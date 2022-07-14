鎖國兩年後重開國門，帛琉推出新計畫以「遊戲積分」獎勵遊客保護生態環境

帛琉（Republic of Palau）這個由西太平洋300多個島嶼組成的國家，人口雖不到兩萬，卻為保護地球生態做出了不菲的貢獻，不僅在1979年通過了世界上第一部反核憲法，並且在2017年12月開始推行國際遊客入境要做《帛琉宣誓》（Palau Pledge）的政策。國際遊客的護照上會蓋上向帛琉的孩子們承諾旅遊帛琉期間要「小心呵護」和「保護」自己家園的誓詞，遊客需在誓詞上簽名作出保證。

在經歷了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）導致的長達兩年閉關鎖國，帛琉群島現在對遊客重新開放，並順勢推出全球首個名叫「歡迎來帛琉」（帛琉語為Ol'au Palau，即「哈囉，帛琉」之意）的新計劃，以「遊戲積分」方式獎勵負責任的旅遊方式，按照遊客對待帛琉環境和文化的方式，而不是花錢多少，為遊客提供特別旅遊體驗。

此計劃凖備在之後幾個月推出一個旅者客制化手機app，為小心保護環境、尊重這個島國文化的遊客提供積分，比如使用不會損害珊瑚礁的防曬乳等保護原生態的措施，參觀重要的文化景點，例如帛琉國家博物館（Belau National Museum and Bai），以及食用有利與可持續發展的當地食物等都可以贏得積分。

然後，遊客可以用積分換取通常只有帛琉本地人及其親密友人能參與的獨特文化和自然體驗活動，比如無路標指示的徒步旅行，秘密洞穴游泳，與當地人和長老共餐，或在偏僻釣魚點享受垂釣之樂。有些新活動對外國遊客來說可能是非常罕見的，比如參加帛琉人很重視的慶祝嬰兒降臨人世的儀式。

「帛琉宣誓」的想法起於2015年。當時，每年到帛琉旅遊人數已達15萬，是帛琉人口的七倍多，而且許多遊客不了解帛琉的生態系統很脆弱，也不了解可持續發展對居民的重要性。雖然帛琉文化相當好客並尊重來訪遊客，但當地人也意識到，一些遊客正在破壞他們的環境。

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帛琉居民勞拉．克拉克（Laura Clarke）說，為了保護自己的家園，帛琉需要設法教育遊客，讓遊客以行動贏得帛琉居民的信賴，獲得朋友才能享有的體驗。

2020年她與另一位帛琉人珍妮弗．科斯金－吉本斯（Jennifer Koskelin-Gibbons）共同創建「保護帛琉遺產計劃」（Palau Legacy Project），率先開展維護帛琉生態和傳統的行動。由於克拉克從事市場營銷和廣告業，柯斯金－吉本斯則從事國家文物保護工作，憑藉兩人的專業，最後催生出「歡迎來帛琉」計劃。

柯斯金－吉本斯解釋說，「『Ol'au』在帛琉語中是指對親朋好友一種熟悉、不拘禮節的打招呼方式，我們可以用這個詞邀請你參加燒烤聚會，或如我們正在海灘上，你坐船過來，我也可以用這種隨意招呼邀請你參加我們的家庭聚會。」

為何現在應該前往帛琉旅遊？

帛琉的經濟非常依賴旅遊業，因此COVID-19疫情大流行鎖國兩年使該國經濟受到重挫。2022年4月，帛琉重開國門，向完整接種疫苗的遊客開放旅遊。帛琉人渴望全世界再次認識帛琉位於西太平洋天涯海角的白色沙灘和海洋野生動物，帛琉周圍海域有豐富的自然海洋生態，因此有「水下塞倫蓋蒂」（Serengeti）的稱呼（非洲的塞倫蓋蒂草原以每年兩度動物大遷徙奇觀而著名全球）。

帛琉曾是第二次世界大戰的戰場，戰爭遺留的日本船隻和飛機殘骸，也吸引著全球熱愛歷史的潛水者。此外，該國最近建立了世界上第一個國家海洋保護區，在50萬平方公里的海域禁止任何形式的捕撈，包括商業捕魚，這使得帛琉的海域有豐富的鯊魚和魟魚，種類多達135種，入海輕易可見，是潛水者理想的天堂。

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「帛琉入侵者二號」（ Palau Aggressor II）船長斯科特．阿爾尼（Scott Arni），在帛琉從事潛水探險導遊已有10年歲月。他說，「今年潛水區狀況很好，珊瑚繁茂，礁石很美。在德國海道（German Channel，帛琉西南堡礁內的一道人造海峽），有大量的鯊魚和巨大的魟魚匯聚，此處潛水會令人嘆為觀止。」

「歡迎來帛琉」的獎勵可以根據遊客的興趣定制，無論是潛水、徒步旅行還是與當地居民社區接觸。克拉克建議，要想真正充分享受旅遊獎勵計劃，整個旅行最好要規劃10天到兩周的時間，尤其是帛琉是相當偏遠的群島（位於菲律賓以東890公里，關島西南1330公里），旅途耗日費時，可能會佔用掉在帛琉的逗留時間。

她解釋說，如想參加這個計劃，「需要在最初的五天內開始收集積分，並有足夠的時間，比如接下來的五、六天來兌換參加。」

「零足跡」旅遊

順理成章的是，可持續發展是帛琉許多商家認可的核心價值。這個國家堅持旅遊業的生態文化保護原則，使帛琉很容易找到不計成本核算堅持綠色實踐的公司。在堅持綠色原則的酒店和餐廳住宿和用餐，也可以獲得獎勵消費積分。

對於追求高級度假享受的遊客，柯斯金－吉本斯推薦下榻位於馬拉卡爾島（Malakal Island）海濱的帛琉皇家度假村（Palau Royal Resort），對預算有限的旅行者，她建議住在帛琉商業中心科羅爾（Koror）的家庭經營的貴賓酒店（VIP Hotel）。這兩家酒店都參加了「帛琉商業宣誓」（即帛琉宣誓的一個附屬計劃），因此會努力減少對環境的影響，同時通過酒店標識和對住客的環保教育而影響住客。