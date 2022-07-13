臉書跨國研究：台灣對全球暖化的了解與關注世界頂尖，但講到實際執行則躊躇不前
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最新的臉書跨國研究顯示，台灣民眾對全球暖化的了解與關注排名世界頂尖，但一旦講到實際相關政策與執行，則躊躇不前。對於即將到來的選舉來說，全球暖化與環境保護議題可以成為相關討論的議程，但恐怕還無法成為主要的政治議程。
文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）
台灣人在意全球暖化嗎？最新的臉書跨國研究顯示，台灣民眾對全球暖化的了解與關注排名世界頂尖，但一旦講到實際相關政策與執行，則躊躇不前。對於即將到來的選舉來說，全球暖化與環境保護議題可以成為相關討論的議程，但恐怕還無法成為主要的政治議程。
臉書（Meta）針對平台上全世界的使用者進行調查，與耶魯大學氣候變遷溝通研究團隊（Yale Program on Climate Change Communication），共同訪問了全世界192個國家11萬位臉書使用者，針對氣候變遷的了解、以及對於相關政策的態度。臉書在台灣透過年齡與性別的人口比例進行抽樣，共抽了1207人，而全球每個國家都以類似的方式抽樣了500至3000人。
假如跨國比較的話，台灣的結果非常有趣。
首先，當被問到氣候變遷是否是個嚴重的問題時，絕大多數的台灣人都同意，比例幾乎是世界最高。台灣有92%的受訪者認為氣候變遷正在發生（亞太21國裡面比例最高，如下圖）、60%認為氣候變遷大多是人類活動造成的（亞太最高、世界第三高）、76%認為氣候變遷會傷害到下一代（亞太最高）。
相較於美國還有一些人可能質疑其科學研究的證據程度、或者基於宗教因素而否認，台灣民眾對於氣候變遷的態度基本上已經是道德正確的共識層次，喊出來不會有什麼人反對。
然而，這樣台灣大家都關注的議題，會可能排上政治議程而形成民眾主要的選票決定因素嗎？又或者，這對氣候變遷的關注會轉變為個人的主動行動嗎？不幸地是，從其他問題的分布來看，答案恐怕是否定的。
首先，當台灣民眾被問到「誰該為氣候變遷負責」時，有35%覺得是政府、31%覺得是企業，僅有21%覺得是個人的責任。個人責任的21%幾乎是亞洲最低，絕大多數的台灣人都覺得政府跟企業要負責氣候變遷的問題。
但要怎麼負責呢？當被問到氣候變遷是否該是政府重要的議程時，台灣民眾僅有23%覺得非常重要、另外38%覺得重要，兩者的排名都僅在亞洲或全球的中間左右。被問到是否要增加再生能源的使用、或者減少石油的使用，台灣民眾的態度也都僅在全球排名中間左右，並沒有將前述的高度關心轉化為政府該做的政策。
而最有趣的結果，在於台灣民眾雖然覺得政府該負責氣候變遷的問題，但是當被問到國家是否要真的執行減少碳排放的政策時，這份問卷提供了幾個選項：（1）無論如何都該做；（2）除非排碳大國先做；（3）除非其他國家都做；（4）不該做。
結果顯示（如下圖），有45%的台灣受訪者選擇（3）除非其他國家都做。這個比例再度高居世界第一。 而覺得台灣政府無論如何都該減少碳排放而選擇（1）的受訪者，僅占24%，無論在世界平均或亞洲都是後段班。絕大多數覺得氣候變遷很重要，但半數覺得除非其他國家都行動了，自己的國家才有需要行動。從這結果來看，台灣民眾在這議題上有著明顯的「絕不能吃虧」的想法。
這個想法同樣出現在另一個問題，詢問台灣民眾是否有加入、或打算加入公民倡議團體來要求國家領導人減少氣候變遷。前面已經提到，台灣民眾大多不認為氣候變遷是一般民眾該負責的，也因此在這個問題上，加入或打算加入公民倡議團體的台灣民眾的比例僅15%，與香港的14%並列亞洲最低（亞洲平均是46%）。不過，這一點在民調上比較有趣，因為歐美大多數國家的民眾願意加入的比例也都很低。而最高比例集中在赤道附近的非洲、南亞、東南亞國家。
從上述結果來看，台灣民眾對於氣候變遷的態度可以說是非常陷入集體行動的困境。知道這是個問題、知道該做些什麼、覺得政府該做些什麼，但對於參加公民團體施加政府壓力沒有興趣、覺得台灣該等其他政府有做為了再說、也不確定政府該執行哪些檯面上已經有的政策來減少氣候變遷。
從民調比例來看，願意認真對待氣候變遷並（至少在問卷上回答）付出行動的受訪者比例僅一至兩成。這些比例假如轉化為選票，僅可能在不分區的立委選舉、或者是縣市議員選舉中比較大的選區，比較有可能動員出這些議題的選票而當選。
相較之下，在單一選區的選舉中，從中央到地方首長，可以想像各候選人或各大黨對於這個議題的態度會與多數一致（至少宣稱如此），因此不會造成選票有決定性的影響。再加上民眾對於政府該做什麼本身也沒有共識，這樣形成政策窗口而真的推動改變的機會可能就不大了。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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