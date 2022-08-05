屏東瀧觀橋鍾正芳命案（下）：目擊嫌犯為什麼從「長髮男」變成頭髮稀疏的「禿頭男」？

聽人講美的人，紅顏薄命實在有影。瀧觀橋已經無人影，更深夜靜叫出正芳名。 ──〈瀧觀橋的呼聲〉，盧玉林作詞，梅家君原唱

1977年11月24日，對鍾正芳命案沉寂已久的各大報紙，紛紛刊出了新的報導，表示警方已經鎖定一名涉嫌重大的可疑男子，正準備帶他來問話。不過這名「30多歲、住在台南的黃姓男子」去向不明，為了進一步調查他的嫌疑，警方希望他趕緊到案說明。

經歷一番搜查、呼籲出面投案的過程，12月2日，警方終於找到了這名嫌犯──31歲的黃崑亮，並判定他涉嫌重大，符合命案嫌犯多項特徵。這則令人振奮的消息，在12月6日見報。為枉死少女義憤填膺、期盼公道的眾人，也終於出了一口悶氣。 然而，距離警方能夠定罪黃崑亮，還有很長一段路要走。首先，他們要釐清目擊者看到的「長髮男」，為什麼變成一位頭髮稀疏的「禿頭男」？

長髮抑或禿頭，是誰人這殘忍？

黃崑亮是怎樣的人呢？他的身高是168公分，正好跟冰店老闆女兒看到的青年一樣；他曾經因為多起強暴罪跟妨害風化罪而入獄，被害者有許多14到16歲的女生，是不折不扣的色狼。

他是屏東萬丹人，在案發時正好在高雄縣大樹鄉的昌樂戲院前面擺攤賣狗肉、牛肉火鍋，與案件有緊密地緣關係。警方更進一步發現，用來包裹鍾正芳遺體的《中華日報》2月17日、24日、25日報紙，日期坐落在這位前科累累的強暴犯家中訂閱《中華日報》的期間。

從這些特徵跟線索看來，黃崑亮確實很符合警方要找的人，他過去的作案類型也與鍾正芳命案相符。但除了符合的特徵，黃崑亮身上也有許多與目擊證詞矛盾的點，最明顯的大概就是他那遮不住的禿頭了。

無論是鍾正芳同學簡靜美、冰店老闆女兒謝雪珠、還是路過瀧觀橋的6位目擊者，眾人對可能涉案青年的描述都是「留著長髮」，還穿著牛仔褲。但黃崑亮不僅是個禿子，也極力否認自己有穿牛仔褲的習慣。

「我絕沒有做，我可以發誓。」自從涉案被捕以來，黃崑亮就堅決否認自己是強暴跟殺害鍾正芳的兇手。他對自己過往的強暴罪行供認不諱，表示自己之前避不出面，或是朋友描述他聽到命案就緊張的狀況，是因為他犯過那些前科，很怕再度被捲入。當然，只是單純否認，沒有人會相信他就是無辜的；不過，只有上述的間接證據，也沒辦法證明黃崑亮就是兇手。警方還得想辦法將黃崑亮與「長髮青年」連結起來。

警方繼續努力搜查，很快就在黃崑亮家中找到了一頂「披頭式」假髮，與瀧觀橋目擊者的證詞相去不遠。黃崑亮也坦承，為了遮自己的禿頭，他經常戴這頂假髮。這就解決了長髮消失之謎。

另一個足以定罪黃崑亮的關鍵證據，就是他左手虎口上的咬痕，警方認為那是鍾正芳在掙扎時咬傷黃崑亮所留下的疤，但黃崑亮卻稱是被老鼠咬的。到底誰說的是真話？只要一比對鍾正芳的齒痕，很快就能揭曉。

示意圖非當事人｜Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

家屬的痛，警方的難

然而，警方很快就被澆了一盆冷水。「如果檢警人員要對我女兒開棺驗屍，我不會同意。」鍾正芳的母親吳菊英一得知檢警要比對齒痕的消息，就立刻出面拒絕。

吳菊英認為當初法醫為鍾正芳驗屍時，已經取得相當多的證據，足以作為辦案人員的參考。她與家人都不願意為了比對黃崑亮手上的齒痕，讓愛女屍骨再次出土。她還認為，虎口經常張合，9個月前留下的齒痕很可能已經變形，比對說不定根本就不會成功。

面對痛失愛女的母親心情，檢警也只能退後三步。然而，鍾家人拒絕開棺驗屍之舉，也很可能讓他們錯失找到定罪兇嫌關鍵證據的機會。被害者家屬渴望真相，但也常常被悲痛折磨過度，最後只想追求平靜；抑或是受保守觀念侷限，不願意干擾死者，但也因此阻礙了調查的步伐。

既然無法比對鍾正芳的齒痕，專案小組只好另闢蹊徑。法醫楊日松檢視了黃崑亮手上的傷疤，認定傷痕中有屬於人齒上牙的特徵，故依定是人齒所留，絕非老鼠。這就證明黃崑亮對自己的傷疤來源說謊，使他的立場更不利了。

鍾正芳雖然被強暴未遂，但她的內褲上留下了男性的精液，這也成為關鍵證物之一。黃崑亮的血型為B型，但根據楊日松的說法，他的精液卻屬於「非分泌型」，檢驗出來會呈現「O型」反應，這完全符合在鍾正芳身上採集到的嫌犯精液。此外，黃崑亮的體毛也被與鍾正芳遺體上遺留的男性體毛比對，結果顯示兩者相似。

雖然沒有直接的強力證據，可以百分百證明黃崑亮就是兇手；但他在案發前後的言行舉止不僅符合嫌犯特徵、有地緣關係，面對調查一再說謊的表現，更加深了他的嫌疑。以戒嚴時期的檢警調查標準來說，這些證據力已經足夠讓他上刑場了。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

無辜？有罪？不平的怨聲與調查的不足之處

為了更加確定黃崑亮的嫌疑，警方持續還原黃崑亮在案發時的行蹤，發現他戴著假髮，在23日當天上午離開投宿的李姓友人家，10點之後就不見蹤影，正好緊接鍾正芳在冰店遇到長髮青年的時間。鍾正芳在瀧觀橋失蹤的時間，黃崑亮也沒有不在場證明。加上他對自己行蹤的敘述反覆無常，提出的理由又難以服人，種種表現只是令他陷入更困窘的境地。

警方列出21項證據，斷定黃崑亮就是強暴殺害鍾正芳的兇手，並且排除了有共犯參與的可能，將全案移送高雄地檢署起訴。儘管檢方對於警方蒐集證據的狀況並不滿意，認為多屬環境證據，但還是足以定罪黃崑亮；有了足夠多的證據，也累積了大量的民怨，黃崑亮再怎麼否認自己涉案，他與死刑的距離仍然不斷拉近。

鍾正芳遇害一年後，1978年3月17日，是黃崑亮被高雄地方法院受判決的日子，法庭內湧入旁聽判決的民眾超過千人，彼此推擠，有男子還在過程中被從窗戶推進法庭，庭內滿是婦女小孩的尖叫聲。在1000名民眾的矚目之下，黃崑亮被判處死刑。他神情激動，奮力掙扎法警的束縛，在人群的尖叫跟喧鬧聲中被帶出法庭。