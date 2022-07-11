河南村鎮銀行弊案3000儲戶鄭州抗議，遭警方與「白衣人」圍困爆流血衝突
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當局在現場加派警力，除了警方外，還有白衣人組成人鏈，這群白衣人站在警方前方，阻擋維權儲戶抗議，並且對他們施暴。銀行儲戶被警察圍困後，雙方發生嚴重的推擠，網路影片顯示，雙方爆發流血衝突，白衣人對維權儲戶拳打腳踢、暴力拉扯，場面混亂。
河南村鎮銀行弊案官員空降「救火」不成，3000名儲戶鄭州維權爆流血衝突
《中央社》報導，中國銀保監會城市銀行部副主任劉榮6月30日出任河南省政府副秘書長兼省地方金融監管局黨組書記、副局長。由於正值河南村鎮銀行弊案引發抗議之際，這項人事「救火」意味濃厚。
河南省村鎮銀行存款人「取款難」問題始自4月中，當地村鎮銀行關閉線上系統，導致存款人難以取款；鄭州當局並在存款人健康碼標紅碼限制出入。出現問題的村鎮銀行背後大股東均為河南許昌農商行。陸媒稍早前報導，這背後牽扯許昌農商行高管腐敗和內外勾結，相關銀行和河南新財富集團合作，後者涉嫌非法吸收公眾存款。所涉存款人共約41.3萬人。
（中央社）河南村鎮銀行弊案越演越烈，昨（10）日全中國3000名取款難的儲戶集結省會鄭州展開維權行動，現場遭到警方與不明人士圍困，警民爆發流血衝突。
河南村鎮銀行儲戶（存款人）4月無法提領現金，6月想前往河南取回存款，卻被「天降紅碼」無法出行。事件引起極大關注，而涉及金額可能高達近人民幣400億元（新台幣約近1780億元）。
綜合港媒與網路消息，這群血本無歸的儲戶昨天清晨5時左右集結到中國人民銀行鄭州支行外抗議，當中有兒童與殘障人士。
儲戶們手持的標語橫幅寫著「反對權力任性，反對河南省政府聯合黑社會暴力毆打儲戶」、「反對河南政府腐敗、暴力，40萬儲戶在河南破滅了中國夢」、「反對省委樓陽生掩耳盜鈴的三零政策：零上訪零事故零案件」。
當局在現場加派警力，除了警方外，還有白衣人組成人鏈，這群白衣人站在警方前方，阻擋維權儲戶抗議，並且對他們施暴。
銀行儲戶被警察圍困後，雙方發生嚴重的推擠，網路影片顯示，雙方爆發流血衝突，白衣人對維權儲戶拳打腳踢、暴力拉扯，場面混亂。
根據網上照片顯示，有維權儲戶兩眼被打到爆血，婦女被毆到嘴裡都是血，還有殘障人士被打到昏迷。白衣人多人聯手制伏群眾，一路踢打維權人士。
中國當局封鎖消息，社交平台微博上的「河南人民銀行門口數千名儲戶被圍困」相關話題已被刪除；而微信上的訊息也遭屏蔽。
中國村鎮銀行涉騙款，台灣學者：抓大放小缺監管
（中央社）中國河南村鎮銀行儲戶健康碼被轉紅，披露村鎮銀行引發的金融風險。有台灣學者說，當前中國大陸監管金融業其中一個原則是「抓大放小」，村鎮銀行規模小，缺乏監管勢必衍生貪腐。
《第一財經》此前報導，截至2021年底中國全境村鎮銀行有1651家，分布在31個省（自治區、直轄市），占銀行業金融機構總數約36％。據中國人民銀行統計，截至2021年第2季，有122家村鎮銀行被列為高風險機構，占整體名單29％。
河南許昌市公安局18日就河南村鎮銀行儲戶「取款難」一事通報稱，公安機關初步查明，過去超過10年，有犯罪團夥涉嫌利用村鎮銀行進行一系列嚴重犯罪。
《美國之音》引述上海律師余能軍表示，從2007年起步的村鎮銀行，是根據中國銀監會發展農村地區金融事業精神發展，以彌補商業銀行在農村和偏遠地區的不足，並非主流商業銀行，在立法上沒有專門的村鎮銀行規範。
余能軍表示，全國1600多家村鎮銀行資產規模僅超過人民幣2兆元（約新台幣8.8兆元），不及一家大行的資產規模，這都導致風險難以避免。
報導引述不願透露姓名的中國經濟評論員表示，一般村鎮銀行都是在地方上能「手眼通天」的人才能經營，說到底是權貴結合的金融機構，權力打亂了金融市場健康運行，而在前面運作的人只是「白手套」。
報導引述台灣政治大學財政學系教授黃智聰表示，中國村鎮銀行的各種弊端與當局的監管方針有關。
黃智聰解釋，中國大陸監管金融業其中一個重要原則是「抓大放小」，即對村鎮銀行這類規模微小的銀行，未必會花心思監管，而是比較重視大型的國有企業及大型的銀行，村鎮銀行在沒受到嚴格監管下，就會產生貪腐問題。
黃智聰又表示，村鎮銀行可能會以提高利率或報酬率，吸引農村民眾存錢，甚至還會透過第三方平台，拉攏農村民眾存錢，而事實上錢並沒有存進銀行，而是被第三方平台和銀行投資到其他地方，最後整家銀行被掏空。
報導表示，中國銀監會今年5月提及中小銀行風險處置情況，表示會深入推進農村中小銀行改革，鼓勵優質銀行、保險、金融資產管理公司和其他機構參與併購重組農村中小銀行。
黃智聰卻認為，此舉是治標不治本，因為體質不好的銀行，根本沒辦法被重組併購，即使被重組併購，村鎮銀行的收益始終比不上城鎮的銀行，各大行庫仍然會將整體目標放在城鎮的銀行而忽略村鎮。
黃智聰認為，若未來能有更多中國國有銀行願意投入資源，不計成本到農村開設一人支行，即只有一名職員營運，一定程度上可緩解村鎮銀行現有的問題，但部分中國的國有銀行已經上市，在追求利潤下，國有銀行未必願意兼顧社會責任。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。