自願兵援烏、製作解放軍地圖，台灣年輕世代的「不對稱戰力」完全不是「落漆」的中國兵所能比擬
我們想讓你知道的是
我們的年輕世代其實很有自己的想法和主動積極的行動力。而且，他們對於電腦、通訊、科技和網絡的純熟運用能力，更是遠遠超乎中共的想像。換言之，一旦兩岸開戰，我們台灣年輕世代所具備的這種能力，很容易就可轉換為「不對稱戰力」。
文：黃澎孝
最近幾年來，中共對台認知作戰的重點之一，就是透過網絡、親中媒體，甚至於舔共退將，不時發布假訊息帶風向，營造台灣年輕世代懼戰、不願當兵、一旦中國武統，他們「毫無戰力」，一觸即降⋯⋯。
但是，烏克蘭戰爭爆發後，一些重量級的國際媒體如英國的《BBC》，美國的《VOA》先後報導，他們在烏克蘭戰場，竟然發現有一些來自台灣的自願兵前往烏克蘭參戰。這些台籍志願兵以行動支持烏克蘭的正義感和面對俄羅斯優勢火力的勇氣，比起其他歐美國家的志願兵毫不遜色。
7月3日《華盛頓郵報》更以〈憂心中國威脅，台灣人加入烏克蘭抗俄作戰〉（Wary of China threat, Taiwanese join Ukraine’s fight against Russia）為題，刊登一篇訪問多名在烏克蘭前線的台籍志願兵，講述他們為何願意奮不顧身投入戰爭的故事。
在烏東第一大城哈爾科夫（Kharkiv）前線的巡邏隊，有一位曾擔任導遊的莊育瑋先生表示，幫助烏克蘭等於替台灣爭取時間。他說，若烏克蘭兩週就被擊敗，中國國家主席習近平就會攻打台灣，但首都基輔（Kyiv）抵擋住俄軍圍攻，讓他對台灣燃起希望。
同樣在烏東戰場的27歲台籍志願兵陳廷偉（Chen Ting-wei，譯音）他曾在國軍接受過兩棲「蛙人」訓練，因此在戰場上他的反應非常敏捷。當他告訴別國士兵他來自台灣時「來自波蘭、美國、澳洲、巴西和烏克蘭的人都跟我說，若中國攻打台灣，『我們台灣見』。」
《華盛頓郵報》的報導總結說，對許多台灣人來說，俄國侵烏之所以讓他們如此感同身受，是因為台灣也面對相似處境。
這些外媒的報導，當然讓我們為台灣年輕世代的表現備感驕傲，但是，另一方面，他們卻也讓中共及親中紅媒們「嚴重失望」了。
然而，最讓中共「見笑轉暴怒」的是，台灣有一個名叫溫約瑟的東吳大學音樂系四年級應屆畢業生，竟然「不務正業」，花了一年的時間，利用維基百科、google maps 及國內外各種公開的資料，仔細拼接比對，居然自行在Google地圖上製作出「中國人民解放軍基地及設施圖」，讓中國1500多處軍事基地和設施，在網絡上被世人看光光。
如今這張「中國人民解放軍基地及設施圖」，在網路上的點閱率已經破了百萬。
由於這位台灣年輕學生令人驚艷的作品，與他的年齡、所學和他所能掌握的有限工具，形成了強烈的「不對稱」。因此，不但獲得國內媒體的廣泛報導，同時也吸引了《美聯社》《華爾街日報》《自由亞洲電台》，香港《南華早報》，法國《解放報》，荷蘭《電訊報》，甚至於連《俄羅斯衛星通訊社》都給他作了專題報導。真可說是「台灣之光」啊。
事實上，以上這些被國際上重量級媒體所發掘報導的台灣年輕人的故事，不僅是幾則所謂的「新聞」而已，而是讓這些國際媒體發現了台灣的年輕世代，根本就不是懼戰的「草莓兵」，或是「躺平」不問兩岸世事的媽寶、爸寶。
其實，援烏台籍自願兵，和主動破解中共軍事基地秘密，製作出百萬人點閱的解放軍基地圖的溫約瑟同學，他們所呈現的「現象」是：我們的年輕世代其實很有自己的想法和主動積極的行動力。而且，他們對於電腦、通訊、科技和網絡的純熟運用能力，更是遠遠超乎中共的想像。
換言之，一旦兩岸開戰，我們台灣年輕世代所具備的這種能力，很容易就可轉換為「不對稱戰力」。成為另一座抗中保台年輕的「護國神山」。
剛好前幾天正是台日「乙未戰爭」127週年紀念。這一場因為中國甲午戰敗，而將台灣割讓拋棄給日本，所造成台灣人民在「無天可籲，無人可援」，完全沒有任何外援下，與日本接收台灣最精銳的「近衛師團」進行了五個月又23天的「不對稱作戰」。
面對武器裝備和兵力訓練都居於絕對優勢的日本，我們台灣義勇軍抗日保台的作戰持續時間，比目前烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的時間還更持久。
相較於前一年，1894年11月21日甲午戰爭的旅順口之役，中國1萬3千名鎮守「旅順要塞」的正規軍，在1萬4千名日軍攻擊下，居然就「一日淪陷」了。可見的台灣人的勇氣與毅力，完全不是「落漆」的中國兵所能比擬的。
因此，北京當局不要「以己度人」，誤判台灣人抗中保台的能力與決心，以免落得比俄羅斯還更不堪的失敗下場。
延伸閱讀
- 《華盛頓郵報》：受台籍志願兵援烏感召，多國士兵稱若中國攻台就「台灣見」
- 東吳音樂系大四生自製「解放軍基地及設施」地圖，透過維基百科等公開資料交叉比對位置
- 法新社：台灣人受烏克蘭抗戰啟發，為中國侵略做準備投入城鎮戰訓練
- 擎天極音速巡弋飛彈射程2000公里，「不沉航母」台灣已能火控中國半壁江山
- 俄烏戰爭已經超過兩個月了，對台灣民眾自我防衛的態度有什麼影響？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
我們想讓你知道的是
信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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