛徒」。
據報導：許歷農在新書指出，台灣別輕信他國挑撥，還點名美國挑釁，企圖以台灣牽制中國，提醒政府勿讓台灣成為美國代理人，強調沒有什麼事情比和平還重要⋯⋯。
校長難道忘了？若不是美國第七艦隊在韓戰爆發後迅速介入台海，若不是中美共同防禦條約，台灣能有今天的繁榮穩定，民主自由嗎？國軍能有這麼多將領，不被槍斃或是送到「撫順戰犯管理所」關押改造，而安享富貴榮華嗎？
如果要說「勿讓台灣成為美國代理人」，「沒有什麼事情比和平還重要」。那豈不是在鞭兩蔣的屍？變相指責兩蔣是國共內戰破壞和平，「讓台灣成為美國代理人」的歷史罪人了嗎？
我要很痛心的坦白說：這樣的言論，出自一位曾任政戰學校和陸軍官校校長以及金門防衛司令的上將之書，那根本就顛覆了黃埔軍校存在的意義，根本否定了兩蔣與中共堅決鬥爭的價值。換言之，這簡直與「黃埔叛徒」的行徑無異了吧？有這樣的校長，政戰學校和陸軍官校乾脆關門大吉算了。
城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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