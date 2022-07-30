魏晉風雲之聞雞起舞（中）：跟劉備同祖先的劉琨，領到一個具有歷史意義的絕世屎缺
我們想讓你知道的是
匈奴劉淵早就揭起反晉大旗了……并州的胡蠻們，也已經爆炸。面對這個絕世屎缺，劉琨沒有逃避，他非常認真的提出了戰略：「守住晉陽，不讓賊軍前進冀州。」
文：阿前
那是個月黑風高的夜晚，劉琨被枕邊人一腳踹醒。許多年後，踹醒他的祖逖，成為了民族英雄，兒童偶像。而劉琨，絕對不是友人A。
劉琨，乃是中山靖王劉勝之後。阿公在魏朝時，就已經是司馬昭的參軍，皇帝的近侍，父親也是晉武帝手下光祿大夫。雖然不是核心角色，也是官宦世家。劉琨從小又長得帥勁逼人，前途不可限量的他，倒是跟范陽祖家子弟齊名交好。
可人各有志，劉琨走進了官宦富豪所組成的「金谷二十四友」集團，祖家則只能繼續在底下默默發展，這好像說大家背景不同比較貼切……。劉琨的文采，極受當時人們欣賞，執政的司馬宗室導師，更要他入宮擔任文學官員。
也是一個好里家在，劉琨沒去當政務官，也沒去做皇帝身邊的奴才。即使賈后南風倒台，司馬親王執政再換，換啊換的，連晉惠帝都下台了，劉琨還是升官發財。
跟祖逖當好朋友，沒有改變劉琨的人生，但跟趙王司馬倫的兒子當好朋友，就此決定了劉琨的未來。啊，現在司馬倫是皇上了，劉琨也成了太子詹事。面對三王伐趙之局，劉琨更領兵上陣，前去抵禦成都王的進攻，不幸大敗。
不是每個人都能處女戰就建功，不過劉琨倒也沒丟了性命。戰後，齊王司馬冏上位，認為劉家的聲望也是很重要，就特赦了劉琨一家人。可司馬冏的政權，比司馬倫還要短命。這回劉琨學乖了，知道遠離政治暴風圈，投向范陽王去了。
這個范陽王雖然沒當上攝政，但運氣總是不太差的，至少，他買對了東海。而劉琨在范陽王的身邊，學會了打仗。隨著晉惠帝過世，八王之亂畫上休止符的永嘉年起，劉琨領到了一個具有歷史意義的特別任務。
并州刺史，匈奴中郎將。
匈奴劉淵早就揭起反晉大旗了……并州的胡蠻們，也已經爆炸。面對這個絕世屎缺，劉琨沒有逃避，他非常認真的提出了戰略：「守住晉陽，不讓賊軍前進冀州。」整個并州那麼大你都沒法子，只打算守個晉陽，這還不算逃避啊？
這邊比較關鍵的是，冀州啊，本來是范陽王接管。可范陽王突然就暴斃了，由東海的弟弟司馬騰接手「肥缺」，把屎缺并州丟給范陽王手下劉琨。
而當時劉琨的處境有多困難？看原文都夠精采：
時東嬴公騰自晉陽鎮鄴，并土饑荒，百姓隨騰南下，餘戸不滿二萬，寇賊繼橫，道路斷塞。琨募得千餘人，轉鬪至晉陽。府寺焚毀，僵屍蔽地，其有存者，饑羸無復人色，荊棘成林，豺狼滿道。
先說，「百姓隨騰南下」可不是劉備大逃亡的仁義故事。石勒傳有提到，原本居住在并州的許多外國人，都是被司馬騰抓起來，帶走當奴隸賣掉的。這時候，并州已經半點油水都刮不出來，只有為了生存而戰的「盜賊」們盤據，怎麼辦呢劉琨？
劉琨連兵力都沒有，沿路招收了千多人，怕也都是難民。大家前進到并州首府晉陽，開始整頓環境。慢慢有點起色，就有寇匪來襲。劉琨沒有資材也沒有人力跟人家打守城戰，索性引誘賊軍入城門，於狹路破擊。
「沒有人能越過我的劍圍」果然是并州名言（咳）。出城耕作的，那是正港農民兵，背著盾牌那是基本功，更要帶著弓箭去鋤草，看到美軍走過來，一言不合農夫就跟你拚性命。就這樣，大家同生死，共存亡，慢慢吸收流民百姓，晉陽這陣地也是逐漸穩固下來。
劉琨更不斷派出間諜，勸降胡蠻。一時間，劉淵的漢軍也就這麼跟晉軍僵持了下去。
喔，這時的漢軍先鋒，正是石勒。不過，劉琨擅長的，是中山靖王劉家之以德服人。
叫他選人用人，那可是水準直逼劉備父子，這時候笑就可以了。
那對父子要不是碰上諸葛亮……好的不要假設。總之，劉琨底下的縣令跟護軍，處得就不是很好。那前面我們也說過，現在就是群雄割據時代。劉琨沒拿朝廷半點東西，好啦除了官印，在前線打生打死，早已是個自把自為的軍閥。時也勢也，當你打電話回家跟爸爸說你沒錢吃飯，你爸只能匯1000元給你的時候，不管你願不願意，人就是該要獨立了。
朝廷不足以依靠，劉琨就跟附近的鮮卑部族交好，更找了個藉口說：「啊，你們有幫助過司馬騰，我幫你們討個封賞，大家做好朋友吧。」招是不錯，問題是北方軍閥不只你一個。北方超級霸王，仍是有鮮卑可以指使的王浚。
劉琨這樣任意封賞胡蠻的行為，就侵犯到了王浚跟鮮卑的利益。沒等匈奴過來發起大決戰，仍領晉將的這兩邊就先打了起來。劉琨本是守城尚可，進取不足，雖然兩邊都是鮮卑鐵騎，劉琨也只有黯然吞敗。
正當劉琨為了腹背受敵而煩惱，縣令突然跑來跟他說，聽護軍大人說您要稱帝了？萬萬不可啊。劉琨只怕動搖民心士氣，不及細察，立刻把護軍抓起來殺掉，然而，護軍的兒子逃得一死，前去投奔匈奴，將晉陽虛實給賣了。
當時，匈奴這邊已經換了劉聰為主帥，聰哥很聰明的讓護軍之子為嚮導先鋒，大破劉琨，攻陷晉陽。劉琨的父母，也都為漢軍所殺。逃出的劉琨，去找了上面他封賞過的鮮卑部落，回頭殺漢軍一個措手不及。但畢竟是借人家的兵……對方僅僅是奪回晉陽入駐，就不願意再與漢軍啟戰端。
劉琨什麼都沒有了，不過劉備也是一次又一次什麼都沒有，又翻身爬起來再戰。能夠從無到有建立晉陽戰線，劉琨有自信必然可以再來一次。就在這個時候，西晉最後一個皇帝在長安即位，派了使者前來，拜劉琨為大將軍。
又是空頭大將軍，劉琨只能苦笑。他給朝廷的答覆很簡單：「多謝厚愛，我不在乎，但我一定會除掉劉聰跟石勒。」劉琨花了一年多的時間重整旗鼓，準備再次邀請鮮卑部落助戰。不過，鮮卑的局勢變化，比中國更猛烈。
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。