屏東瀧觀橋鍾正芳命案（下）：目擊嫌犯為什麼從「長髮男」變成頭髮稀疏的「禿頭男」？
我們想讓你知道的是
從這些特徵跟線索看來，黃崑亮確實很符合警方要找的人，他過去的作案類型也與鍾正芳命案相符。但除了符合的特徵，黃崑亮身上也有許多與目擊證詞矛盾的點，最明顯的大概就是他那遮不住的禿頭了。
聽人講美的人，紅顏薄命實在有影。瀧觀橋已經無人影，更深夜靜叫出正芳名。 ──〈瀧觀橋的呼聲〉，盧玉林作詞，梅家君原唱
1977年11月24日，對鍾正芳命案沉寂已久的各大報紙，紛紛刊出了新的報導，表示警方已經鎖定一名涉嫌重大的可疑男子，正準備帶他來問話。不過這名「30多歲、住在台南的黃姓男子」去向不明，為了進一步調查他的嫌疑，警方希望他趕緊到案說明。
經歷一番搜查、呼籲出面投案的過程，12月2日，警方終於找到了這名嫌犯──31歲的黃崑亮，並判定他涉嫌重大，符合命案嫌犯多項特徵。這則令人振奮的消息，在12月6日見報。為枉死少女義憤填膺、期盼公道的眾人，也終於出了一口悶氣。 然而，距離警方能夠定罪黃崑亮，還有很長一段路要走。首先，他們要釐清目擊者看到的「長髮男」，為什麼變成一位頭髮稀疏的「禿頭男」？
長髮抑或禿頭，是誰人這殘忍？
黃崑亮是怎樣的人呢？他的身高是168公分，正好跟冰店老闆女兒看到的青年一樣；他曾經因為多起強暴罪跟妨害風化罪而入獄，被害者有許多14到16歲的女生，是不折不扣的色狼。
他是屏東萬丹人，在案發時正好在高雄縣大樹鄉的昌樂戲院前面擺攤賣狗肉、牛肉火鍋，與案件有緊密地緣關係。警方更進一步發現，用來包裹鍾正芳遺體的《中華日報》2月17日、24日、25日報紙，日期坐落在這位前科累累的強暴犯家中訂閱《中華日報》的期間。
從這些特徵跟線索看來，黃崑亮確實很符合警方要找的人，他過去的作案類型也與鍾正芳命案相符。但除了符合的特徵，黃崑亮身上也有許多與目擊證詞矛盾的點，最明顯的大概就是他那遮不住的禿頭了。
無論是鍾正芳同學簡靜美、冰店老闆女兒謝雪珠、還是路過瀧觀橋的6位目擊者，眾人對可能涉案青年的描述都是「留著長髮」，還穿著牛仔褲。但黃崑亮不僅是個禿子，也極力否認自己有穿牛仔褲的習慣。
「我絕沒有做，我可以發誓。」自從涉案被捕以來，黃崑亮就堅決否認自己是強暴跟殺害鍾正芳的兇手。他對自己過往的強暴罪行供認不諱，表示自己之前避不出面，或是朋友描述他聽到命案就緊張的狀況，是因為他犯過那些前科，很怕再度被捲入。當然，只是單純否認，沒有人會相信他就是無辜的；不過，只有上述的間接證據，也沒辦法證明黃崑亮就是兇手。警方還得想辦法將黃崑亮與「長髮青年」連結起來。
警方繼續努力搜查，很快就在黃崑亮家中找到了一頂「披頭式」假髮，與瀧觀橋目擊者的證詞相去不遠。黃崑亮也坦承，為了遮自己的禿頭，他經常戴這頂假髮。這就解決了長髮消失之謎。
另一個足以定罪黃崑亮的關鍵證據，就是他左手虎口上的咬痕，警方認為那是鍾正芳在掙扎時咬傷黃崑亮所留下的疤，但黃崑亮卻稱是被老鼠咬的。到底誰說的是真話？只要一比對鍾正芳的齒痕，很快就能揭曉。
家屬的痛，警方的難
然而，警方很快就被澆了一盆冷水。「如果檢警人員要對我女兒開棺驗屍，我不會同意。」鍾正芳的母親吳菊英一得知檢警要比對齒痕的消息，就立刻出面拒絕。
吳菊英認為當初法醫為鍾正芳驗屍時，已經取得相當多的證據，足以作為辦案人員的參考。她與家人都不願意為了比對黃崑亮手上的齒痕，讓愛女屍骨再次出土。她還認為，虎口經常張合，9個月前留下的齒痕很可能已經變形，比對說不定根本就不會成功。
面對痛失愛女的母親心情，檢警也只能退後三步。然而，鍾家人拒絕開棺驗屍之舉，也很可能讓他們錯失找到定罪兇嫌關鍵證據的機會。被害者家屬渴望真相，但也常常被悲痛折磨過度，最後只想追求平靜；抑或是受保守觀念侷限，不願意干擾死者，但也因此阻礙了調查的步伐。
既然無法比對鍾正芳的齒痕，專案小組只好另闢蹊徑。法醫楊日松檢視了黃崑亮手上的傷疤，認定傷痕中有屬於人齒上牙的特徵，故依定是人齒所留，絕非老鼠。這就證明黃崑亮對自己的傷疤來源說謊，使他的立場更不利了。
鍾正芳雖然被強暴未遂，但她的內褲上留下了男性的精液，這也成為關鍵證物之一。黃崑亮的血型為B型，但根據楊日松的說法，他的精液卻屬於「非分泌型」，檢驗出來會呈現「O型」反應，這完全符合在鍾正芳身上採集到的嫌犯精液。此外，黃崑亮的體毛也被與鍾正芳遺體上遺留的男性體毛比對，結果顯示兩者相似。
雖然沒有直接的強力證據，可以百分百證明黃崑亮就是兇手；但他在案發前後的言行舉止不僅符合嫌犯特徵、有地緣關係，面對調查一再說謊的表現，更加深了他的嫌疑。以戒嚴時期的檢警調查標準來說，這些證據力已經足夠讓他上刑場了。
無辜？有罪？不平的怨聲與調查的不足之處
為了更加確定黃崑亮的嫌疑，警方持續還原黃崑亮在案發時的行蹤，發現他戴著假髮，在23日當天上午離開投宿的李姓友人家，10點之後就不見蹤影，正好緊接鍾正芳在冰店遇到長髮青年的時間。鍾正芳在瀧觀橋失蹤的時間，黃崑亮也沒有不在場證明。加上他對自己行蹤的敘述反覆無常，提出的理由又難以服人，種種表現只是令他陷入更困窘的境地。
警方列出21項證據，斷定黃崑亮就是強暴殺害鍾正芳的兇手，並且排除了有共犯參與的可能，將全案移送高雄地檢署起訴。儘管檢方對於警方蒐集證據的狀況並不滿意，認為多屬環境證據，但還是足以定罪黃崑亮；有了足夠多的證據，也累積了大量的民怨，黃崑亮再怎麼否認自己涉案，他與死刑的距離仍然不斷拉近。
鍾正芳遇害一年後，1978年3月17日，是黃崑亮被高雄地方法院受判決的日子，法庭內湧入旁聽判決的民眾超過千人，彼此推擠，有男子還在過程中被從窗戶推進法庭，庭內滿是婦女小孩的尖叫聲。在1000名民眾的矚目之下，黃崑亮被判處死刑。他神情激動，奮力掙扎法警的束縛，在人群的尖叫跟喧鬧聲中被帶出法庭。
Tags：
抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。