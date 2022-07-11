山上徹也槍殺安倍晉三行兇動機曝光：怨母親沉迷捐款「統一教」導致破產、家庭分崩離析
我們想讓你知道的是
山上徹也最終決定更換刺殺對象為安倍晉三，因為山上徹也認為安倍晉三促進推廣了統一教會。安倍晉三曾作為付費演講者出現在與統一教會相關的活動中。統一教經常邀請來自世界各地的知名保守派政客作為他們活動的演講嘉賓，當中也包括美國前總統川普（Donald Trump）。
日本前首相安倍晉三8日於街頭演講時遭到槍殺身亡，槍手山上徹也犯案後於現場遭到逮捕。根據警方訊問，犯案動機與母親沉迷於宗教捐款導致家庭破裂有關。山上徹也原本想刺殺宗教團體領袖，但最後轉而將自己認為與該宗教有關聯的安倍晉三作為行刺目標。
《華盛頓郵報》、《Business Insider》指出，山上徹也的行兇動機源自於對「統一教」（現更名為「世界和平統一家庭聯合會」）的贈恨。山上徹也的母親為統一教成員，在向該組織持續捐款之後破產。日本警方表示，山上徹也證實母親捐款給宗教團體導致破產、並因為母親對宗教的癡迷而使家庭分崩離析，使自己對統一教產生怨恨，因而產生行兇的動機。
週日時，統一教會駐東京代表已證實山上徹也的母親是教會的成員。
統一教代表告訴《華盛頓郵報》，他沒有關於山上徹也母親捐款的資訊，該組織正在審查她可能向奈良分會所做的任何捐款。
據日本媒體報導，山上徹也原先想要刺殺的對象為其中一個宗教分支團體的領袖，調查人員沒有說出具體的名字，然而最終決定更換對象為安倍晉三，因為山上徹也認為安倍晉三促進推廣了統一教會。
安倍晉三曾作為付費演講者出現在與統一教會相關的活動中。統一教經常邀請來自世界各地的知名保守派政客作為他們活動的演講嘉賓，當中也包括美國前總統川普（Donald Trump）。
《中時新聞網》報導，統一教是由韓國知名媒體大亨文鮮明所創立，據悉在他16歲那年爬了一座小山，過程中受到耶穌神示，此後立志拯救世人，統一教因此誕生，現已更名為「世界和平統一家庭聯合會」。
該教散布全世界192個國家，擁有大約700萬名信徒，教義主張按神的指導，憑藉自己的力量完成三大成長任務，並認為除罪的唯一方式就是接受由文鮮明牧師所主持的聯合證婚儀式。然而，光鮮亮麗的背後長期受到質疑。
《中時新聞網》報導，已故創辦人文鮮明認為，透過不同國家、種族的婚配制度，可實現世界和平理想。該團體最廣為人知的特色，就是逾萬人的「盲婚」（由教會指定配偶，夫妻事前互不認識）。
台灣網友PO文，指統一教在台灣也有分支，而多數入會的台灣人，都是婚配給台灣人，身邊不乏配對成功、婚姻幸福的真實例子。但也有人分享，加入統一教的同學跟配對的女子不來電，每個月依教規約會一次、拍照存證，對方從來沒笑過，最後只能作罷。
新聞來源
- Abe’s ruling party secures big election win in the aftermath of his killing（The Washington Post）
- 入會送配偶 統一教在台灣有分支 網曝真實案例（中時新聞網）
- 統一教害慘山上徹也媽 日女出國尋夫「集體配婚」真相曝（中時新聞網）
- Possible Moonies link to the assassination of Shinzo Abe. Suspect was motivated by anger towards a religious group he blamed for mother's bankruptcy, reports say.（Business Insider）
延伸閱讀
- 讚槍手為抗日英雄、稱「見證歷史」：安倍遇刺中國網友狂歡，相關話題佔據微博熱搜
- 安倍晉三遭槍擊後送醫搶救仍不治身亡，享壽67歲
- 一門三首相：安倍晉三在日本政壇歷久不衰的影響力，得從外祖父岸信介留下的政治遺產開始說起
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
我們想讓你知道的是
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