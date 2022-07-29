魏晉風雲之聞雞起舞（上）：聲名中等、官位一般、功績沒有的祖逖，為何各方極力爭取？
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祖逖在京城有上千人的支持者，各大攝政王都想找他做個副手，當個參謀，很合理吧？問題是，20年前還只是北州世族不算大的祖家，為何在京城變得這麼有影響力？
文：阿前
兩晉之交，漢人英雄，只怕沒有比立意北伐的祖逖更正面的人物了。我不確定「北伐」這個字眼，在中國歷朝歷代中有什麼樣的價值跟意義，不過中華民國肯定是要推爆的。我受國民教育的時候，可沒學過什麼徐達北伐朱元璋北伐。大中國5000年歷史，多少英雄「北伐」失利，唯我世界之偉人，民族之救星，蔣公成之，考試這樣寫就一百分。
失敗者越厲害，成功者越不凡。
祖逖的登場，或許又告訴我們一個新的小祕密。關於東漢末年，江東猛虎孫堅的四大將：
程普、韓當、黃蓋、祖茂。
黃蓋是荊州人，程普、韓當則是北方幽州人。祖茂的出身，在《三國志》中無解，但《晉書》祖逖傳卻說了。祖，為北州舊姓。北州通常有兩個意指，一是長城以北，二是幽冀北方。長城以北，應該是五代十國之後才衍生出來的用法，用以概括燕雲十六州。簡單來說，祖茂跟韓當程普，應該都是一樣的北方人。
祖逖，字士稚，范陽遒人也。世吏二千石，為北州舊姓。
現今河北省北部到入東北之前的地方，基本上就是古代的幽州啦。祖家世居的范陽，其實就是劉備的故鄉涿郡。不過我想邀請大家一起看一下這句：「石勒字世龍，初名㔨，上黨武鄉羯人也。」
石勒在這邊被歸類為胡蠻，祖逖則是漢人，除了石勒有「胡名」，就是在籍貫上又細了一層。但其實胡蠻的「部落」名，原本就是他們的籍貫，鮮卑、烏丸，都是以前他們所居住的山名。
什麼胡，什麼漢。
祖家在北州，也算有點傳統的族姓，但要說有什麼勢力也不至於啦。據說，祖姓九世孝廉，祖逖家裡更是連著幾代都是郡守府的小公務員。這很明顯看得出來，在地方有影響力，但也不算大。不過，祖逖的的父親，就碰上好機會了：司馬昭稱晉王。
這邊說一下晉的國土，本身是以戰國之晉為主體「以并州之太原上黨西河樂平新興雁門、司州之河東平陽弘農、雍州之馮翊凡十郡，南至於華，北至于陘，東至于壺口，西踰于河。」這是晉公十郡，并州山西反而不是重點，重在河東平陽弘農跟馮翊，這4郡就是長安洛陽之間，包括他們北方的區域。
加封晉王後，又再追加了10郡，但地點則沒有被記錄了。大致可以肯定，包括了冀北的上谷、漁陽等地，原本的魏國有沒有被併掉倒不清楚。會知道包含冀北，也就是祖逖的父親祖武，在這時候被選為「晉王掾上谷太守」。可惜的是，阿武哥也死得挺早。
特別要說明的是，司馬家跟北方胡戎的相處算是和平。司馬炎的登基，北胡們的支持也是功不可沒……意思是，司馬昭本來就是為了與這些部族交好而劃下晉國領土，同樣的，祖武應該不會是戰死。
祖逖的哥哥們，在當時也算小有名氣，可偏偏就是祖逖不學無術。眼看都到了成家立業的年紀（14、5歲而已啦），祖逖連書都沒念過，真是給老祖宗丟臉啊。不過，祖逖這個人「輕財好義」，經常假借哥哥們的名頭，去資助窮苦人家。哥哥們也不好說什麼，而祖家的名聲，在鄉里間也越發的好了。
後來，祖逖就開始念書了，而且一發不可收拾，也不知道是不是被騙去除了三害。祖逖跟著哥哥祖該學習，時不時往來京師，很多人都說，祖逖的才學非常棒。可是接下來要舉孝廉，舉秀才，祖逖雖得郡中推舉，卻往往過不了關，大概是沒花錢打通關節吧。
等到晉武帝司馬炎過世，賈后南風「整頓朝政」之際，祖逖終於當上了司隸主簿。主簿、別駕、從事這些職務是州府可以自行指定，算是州長（州牧刺史）的秘書參謀之類，不需要透過國家考試。通常新上任的州長，會聘請當地的名士大族來加盟，便於管制。
當時祖逖跟同僚：從事劉琨的交情很好，經常蓋同一條被子睡覺。一天半夜，突然聽見雞鳴。
中夜聞荒雞鳴，蹴琨覺曰：「此非惡聲也。」因起舞。
所謂一夜五更，三更前雞鳴，稱為「荒雞鳴」。文言的「荒」，本身就有「規矩之外」的意思，日本漢字也有沿用這部分。荒雞鳴就是事情失去常態，算是惡兆的一種。祖逖很快警醒，踹了劉琨一腳，然後說：「這不是不好的聲音。」就起來跳舞了。
說真的，我覺得祖逖他們還比較像是起來跳消災舞咧……這個時間點上，西晉是很安定的，幾乎在巔峰的狀態。要說祖逖志在報效國家，一聽到雞叫，就算天沒亮也要起來舞劍……這才超譯吧？
不是啊，可是祖逖跟劉琨兩個人還曾經說過：「要是天下大亂，群雄並起，你我一定要避免在中原相見。」如果當時不是天下大亂，難道這兩個人會預言嗎？……這不需要預言，我有兩百分的把握，那兩個人是在聊《三國志》。在聊我是曹操你是劉備。
如果曹操跟劉備在中原就廝守終身，或你死我活，那三國的精彩度就會大大下降。事實上，劉琨跟劉備一樣，都是中山靖王劉勝的後裔。而這兩個人的好交情，也沒有維持太久。
劉琨憑著自己的文才，加入了「金谷二十四友」的文學團體。這，是一個依附在賈后勢力底下的集團。祖逖，則進入了齊王司馬冏的門下……其實並沒有。
辟齊王冏大司馬掾、長沙王乂驃騎祭酒，轉主簿，累遷太子中舍人、豫章王從事中郎。從惠帝北伐。
這一段經歷簡單明快，說明了整個八王之亂十幾年，30到40歲的祖逖是什麼立場。
晉室忠臣，我愛惠帝。即使惠帝被擒，退回洛陽，祖逖仍然緊緊跟隨皇上。這時候，他更是堅定，不再接受任何軍閥徵召。附帶一提，劉琨這時候已經是個軍閥了。
不覺得很神奇嗎？祖逖到目前為止，聲名中等，官位一般，功績沒有，但《晉書》仍是說得像大家都是2000年後在玩戰略遊戲的未來人，努力的想要趁祖逖「賣身」之前加以錄用。
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