為什麼喝酒慶祝英文要說「make a toast」？從莎士比亞劇作《溫莎的風流婦人》談起

如果讀到莎士比亞《溫莎的風流婦人》（The Merry Wives of Windsor）這個劇本，讀到劇中主角弗斯塔夫對著吧台的酒保說的這句：「給我一夸脫雪利酒，裡面放片土司」的話，可能會覺得莫名其妙。不過，這其實和英文中在慶祝時舉杯，大家會說「let’s make a toast」有關。但是在談酒和吐司之間有什麼關係前，讓我們先來認識一下弗斯塔夫（Falstaff）這個角色。

弗斯塔夫最早出現在莎士比亞的歷史劇《亨利四世》第一部中。在《亨利四世》的第一部，弗斯塔夫是成為亨利五世之前年輕、總是流連於酒吧，與社會上的痞子和無賴打混的哈爾王子（Prince Hal）的好友。

在莎士比亞的筆下，弗斯塔夫被描繪為一個又胖、又老、又醜，而且既貪財又好色，墮落又膽小如鼠的騎士。但，哈爾王子卻喜歡和他混在酒吧裡飲酒作樂，看他搞笑出洋相。不過，其實在《亨利四世》第一部的前半部，那個縱情享樂又放浪形骸的哈爾王子，早在第一幕第二景中，便已經吐露了他真正的心聲：

我完全知道你們，現在雖然和你們在一起無聊鬼混，可是我正在效法着太陽，它容忍汙濁的浮雲遮蔽它的莊嚴的寶相，然而當它一旦穿破醜惡的霧障，大放光明的時候，人們因為仰望已久，將要格外對它驚奇贊嘆。 要是一年四季，全是遊戲的假日，那麼遊戲也會變得像工作一般令人煩厭；惟其因為它們是不常有的，所以人們才會盼望它們的到來；只有偶然難得的事件，才有勾引世人興味的力量。 所以當我拋棄這種放蕩的行為，償付我所從來不曾允許償還的欠債的時候，我將要推翻人們錯誤的成見，證明我自身的價值遠在平日的言行之上；正像明晃晃的金銀放在陰暗的底麵上一樣，我的改變因為被我往日的過失所襯托，將要格外耀人眼目，格外容易博取國人的好感。我要利用我的放蕩的行為，作為一種手段，在人們意料不及的時候。

果不其然，後來在與叛軍開打之後，哈爾王子表現出了他的正直和勇敢，最後還殺了敵方大將，綽號霹靂火（Hotspur） 的哈利．潘西（Henry Percy） 。

但其實哈爾王子在和霹靂火對決時，弗斯塔夫是在現場的。那麼，他當時在幹什麼呢？原來，貪生怕死的他，竟然就倒在一旁裝死。而且更不要臉的是，在哈爾王子殺了霹靂火之後，他還從裝死的地方爬了起來，往霹靂火的屍體上捅了一刀來邀功，謊稱是自己的功勞。

雖然弗斯塔夫是如此地厚顏無恥又道德淪喪，但是卻因為他鮮明而逗趣的個性，使得他成了莎劇中最受歡迎的角色之一。而看了《亨利四世》後極為讚賞的伊麗莎白女王，也因此令莎士比亞在14天內，再寫一部以弗斯塔夫為主角的劇本，這便是我們這裡要談的談的《溫莎的風流婦人》了。

關於《溫莎的風流婦人》這部劇，恩格斯曾寫信和給馬克思說：「光是《風流婦人》的第一幕，就比全部德國文學包含著更多的生活氣息和現實性。」這也許是因為這位馬克思主義的創始人之一，在本劇中看到了由截然不同，甚至對立的社會元素所形塑出的中產階級，在社會中衝突與用辭差異的戲劇呈現。

其中的代表人物，就是唯利是圖，有任何能夠撈錢的事都不放過的弗斯塔夫。在這個劇中，他把腦袋動到了溫莎鎮上兩位有錢紳士的老婆，福德太太和佩芝太太的身上，想藉由對她們獻殷勤，以騙取她們手中所掌控，她們丈夫手中的錢財。不過這兩位溫莎的太太可不是省油的燈，不但一次又一次在劇中惡整了弗斯塔夫，也順便教訓了父權主義的老公。

在《溫莎的風流婦人》的第三幕第五景中，弗斯塔夫全身濕搭搭地走進酒館，和在這間酒館當酒保打工的其隨從之一巴多夫（Bardolph，當酒保是為了替弗斯塔夫付住宿費）說了句：「Go fetch me a quart of sack; put a toast in’t」（給我一夸脫雪利酒，裡面放片土司）。

在這一景中，弗斯塔夫之所以全身都溼透了，是因為在前兩幕中，福德太太和佩芝太太用計讓弗斯塔夫躲進洗衣木桶裡，並用髒衣服把他蓋起來後叫僕人丟到泰晤士河裡。

Photo Credit: John Taylor @ public domain 莎士比亞

在這句中的「sack」，指的是從西班牙或加那利群島（Canary Islands）進口的強化葡萄酒。在16與和17世紀的時候，這種葡萄酒在英國非常流行。弗斯塔夫在《亨利四世》的第二部中，就大為讚賞這種酒。其語源則有二說，一是法文「sec」， 意思是「乾」；另一個則是源自西班牙語「scar」，意為「取出」。而從17世紀末開始，雪利酒（sherry）開始取代了sack這個名稱。

而吐司（toast）這個字最初的意思是用火烤，語源是拉丁文「tostare」（烤）。在17世紀之前，英國有個古老的習俗，就是喝葡萄酒或麥酒時會配一片吐司。因為吐司是烤得略焦的麵包，而且有抹上香料，因此可以增添酒的風味。此外，配吐司還可以吸取酒中的雜質。

而在將吐司放到酒裡面之後，大家會說一些關於祝大家身體健康之類的祝福的話，然後再敲杯喝酒。17世紀之後，雖然用吐司來為葡萄酒調味的傳統漸漸消失了，但是卻發展出整桌人為某人的健康一起喝酒的習俗，而make a toast這個說法也就這樣一直傳下來了。

而到了18世紀初，還發展出男性為他們覺得最美麗的女性喝下整杯酒，而把最美麗的女性比喻為增加酒中風味的吐司的說法。而這個說法後來又延伸到只要是受人景仰或崇拜，都可以稱其為toast，因而出現了說某某人是當地名人或受到景仰的人的「the toast of the town」的說法。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航