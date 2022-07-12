讀《許歷農傳》：否定兩蔣與中共堅決鬥爭的價值，簡直與「黃埔叛徒」無異

文：黃澎孝

今年104歲的許歷農上將，7月7日發表新書《許歷農傳：從戰爭到和平》執筆者是我從前當國大代表時的「同事」新黨的紀欣女士。湊巧的是，當時許上將也是新黨的不分區國代。

坦白說，在我心中，許上將曾是一位如師如父的長官貴人。民國61年我在鳳山陸軍官校入伍時，他是官校少將教育長，後來他調到政戰學校當校長時，我正好代表政戰學校組隊參加在台大舉行的辯論賽，那年我們僅次於地主隊獲得了亞軍，這是政戰學校有史以來最好的成績，從此他就對我另眼相看了。

1981年10月1日，葉劍英代表中共中央提出《和平統一台灣的九條方針政策》。當時我在王昇上將主持的「劉少康辦公室」擔任寫作組的主筆，特別針對「葉九條」在中央日報寫了一篇《西藏淪陷三部曲—西藏悲劇給我們的警惕》的專論。經國先生看了很滿意，不但特別召見我，還下令印行全國，作為「反統戰教材」。許上將得知後特別請我吃飯，殷殷嘉勉，應該是視我為「得意門生」吧。

後來王昇上將垮台，「劉少康辦公室」解散，許上將接任總政戰部主任，我回歸總政戰部心戰處，直接在他麾下。

承他器重，我成為專辦主任交辦案的「專案參謀」，每天要等他看完最後一集新聞就寢後，我才能下班回家。雖然辛苦，但是，在他的愛護栽培下，我也成為「心戰獎章」得主，以及國防部的「保舉最優幹部」。

民國76年，許上將退伍轉任退輔會主委，當時，隨著台灣的民主開放運動，很多老兵也公開鬧著要「回家」。因此，經國先生在國民黨中央成立一個「大陸政策指導小組」，研議調整大陸政策，以開放兩岸探親為優先。並指派退輔會主委許上將來主其事。

許上將轉而把這項任務交給了我，於是，讓我有幸成為調整大陸政策草案的執筆人。並因此被借調到大陸工作會，成為黨國不分時期，軍職外調的最後一人。

Photo Credit: 中央社 前總統馬英九7日出席「許歷農傳：從戰爭到和平」 新書發表會表示，前退輔會主委許歷農的新書提醒兩岸執政當局務必時時警惕，戰爭不能解決爭端，侵略只會導致敗亡。 中央社記者謝佳璋攝 111年7月7日

不巧的是，當我軍職退伍，正式進入國民黨中央服務時，因緣際會成為副秘書長兼大陸工作會主任鄭心雄先生的機要秘書。不久後，國民黨就爆發了所謂「主流非主流」之爭。

鄭心雄是第一任國安局長鄭介民上將的兒子，美國威斯康辛大學博士，台大心理系教授，是李登輝屬意要栽培擔任文人國安局長的第一人選，自然也成為政爭當時所謂「主流」陣營的核心人物之一。連帶地也讓我有機會從政爭大戲的「後台」，親歷了整個驚心動魄的過程。這也造成了我和許校長之間意見分歧，漸行漸遠，甚至於還讓我被視為「政戰叛徒」的主要癥結所在。

在許上將的回憶錄「從戰爭到和平」書中有特別提到這段政爭的過程，並有下列一段敘述：

1990年2月要推舉第八屆總統候選人時，許歷農和時任行政院長李煥、參謀總長郝柏村及立法院長梁肅戎，都已懷疑李有台獨傾向，反對推派李，支持時任司法院長的林洋港搭配時任國安會秘書長蔣緯國，不過林蔣配最終都退選。

這段看似平鋪直敘的文字，看在當時李登輝和美國有關單位眼裏，卻是隱含著「軍事政變」的重重疑雲。

試想：

一個曾經久任參謀總長，旗下「郝家軍」滿佈國軍各重要軍職的「郝大將」。

一個曾任政戰學校和陸軍官校校長，桃李滿國軍，又曾任總政戰部主任，深得軍心，人稱「許老爹」的許上將。

一個當時還被認為是蔣家後代，曾任國防參謀大學校長戰爭學院院長多年，又是負責國家安全最高位階的「國家安全會議」秘書長的蔣緯國上將。

三位國軍超重量級的上將，連手一位曾任台灣省政府主席，既有豐沛民意基礎，又有崇隆民間聲望的林洋港。

這樣的組合，當然是超完美的政變組合⋯⋯。

Photo Credit: 中央社 前退輔會主委許歷農（中）7日發表新書「許歷農傳：從戰爭到和平」，向現場與會貴賓致意並致詞。 中央社記者謝佳璋攝 111年7月7日

根據前總統府資政吳澧培先生和其他一些相關資料顯示，當時美國各有關部門，都曾直白的警告郝柏村，不要搞軍事政變。後來在郝柏村與李登輝「肝膽相照」下，郝柏村被任命為行政院長，暫時平息了政爭。但是，卻埋下了統獨之爭的嚴重裂痕，造成後來大批國軍退將，公開附和中共「反獨促統」統戰宣傳，非常負面的結果。

2017年九三軍人節前夕，許歷農突然發表聲明，宣稱自己不再反共，因為「當年反共的理由，已經不存在」，甚至主張兩岸應研究「互利雙贏的統一方案」。但是，這就與我當年在政戰學校受教於許校長所形成的認知與反共信念，完全背道而馳了。

坦白說，許校長應該比我更瞭解，當初經國先生建立政戰學校的主要原因，就是因為黃埔子弟被中共滲透嚴重，在國共鬥爭中出現了太多叛徒，以及意志不堅的變節者。

當年，兩蔣父子不顧孫立人等國軍高級將領和美軍顧問反對，堅持要設立政戰學校，並在國軍中推行政工制度，最主要目的就是要肅清匪諜，清除叛徒，強化反共思想教育。

如果曾任政戰學校校長，總政戰部主任的許歷農上將，公開自毀反共長城，那麼如今的國防大學政戰學院，要如何教育未來的政戰幹部？國軍要如何鞏固心防？我如果情感蒙蔽理智，盲目認同許校長的主張，追隨許校長去幫中共「反獨促統」，那我就真正成為名符其實的「政戰叛徒」。

據報導：許歷農在新書指出，台灣別輕信他國挑撥，還點名美國挑釁，企圖以台灣牽制中國，提醒政府勿讓台灣成為美國代理人，強調沒有什麼事情比和平還重要⋯⋯。

校長難道忘了？若不是美國第七艦隊在韓戰爆發後迅速介入台海，若不是中美共同防禦條約，台灣能有今天的繁榮穩定，民主自由嗎？國軍能有這麼多將領，不被槍斃或是送到「撫順戰犯管理所」關押改造，而安享富貴榮華嗎？

如果要說「勿讓台灣成為美國代理人」，「沒有什麼事情比和平還重要」。那豈不是在鞭兩蔣的屍？變相指責兩蔣是國共內戰破壞和平，「讓台灣成為美國代理人」的歷史罪人了嗎？

我要很痛心的坦白說：這樣的言論，出自一位曾任政戰學校和陸軍官校校長以及金門防衛司令的上將之書，那根本就顛覆了黃埔軍校存在的意義，根本否定了兩蔣與中共堅決鬥爭的價值。換言之，這簡直與「黃埔叛徒」的行徑無異了吧？有這樣的校長，政戰學校和陸軍官校乾脆關門大吉算了。