魏晉風雲之聞雞起舞（中）：跟劉備同祖先的劉琨，領到一個具有歷史意義的絕世屎缺

文：阿前

那是個月黑風高的夜晚，劉琨被枕邊人一腳踹醒。許多年後，踹醒他的祖逖，成為了民族英雄，兒童偶像。而劉琨，絕對不是友人A。

劉琨，乃是中山靖王劉勝之後。阿公在魏朝時，就已經是司馬昭的參軍，皇帝的近侍，父親也是晉武帝手下光祿大夫。雖然不是核心角色，也是官宦世家。劉琨從小又長得帥勁逼人，前途不可限量的他，倒是跟范陽祖家子弟齊名交好。

可人各有志，劉琨走進了官宦富豪所組成的「金谷二十四友」集團，祖家則只能繼續在底下默默發展，這好像說大家背景不同比較貼切……。劉琨的文采，極受當時人們欣賞，執政的司馬宗室導師，更要他入宮擔任文學官員。

也是一個好里家在，劉琨沒去當政務官，也沒去做皇帝身邊的奴才。即使賈后南風倒台，司馬親王執政再換，換啊換的，連晉惠帝都下台了，劉琨還是升官發財。

跟祖逖當好朋友，沒有改變劉琨的人生，但跟趙王司馬倫的兒子當好朋友，就此決定了劉琨的未來。啊，現在司馬倫是皇上了，劉琨也成了太子詹事。面對三王伐趙之局，劉琨更領兵上陣，前去抵禦成都王的進攻，不幸大敗。

《全軍破敵・三國》資料片〈八王之亂〉，SEGA發行 一度接受晉惠帝「禪讓」登上帝位的司馬倫

不是每個人都能處女戰就建功，不過劉琨倒也沒丟了性命。戰後，齊王司馬冏上位，認為劉家的聲望也是很重要，就特赦了劉琨一家人。可司馬冏的政權，比司馬倫還要短命。這回劉琨學乖了，知道遠離政治暴風圈，投向范陽王去了。

這個范陽王雖然沒當上攝政，但運氣總是不太差的，至少，他買對了東海。而劉琨在范陽王的身邊，學會了打仗。隨著晉惠帝過世，八王之亂畫上休止符的永嘉年起，劉琨領到了一個具有歷史意義的特別任務。

并州刺史，匈奴中郎將。

匈奴劉淵早就揭起反晉大旗了……并州的胡蠻們，也已經爆炸。面對這個絕世屎缺，劉琨沒有逃避，他非常認真的提出了戰略：「守住晉陽，不讓賊軍前進冀州。」整個并州那麼大你都沒法子，只打算守個晉陽，這還不算逃避啊？

這邊比較關鍵的是，冀州啊，本來是范陽王接管。可范陽王突然就暴斃了，由東海的弟弟司馬騰接手「肥缺」，把屎缺并州丟給范陽王手下劉琨。

而當時劉琨的處境有多困難？看原文都夠精采：

時東嬴公騰自晉陽鎮鄴，并土饑荒，百姓隨騰南下，餘戸不滿二萬，寇賊繼橫，道路斷塞。琨募得千餘人，轉鬪至晉陽。府寺焚毀，僵屍蔽地，其有存者，饑羸無復人色，荊棘成林，豺狼滿道。

先說，「百姓隨騰南下」可不是劉備大逃亡的仁義故事。石勒傳有提到，原本居住在并州的許多外國人，都是被司馬騰抓起來，帶走當奴隸賣掉的。這時候，并州已經半點油水都刮不出來，只有為了生存而戰的「盜賊」們盤據，怎麼辦呢劉琨？

劉琨連兵力都沒有，沿路招收了千多人，怕也都是難民。大家前進到并州首府晉陽，開始整頓環境。慢慢有點起色，就有寇匪來襲。劉琨沒有資材也沒有人力跟人家打守城戰，索性引誘賊軍入城門，於狹路破擊。

「沒有人能越過我的劍圍」果然是并州名言（咳）。出城耕作的，那是正港農民兵，背著盾牌那是基本功，更要帶著弓箭去鋤草，看到美軍走過來，一言不合農夫就跟你拚性命。就這樣，大家同生死，共存亡，慢慢吸收流民百姓，晉陽這陣地也是逐漸穩固下來。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

劉琨更不斷派出間諜，勸降胡蠻。一時間，劉淵的漢軍也就這麼跟晉軍僵持了下去。

喔，這時的漢軍先鋒，正是石勒。不過，劉琨擅長的，是中山靖王劉家之以德服人。

叫他選人用人，那可是水準直逼劉備父子，這時候笑就可以了。

那對父子要不是碰上諸葛亮……好的不要假設。總之，劉琨底下的縣令跟護軍，處得就不是很好。那前面我們也說過，現在就是群雄割據時代。劉琨沒拿朝廷半點東西，好啦除了官印，在前線打生打死，早已是個自把自為的軍閥。時也勢也，當你打電話回家跟爸爸說你沒錢吃飯，你爸只能匯1000元給你的時候，不管你願不願意，人就是該要獨立了。

朝廷不足以依靠，劉琨就跟附近的鮮卑部族交好，更找了個藉口說：「啊，你們有幫助過司馬騰，我幫你們討個封賞，大家做好朋友吧。」招是不錯，問題是北方軍閥不只你一個。北方超級霸王，仍是有鮮卑可以指使的王浚。

劉琨這樣任意封賞胡蠻的行為，就侵犯到了王浚跟鮮卑的利益。沒等匈奴過來發起大決戰，仍領晉將的這兩邊就先打了起來。劉琨本是守城尚可，進取不足，雖然兩邊都是鮮卑鐵騎，劉琨也只有黯然吞敗。

正當劉琨為了腹背受敵而煩惱，縣令突然跑來跟他說，聽護軍大人說您要稱帝了？萬萬不可啊。劉琨只怕動搖民心士氣，不及細察，立刻把護軍抓起來殺掉，然而，護軍的兒子逃得一死，前去投奔匈奴，將晉陽虛實給賣了。

當時，匈奴這邊已經換了劉聰為主帥，聰哥很聰明的讓護軍之子為嚮導先鋒，大破劉琨，攻陷晉陽。劉琨的父母，也都為漢軍所殺。逃出的劉琨，去找了上面他封賞過的鮮卑部落，回頭殺漢軍一個措手不及。但畢竟是借人家的兵……對方僅僅是奪回晉陽入駐，就不願意再與漢軍啟戰端。

劉琨什麼都沒有了，不過劉備也是一次又一次什麼都沒有，又翻身爬起來再戰。能夠從無到有建立晉陽戰線，劉琨有自信必然可以再來一次。就在這個時候，西晉最後一個皇帝在長安即位，派了使者前來，拜劉琨為大將軍。

又是空頭大將軍，劉琨只能苦笑。他給朝廷的答覆很簡單：「多謝厚愛，我不在乎，但我一定會除掉劉聰跟石勒。」劉琨花了一年多的時間重整旗鼓，準備再次邀請鮮卑部落助戰。不過，鮮卑的局勢變化，比中國更猛烈。