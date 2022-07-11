河南村鎮銀行弊案3000儲戶鄭州抗議，遭警方與「白衣人」圍困爆流血衝突

河南村鎮銀行弊案官員空降「救火」不成，3000名儲戶鄭州維權爆流血衝突

《中央社》報導，中國銀保監會城市銀行部副主任劉榮6月30日出任河南省政府副秘書長兼省地方金融監管局黨組書記、副局長。由於正值河南村鎮銀行弊案引發抗議之際，這項人事「救火」意味濃厚。

河南省村鎮銀行存款人「取款難」問題始自4月中，當地村鎮銀行關閉線上系統，導致存款人難以取款；鄭州當局並在存款人健康碼標紅碼限制出入。出現問題的村鎮銀行背後大股東均為河南許昌農商行。陸媒稍早前報導，這背後牽扯許昌農商行高管腐敗和內外勾結，相關銀行和河南新財富集團合作，後者涉嫌非法吸收公眾存款。所涉存款人共約41.3萬人。

（中央社）河南村鎮銀行弊案越演越烈，昨（10）日全中國3000名取款難的儲戶集結省會鄭州展開維權行動，現場遭到警方與不明人士圍困，警民爆發流血衝突。

河南村鎮銀行儲戶（存款人）4月無法提領現金，6月想前往河南取回存款，卻被「天降紅碼」無法出行。事件引起極大關注，而涉及金額可能高達近人民幣400億元（新台幣約近1780億元）。

綜合港媒與網路消息，這群血本無歸的儲戶昨天清晨5時左右集結到中國人民銀行鄭州支行外抗議，當中有兒童與殘障人士。

儲戶們手持的標語橫幅寫著「反對權力任性，反對河南省政府聯合黑社會暴力毆打儲戶」、「反對河南政府腐敗、暴力，40萬儲戶在河南破滅了中國夢」、「反對省委樓陽生掩耳盜鈴的三零政策：零上訪零事故零案件」。

當局在現場加派警力，除了警方外，還有白衣人組成人鏈，這群白衣人站在警方前方，阻擋維權儲戶抗議，並且對他們施暴。

銀行儲戶被警察圍困後，雙方發生嚴重的推擠，網路影片顯示，雙方爆發流血衝突，白衣人對維權儲戶拳打腳踢、暴力拉扯，場面混亂。

根據網上照片顯示，有維權儲戶兩眼被打到爆血，婦女被毆到嘴裡都是血，還有殘障人士被打到昏迷。白衣人多人聯手制伏群眾，一路踢打維權人士。

中國當局封鎖消息，社交平台微博上的「河南人民銀行門口數千名儲戶被圍困」相關話題已被刪除；而微信上的訊息也遭屏蔽。

中國村鎮銀行涉騙款，台灣學者：抓大放小缺監管

（中央社）中國河南村鎮銀行儲戶健康碼被轉紅，披露村鎮銀行引發的金融風險。有台灣學者說，當前中國大陸監管金融業其中一個原則是「抓大放小」，村鎮銀行規模小，缺乏監管勢必衍生貪腐。

《第一財經》此前報導，截至2021年底中國全境村鎮銀行有1651家，分布在31個省（自治區、直轄市），占銀行業金融機構總數約36％。據中國人民銀行統計，截至2021年第2季，有122家村鎮銀行被列為高風險機構，占整體名單29％。

河南許昌市公安局18日就河南村鎮銀行儲戶「取款難」一事通報稱，公安機關初步查明，過去超過10年，有犯罪團夥涉嫌利用村鎮銀行進行一系列嚴重犯罪。

《美國之音》引述上海律師余能軍表示，從2007年起步的村鎮銀行，是根據中國銀監會發展農村地區金融事業精神發展，以彌補商業銀行在農村和偏遠地區的不足，並非主流商業銀行，在立法上沒有專門的村鎮銀行規範。

余能軍表示，全國1600多家村鎮銀行資產規模僅超過人民幣2兆元（約新台幣8.8兆元），不及一家大行的資產規模，這都導致風險難以避免。

報導引述不願透露姓名的中國經濟評論員表示，一般村鎮銀行都是在地方上能「手眼通天」的人才能經營，說到底是權貴結合的金融機構，權力打亂了金融市場健康運行，而在前面運作的人只是「白手套」。

報導引述台灣政治大學財政學系教授黃智聰表示，中國村鎮銀行的各種弊端與當局的監管方針有關。

黃智聰解釋，中國大陸監管金融業其中一個重要原則是「抓大放小」，即對村鎮銀行這類規模微小的銀行，未必會花心思監管，而是比較重視大型的國有企業及大型的銀行，村鎮銀行在沒受到嚴格監管下，就會產生貪腐問題。

黃智聰又表示，村鎮銀行可能會以提高利率或報酬率，吸引農村民眾存錢，甚至還會透過第三方平台，拉攏農村民眾存錢，而事實上錢並沒有存進銀行，而是被第三方平台和銀行投資到其他地方，最後整家銀行被掏空。

報導表示，中國銀監會今年5月提及中小銀行風險處置情況，表示會深入推進農村中小銀行改革，鼓勵優質銀行、保險、金融資產管理公司和其他機構參與併購重組農村中小銀行。

黃智聰卻認為，此舉是治標不治本，因為體質不好的銀行，根本沒辦法被重組併購，即使被重組併購，村鎮銀行的收益始終比不上城鎮的銀行，各大行庫仍然會將整體目標放在城鎮的銀行而忽略村鎮。

黃智聰認為，若未來能有更多中國國有銀行願意投入資源，不計成本到農村開設一人支行，即只有一名職員營運，一定程度上可緩解村鎮銀行現有的問題，但部分中國的國有銀行已經上市，在追求利潤下，國有銀行未必願意兼顧社會責任。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航