屏東瀧觀橋鍾正芳命案（上）： 戒嚴體制下長期被忽視的南台灣，因為少女之死突然沸騰了起來
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一個生活單純、家教謹嚴的少女，怎麼會遭逢這種讓人難以啟齒的犯罪？在封閉戒嚴體制下長期被忽視的純樸南台灣，為了少女之死，突然沸騰了起來，全國也不得不將目光暫時轉離台北，關注屏東的悲劇。
想袂到少女運命，默默行入枉死城。是誰人這殘忍，做出這層天大的案件。 ──〈瀧觀橋的呼聲〉，盧玉林作詞，梅家君原唱
悠揚的歌聲，訴說著無盡的悲情。一位14歲的少女放學後不久，牽著腳踏車走上了瀧觀橋。然而，原本應該帶她回家的瀧觀橋彼端，這一天卻變成了通往厄運的奈何橋……。
這一天少女的運命，轉入枉死城中
1977年2月23日，那天是屏東美和中學的註冊日。照理來說，學校註冊日只是讓學生繳費，耗不了多少時間，但就讀初中二年級（等於現在的八年級）的鍾正芳父母等了好久，卻等不到女兒回家吃飯。鍾正芳一向是個乖巧懂事、學藝雙全的好女孩，不會在外貪玩，一定是別的原因，才讓她沒有準時回家……光想像這個原因，就讓她的父母無比擔憂。
鍾家所在的屏東縣內埔鄉，在當時是個民風純樸、保守的地方，眾人即使知情，對一個14歲少女遭遇不測的最壞方向，也往往難以啟齒。無論如何，鍾家父母還是立刻向屏東潮州分局報案，希望女兒趕快平安歸來。
過了9天以後，警方終於帶來了消息──然而卻是噩耗。高雄縣大樹鄉竹寮村有一座益豐製瓦廠，廠內有個很少用的水池。3月3日那天下午，老闆帶著顧客到水池邊，卻看到水池內一灘紅水，池中有一包人型不明物體，還隱隱發著腥臭的味道。嚇壞了的眾人，趕緊報案。
警方到了現場，打開人型包裹的第一層灰色塑膠布，再打開第二層《中華日報》報紙，裡面是一具已經腐爛的少女屍體。水池之中，有一雙黑色學生鞋跟一個手提塑膠書包，裡面裝著鍾正芳的學生證。鍾正芳的父親鍾福全聽聞消息，立刻趕往殯儀館認屍。他看見那雙池中撈起的學生鞋，悲痛地指認那就是女兒的鞋子。他們的女兒，再也無法回家了。
驚動保守社會的大案，引人來心酸哭出聲
未成年人之死，不只是家庭的悲劇，也是社會的傷痛；鍾正芳之死，讓屏東縣陷入了莫大的憤慨。一個年僅14歲的少女，竟然被人殺害棄屍，聞者莫不跟著她的父母一同心痛。鍾正芳相貌清秀，品學兼優，父母擔任教職，所有使她受到矚目和期盼的條件一應俱全，也令她的命案得到更廣泛的同情。
名法醫楊日松為她驗屍，發現她雙眼突出，左頸有瘀傷，死於勒斃；肺部沒有進水，所以是死亡後才被棄屍水池；胃部沒有食物，顯示她死前有一段時間沒有進食。從屍體皮膚的腐爛程度研判，她在被發現之前已經死亡約一個星期左右。死去的鍾正芳頭部蒙上一條來源不明的紅頭巾，全身上下穿著她23日穿的學生服，服裝幾無破損，只除了她的長褲拉鍊令人難堪地拉開了。
枉死的少女，可能在生前遭兇手強暴未遂，她或許有過一番激烈的抵抗，或許在過程中惹惱了兇手，不幸遭致殺身之禍。憤慨的人們，想要一個真相。但真相卻觸及保守社會最不願談論的面向──性。
一個生活單純、家教謹嚴的少女，怎麼會遭逢這種讓人難以啟齒的犯罪？在封閉戒嚴體制下長期被忽視的純樸南台灣，為了少女之死，突然沸騰了起來，全國也不得不將目光暫時轉離台北，關注屏東的悲劇。
在龐大的破案壓力之下，警方試圖還原鍾正芳生前的行蹤，尋找兇手起色心奪命之前的蛛絲馬跡。鍾正芳在23日當天上午10點辦完註冊後，與同學簡靜美到「隨來涼」冰果店吃冰，店裡放著國語流行歌，這本該是個悠閒愜意的上午。然而，鄰座卻坐了3個言語輕薄的青年男子，跟著錄音機哼起歌來，打擾了兩人的吃冰時光。簡靜美嫌歌不好聽，便與鍾正芳一起離開了冰店，兩人之後便互相道別。
兩個少女不知道，自己可能成了被尾隨的對象。「隨來涼」冰果店老闆女兒謝雪珠當天顧店，也注意到了鍾正芳與3位青年的狀況。她說那3位青年留著長髮，其中一人身高約168公分，講客家話。他們盯著鍾正芳兩人的背影，等她們出了店門不久後，三人也起身離開了冰店。
警方接著找到了6位目擊者，聲稱在11點50分左右，看到鍾正芳牽著腳踏車站在瀧觀橋上，跟一名外貌20多歲、騎著重型機車的男子交談，男人用機車擋住了鍾正芳的去路，看起來像是在跟她問路。據部分目擊證詞說法，瀧觀橋旁邊還有兩位男子逗留。 在那之後，就再也沒有人看見活著的鍾正芳了。
那3位離開冰店的青年，是否尾隨了鍾正芳？他們是不是就是瀧觀橋上的攔路人？鍾正芳是不是被這些人綁架、殺害的呢？ 這些疑問，被一位計程車司機證詞更加強化：這位年約35歲的計程車司機宣稱自己在2月25日（也可能是26日）晚間11點左右，被3個年約17、18歲，穿著黃卡其長褲跟有特殊標誌夾克的年輕人攔車，還帶了一個沉重的大麻袋。
三人原本要前往鳳山，但車剛從屏東進入高雄縣邊界，三人卻突然要司機打住，說不去鳳山了。司機循著乘客指示，開進了益豐製瓦廠那條路，三人就這樣扛起麻袋下了車，消失在黑暗的夜裡。
長髮惡男形象，是誰人奪走伊的少女運命
益豐製瓦廠正是鍾正芳遺體被發現的地點。神秘的3位青年，是不是強暴未遂殺害鍾正芳的兇手？警方雖然保持謹慎，不敢直接斷言，但整合了各方說詞，青年的形象也越來越鮮明，讓他們心底認定這三人十之八九就是兇手了。
冰果店的青年們留著「長髮」，光是這項特徵就足以定罪他們。要知道，在1977年的台灣社會，留長髮的男性可是會受到警察伯伯們「關心」的。戒嚴時期的警察不只抓匪諜跟台獨份子，也管到頭皮上，臨檢時看到學西方嬉皮留長髮的年輕人，常常就拿起剪刀狠狠剪下去。
即使到了男性立法委員可以頂著馬尾走進國會殿堂的今天，還是有「男人留長髮不正常」這類說法在社會上流傳。就可以知道戒嚴時期的種種價值觀殘片，已經化身為大家心中的小警總，時不時地竄動。
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