魏晉風雲之聞雞起舞（下）：沒有正義，沒有道統，沒有終點的「祖逖北伐」

文：阿前

兩晉之際，當代偶像祖逖又要來了。作為一個明星級人物，只有一個成語「聞雞起舞」是不夠的。雖然我們上次已經看過，「聞雞起舞」基本上就是一個不知所云，今天的「中流擊楫」，同樣是不能讓你望文生義的。

它的本意就只是「渡河到一半的時候（中流），打船槳（擊楫）。」真正的重點，其實是祖逖同時所發下的豪語：「諸將吏敢復有言當迎操者，與此案同。」錯棚了，這是孫權。祖逖的台詞是：「祖逖不能清中原而復濟者，有如大江。」大江怎麼樣？大江惹到你了？

這又要引用另一個典故啦，就是荊軻的風蕭蕭兮易水寒。說穿了，這一戰，不成功便成仁。五胡之亂，原本祖逖帶著他的親信族人，撤退到徐州落腳，已經入主吳郡的司馬睿立刻派人來封賞錄用祖逖一行。

但江北究竟非久留之地，不久就在安東將軍司馬睿的徵召下，祖逖一行以軍諮祭酒的身分，來到了建業北方，長江上的小島做為駐軍。司馬睿跟瑯琊王氏的計劃，是要來江東當皇帝，割據一方，以待天下之變的，非常合理的軍閥思考。

祖逖不是，祖逖心心念念，就是召集兵馬，復我中原。

啊，衝動。啊，打仗就是後勤，你吃大便。在嘲笑祖逖的愚笨之前，要知道萬事抬不過一個理字，萬策不離情報兩字。祖逖在想的，跟三國時代趙雲在說的差不多。「當因衆心，早圖關中，居河、渭上流以討凶逆，關東義士必裹糧策馬以迎王師。」

趙雲不是幻想的，當時關東臧霸等人確實有不服曹丕的現象。祖逖的情報又更準確了，北方他的好朋友劉琨，都還有一席之地呢。只要連結上劉琨、段氏鮮卑、慕容鮮卑，就算不能奪回洛陽關中，把河北拿下，整個局勢也會往東晉傾斜。

能夠拿回古之華夏，兩漢第一的冀州，中原知識分子是不會當江東蠻荒一回事的。對，這就是祖逖戰略跟東晉戰略最大的區別，前者不想要江東，後者卻是看準江東而來的。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 今日留下的邯鄲城牆，古代為冀州的重要城市

祖逖的想法，一點也不好高騖遠。他相準了江東的「暴傑勇士」……暴徒流氓盜匪啦，專門就是與之交好。甚至祖逖沒事就去建業官府晃蕩，看到有被抓的年輕人，就問問是犯什麼法？文的，祖祭酒不理，有殺人越貨本事的，祖祭酒一定要救下來收編。

一次兩次，祖逖在建業、吳郡的臭名就傳開了，加上祖祭酒為人又很靠北，動不動就在上書宣揚他的北伐理念。司馬睿就任晉王之後，遂跟祖逖說，「去，快去。」

看過《三國志》的人都有一個印象，就是費禕跟姜維不好，姜維想要北伐，費禕都只給他不過萬人的兵力，東晉政府給祖逖什麼？

以逖爲奮威將軍、豫州刺史，給千人稟，布三千匹，不給鎧仗，使自招募。

奮威將軍、豫州刺史，這是非常大的地方指揮官。問題是你東晉有豫州嗎？沒有。

東晉給祖逖的，就是兩個空頭名號。千人的糧食，三千布匹……這其實是資金的部份啦，不是要給祖逖做衣服穿的。沒有兵器鎧甲，沒有儀仗（所以說是空頭名號），連人手都要祖逖自己招募。

在這樣前所未有的北伐地獄難度開局，祖逖發下了「中流擊楫」的豪語。並且找到地方落腳，成功的聚集了一支2000人的軍隊。帶武裝的才叫軍隊啊，祖逖建立了城鎮，恢復了工業，打造軍事裝備自衛，展開經濟活動。

站穩腳跟，祖逖要開始行動了，他的第一個目標，就是當上豫州刺史。

這是國家統治力不行的時代。不是東晉政府封了你的官，你走到豫州大家就會承認你是刺史，接受你的管理。當時的豫州，有自己的刺史跟太守。倒也不是哪個匈奴漢國還是石勒後趙所封的，就是西晉殘留的官員，直接任命的流民頭頭們。

祖逖賭了一把，把軍資金拿去收買其中一個小頭目，要他去刺殺現任的豫州刺史。收買成功了，刺殺也成功了。但爭霸不是刺殺大頭目，地盤就會變你的。祖逖在想什麼？他在賭什麼？他在賭的是「戰功」。

有功無賞，會破壞掉組織的管理與規矩。祖逖在賭的就是，當他送戰功回去東晉，東晉必須要賞他，要支援他。比起拿2000人在這群雄割據之地要攻城殺敵，乾脆投資一把，這就是祖逖的氣魄了。

對，畢竟不能說是智慧。祖逖請求東晉支援雖然成功，但補給還沒收到，他這邊就缺糧了。這時候，豫州的二當家也召集了兵馬，對祖逖發起攻擊。短兵相接，祖逖訓練的勇士倒也不輸，問題是人家還有後援，你沒有。

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不過我跟你說，從祖逖的行為你可以看出，他對於戰國跟三國都是特別有研究的。祖逖連忙派出使者，去跟兗州的割據太守：陳川請救兵。這在三國也演了好幾次。

比方兗州刺史被黃巾賊殺了，隔壁的曹操就趕緊前來「救援」兗州。或是荊州牧劉表死了，繼承人分成兩派，隔壁的孫權也是馬上派人來問，是不是需要幫忙啊？

祖逖一跟陳川說：「豫州刺史被我們殺了，現在他們正集中兵力跟我們作戰。」陳川要是沒有馬上想到來個背刺，真的不用想在亂世打滾。果然，援軍李頭立刻登場。

祖逖不是不能打，只是巧婦難為無米之炊。藉著李頭的救援，祖逖成功消滅了豫州二當家，占領他的大本營：譙郡。清點戰利品的時候，祖逖發現李頭對二當家的馬有興趣。送赤兔買關公，這買賣怎麼不能做？祖逖立刻派人送馬，李頭也是一個感恩戴德。

可要知道，真正千古難得的，是劉備這種老闆。陳川一發現李頭說祖逖好棒，隨即將其誅殺。祖逖雖然沒成功收買李頭的人，但李頭的部下，自然也從陳川那裡逃了出來，降於祖逖。