香港人哀悼倪匡，哀悼的其實是過去暢所欲言、百無禁忌的香港，已然死亡的香港

文：陳文瀾

倪匡遠行，香港、台灣書迷齊聲嘆息，許多中壯年紛紛搬出塵封在書櫃底層的倪匡眾書拍照，咸認倪匡筆下的科幻、武俠、志怪情節，是童年、青少年時期的美好回憶。眾媒體、作家也相繼撰文緬懷倪匡，或簡述其生平、事蹟，或表彰其影響、貢獻，或描繪其個性、好惡，幾無惡評。

金庸與倪匡

不少人將倪匡與金庸相較，金庸辭世時，倪匡生前亦頗多爭議，但駕鶴西歸後，卻只聞讚辭。若論作品的影響力，倪匡已遠不如金庸，金庸作品近年來仍不斷被改拍為電視劇，但大多數青年世代對倪匡作品已頗為陌生；若論人品，金庸、倪匡私生活都頗為精彩，但金庸先反共而後親共，倪匡逃離中國後，終生反共、至死不渝，獲得更多人的認同。

「著作等身」一辭，對大多數作家是過譽，但對產出過數百本書、劇本的倪匡，卻是過於小覷。在20世紀90年代之前，受惠於英國殖民政府的法治，香港成為漢文世界的燈塔，倪匡、金庸、亦舒、梁羽生等香港通俗作家爭奇鬥妍，想像力、持續力皆令人感佩。

20世紀70年代末期、80年代初期，台灣雖仍處於戒嚴時代，但言論自由意識勃興，香港音樂、電影、電視劇、通俗小說，大舉進軍台灣。許多台灣人透過閱讀香港通俗小說家的作品，重新認識文字的魅力與多樣性；倪匡的科幻著作，正是許多人的科幻啟蒙作品。

然而，在倪匡「魂歸外星」後，不少作家、評論家在「死者為大」的氛圍下，不免語多溢美。倪匡並非純粹的小說家，也身兼編劇、評論家與節目主持人，小說創作面向也頗為寬廣，除了知名度最高的科幻小說，也曾撰寫武俠小說、靈異小說、偵探小說，還有情色小說。

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倪匡將洋腸小道闢成康莊大道

單論科幻小說，倪匡的科幻小說「幻多於科」，名為科幻小說，實為披著科幻小說外皮的推理、偵探、武俠小說。他的科幻小說著作雖多，看似自成體系，但深度、廣度都無法與歐美科幻小說大家相提並論，娛樂性卻不遑多讓；倪匡投入科幻小說，當是其他類型小說，在香港皆已有名家，為突圍而另闢蹊徑，最後終將羊腸小道走成了康莊大道。

只是，在倪匡之後，香港再無科幻名家；黃易甫出道時，也曾創作過若干科幻小說，將重心移轉至武俠小說後，初期的作品如《尋秦記》，仍可見科幻的魅影。晚近，雖有不少後輩投身科幻文學創作，能見度、銷售量卻遠不及倪匡，關鍵在於後輩科幻小說家太在乎「文以載道」，導致作品難以通俗化，娛樂性不足。

並非熟稔、深諳科技者，才能創作科幻小說，倪匡便是佳例。倪匡雖以科幻小說家名世，卻總是先翻閱百科全書、科普書籍，再將讀到的科學知識、理論、假說，套進小說情節內。

缺點是，倪匡有時不免生搬硬套，導致情節突兀，有時前後矛盾、邏輯不通，有時對科學知識、理論、假說理解謬誤。優點是，他並不敬畏、信仰科學，勇於質疑現有的科學知識、理論、假說，寫作毫無桎梏、自由自在、天馬行空，發想出諸多奇思妙想，比多數科普作家、科學哲學家，更能啟發讀者對科技文明的省思。

完全符合商業娛樂路數的倪匡

多數好萊塢電影被評為商業片，而倪匡的著作，幾乎全數是迎合市場需求的「商業書」。為求快速生產，倪匡作品自有情節拖沓、套路重複、文字夾泥帶水之弊，也不乏閒扯、清談的篇幅；只是，倪匡作品文字簡易、情節引人入勝，這些毛病反倒成為其個人獨特風格。

「文窮而後工」，原是假道學的空話；倪匡因寫作而致富，才是激勵後輩見賢思齊的楷模。只是，隨著平面媒體式微，香港通俗文學已難以為繼；台灣亦然，通俗文學已無生存空間，純文學作家幾乎都棲身在大專院校，繼續墊高文學的高牆，令普羅大眾文之生畏、望之生厭。

眾所周知，倪匡故事中的主角，都是他自我想像的投射。一如金庸武俠小說的主角，早期是滿腦家國的陳家洛、袁承志、郭靖，中期是愛情至上的楊過、張無忌，後期是浮浪無行的令狐沖、韋小寶；倪匡筆下知名角色，依先後順序，從陳真、衛斯理、木蘭花，到原振俠、高達，性格軌跡與金庸筆下主角大致相同。

金庸、倪匡的故事主角，從愛國到愛人到愛己，正是數十年來香港文人內心變化的寫照。早年，金庸、倪匡雖反共，但中國情懷仍未幻滅，如衛斯理、原振俠的人物設定，都是熟悉現代政治、經濟、科技的香港男性高知識分子，但在面對急難時，賴以脫身或反敗為勝的，若非外星人垂憐，就是靠自小苦練的中國武術。

從陳真到衛斯理，香港取代了中國，成為倪匡故事主角的基地；但衛斯理仍忙著探索中國歷史的謎團，一如20世紀90年前的若干香港人，相信香港保存了部分正統的中國文化。衛斯理雖遠比郭靖精明，但骨子裡，同是中國式的道德君子，差別在於，郭靖是悲劇英雄，衛斯理是歡樂英雄。

從衛斯理到原振俠，與中國有關的故事，比例愈來愈低；從原振俠到高達，故事中香港的意象，也愈來愈模糊。原振俠、高達幾近戀愛、性愛動物，他們遠比衛斯理不羈、放縱、愛自由，卻更迷茫、錯亂，倪匡的創意終於無以為繼，現更隨衛斯理、原振俠「移民太空」。

悲哀的是，倪匡的科幻小說從未成真，但歐威爾（George Orwell）的科幻小說《1984》，卻在今日香港天天上演。香港雖然馬照跑、舞照跳，股市照開盤、街道依然燈紅酒綠，但在文化上，已是一片廢墟；香港人哀悼倪匡，哀悼的其實是過去暢所欲言、百無禁忌的香港，已然死亡的香港。