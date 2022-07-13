自願兵援烏、製作解放軍地圖，台灣年輕世代的「不對稱戰力」完全不是「落漆」的中國兵所能比擬

文：黃澎孝

最近幾年來，中共對台認知作戰的重點之一，就是透過網絡、親中媒體，甚至於舔共退將，不時發布假訊息帶風向，營造台灣年輕世代懼戰、不願當兵、一旦中國武統，他們「毫無戰力」，一觸即降⋯⋯。

但是，烏克蘭戰爭爆發後，一些重量級的國際媒體如英國的《BBC》，美國的《VOA》先後報導，他們在烏克蘭戰場，竟然發現有一些來自台灣的自願兵前往烏克蘭參戰。這些台籍志願兵以行動支持烏克蘭的正義感和面對俄羅斯優勢火力的勇氣，比起其他歐美國家的志願兵毫不遜色。

7月3日《華盛頓郵報》更以〈憂心中國威脅，台灣人加入烏克蘭抗俄作戰〉（Wary of China threat, Taiwanese join Ukraine’s fight against Russia）為題，刊登一篇訪問多名在烏克蘭前線的台籍志願兵，講述他們為何願意奮不顧身投入戰爭的故事。

在烏東第一大城哈爾科夫（Kharkiv）前線的巡邏隊，有一位曾擔任導遊的莊育瑋先生表示，幫助烏克蘭等於替台灣爭取時間。他說，若烏克蘭兩週就被擊敗，中國國家主席習近平就會攻打台灣，但首都基輔（Kyiv）抵擋住俄軍圍攻，讓他對台灣燃起希望。

同樣在烏東戰場的27歲台籍志願兵陳廷偉（Chen Ting-wei，譯音）他曾在國軍接受過兩棲「蛙人」訓練，因此在戰場上他的反應非常敏捷。當他告訴別國士兵他來自台灣時「來自波蘭、美國、澳洲、巴西和烏克蘭的人都跟我說，若中國攻打台灣，『我們台灣見』。」

《華盛頓郵報》的報導總結說，對許多台灣人來說，俄國侵烏之所以讓他們如此感同身受，是因為台灣也面對相似處境。

這些外媒的報導，當然讓我們為台灣年輕世代的表現備感驕傲，但是，另一方面，他們卻也讓中共及親中紅媒們「嚴重失望」了。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 自費參加軍事訓練的台灣青年

然而，最讓中共「見笑轉暴怒」的是，台灣有一個名叫溫約瑟的東吳大學音樂系四年級應屆畢業生，竟然「不務正業」，花了一年的時間，利用維基百科、google maps 及國內外各種公開的資料，仔細拼接比對，居然自行在Google地圖上製作出「中國人民解放軍基地及設施圖」，讓中國1500多處軍事基地和設施，在網絡上被世人看光光。

如今這張「中國人民解放軍基地及設施圖」，在網路上的點閱率已經破了百萬。

由於這位台灣年輕學生令人驚艷的作品，與他的年齡、所學和他所能掌握的有限工具，形成了強烈的「不對稱」。因此，不但獲得國內媒體的廣泛報導，同時也吸引了《美聯社》《華爾街日報》《自由亞洲電台》，香港《南華早報》，法國《解放報》，荷蘭《電訊報》，甚至於連《俄羅斯衛星通訊社》都給他作了專題報導。真可說是「台灣之光」啊。

事實上，以上這些被國際上重量級媒體所發掘報導的台灣年輕人的故事，不僅是幾則所謂的「新聞」而已，而是讓這些國際媒體發現了台灣的年輕世代，根本就不是懼戰的「草莓兵」，或是「躺平」不問兩岸世事的媽寶、爸寶。

其實，援烏台籍自願兵，和主動破解中共軍事基地秘密，製作出百萬人點閱的解放軍基地圖的溫約瑟同學，他們所呈現的「現象」是：我們的年輕世代其實很有自己的想法和主動積極的行動力。而且，他們對於電腦、通訊、科技和網絡的純熟運用能力，更是遠遠超乎中共的想像。

換言之，一旦兩岸開戰，我們台灣年輕世代所具備的這種能力，很容易就可轉換為「不對稱戰力」。成為另一座抗中保台年輕的「護國神山」。

剛好前幾天正是台日「乙未戰爭」127週年紀念。這一場因為中國甲午戰敗，而將台灣割讓拋棄給日本，所造成台灣人民在「無天可籲，無人可援」，完全沒有任何外援下，與日本接收台灣最精銳的「近衛師團」進行了五個月又23天的「不對稱作戰」。

面對武器裝備和兵力訓練都居於絕對優勢的日本，我們台灣義勇軍抗日保台的作戰持續時間，比目前烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的時間還更持久。

相較於前一年，1894年11月21日甲午戰爭的旅順口之役，中國1萬3千名鎮守「旅順要塞」的正規軍，在1萬4千名日軍攻擊下，居然就「一日淪陷」了。可見的台灣人的勇氣與毅力，完全不是「落漆」的中國兵所能比擬的。

因此，北京當局不要「以己度人」，誤判台灣人抗中保台的能力與決心，以免落得比俄羅斯還更不堪的失敗下場。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航