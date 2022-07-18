跨國調查：民主制度下經濟更疲軟，阿拉伯世界或出現尋求「中國模式」專制政治的傾向
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人們越來越意識到，民主不是一種完美的政府形式，它不會解決一切問題。整個中東地區很多人挨餓，人們需要麵包，對他們擁有的體制感到沮喪。在大多數接受調查的國家中，平均而言，超過一半的受訪者同意民主制度下經濟更疲軟的說法。
一項新的重大調查發現，阿拉伯人正在失去對民主能為中東和北非帶來經濟穩定的信心。專家指，阿拉伯地區公民可能正在尋求其他政治制度，例如中國模式，即專制的一黨制。
「阿拉伯晴雨表」（Arab Barometer）網路組織為《BBC新聞阿拉伯語》採訪了九個國家和巴勒斯坦領土上的近2.3萬人。
大多數人同意這樣一種說法，即，在民主制度下，經濟是更加疲軟的。
這些結論是在所謂的「阿拉伯之春」抗議活動呼籲民主變革十多年後得出的。
抗議活動發生不到兩年後，其中只有一個國家突尼西亞仍然是民主國家。但該國上周公布的憲法草案如果獲得批准，可能會使它回到威權主義。
位於美國普林斯頓大學的研究網路阿拉伯晴雨表主任邁克爾・羅賓斯與中東和北非的大學和民意調查組織合作，在2021年底至2022年春季之間進行了上述調查。
他說，自2018/19年上次調查以來，整個區域的人們對民主的看法發生了轉變。
他說，人們越來越意識到，民主不是一種完美的政府形式，它不會解決一切問題。整個中東地區很多人挨餓，人們需要麵包，對他們擁有的體制感到沮喪。
在大多數接受調查的國家中，平均而言，超過一半的受訪者同意民主制度下經濟更疲軟的說法。
在接受調查的國家中，超過一半的國家也表示，他們要麼同意，要麼強烈同意，人民更關心政府政策的有效性，而不是政府的類型。
在七個國家和巴勒斯坦領土上，經濟形勢被視為面臨的最緊迫挑戰，比腐敗，社會動蕩和新冠疫情傳播更讓人擔心。
只有在兩個國家裏，經濟形勢才不被視為最關鍵的問題：一個是伊拉克，腐敗是人們認為最關鍵的問題；另一個是在飽受戰爭蹂躪的利比亞，社會不穩定是人們認為最關鍵的問題。
在接受調查的國家中，至少有三分之一的人同意這樣的說法，即，在過去一年中，他們在下一次有足夠的錢去購買更多食物之前就吃光了食物。
在埃及和茅利塔尼亞，人們最強烈地感受到了吃飽飯是一場最不容易的鬥爭，大約三分之二的人說這種情況有時、或經常發生。
上述調查主要是在俄羅斯於2月份入侵烏克蘭之前就已經完成了，而戰爭進一步加劇了整個中東地區的糧食不安全狀況，特別是埃及，利比亞和突尼西亞等嚴重依賴俄羅斯和烏克蘭小麥出口的國家。
中國模式？
調查中那些吃完糧食而仍無法購買更多食物的受訪者對民主的支持更少，特別是在蘇丹、茅利塔尼亞和摩洛哥等國。
整個中東北非地區的經濟前景黯淡，只有不到一半的受訪者願意將本國的經濟形勢描述為良好。
黎巴嫩在調查的所有國家中排名最低，只有不到1%的黎巴嫩人表示目前的經濟形勢良好。世界銀行將黎巴嫩的經濟危機描述為自19世紀中葉以來世界上最嚴重的經濟危機之一。
總體而言，大多數人預計未來幾年他們國家的經濟狀況不會有所改善。然而，也有一些樂觀情緒。在六個國家中，超過三分之一的受訪公民表示，未來兩到三年，情況會更好或者好一點。
儘管突尼西亞目前經濟動蕩，但其受訪者對未來最有希望，61%的人表示幾年後情況會好得多或更好。
阿拉伯晴雨表的羅賓斯博士說，未來是「不確定的」。阿拉伯地區的公民可能正在尋求其他政治制度，例如中國模式，即專制的一黨制。他說，在過去40年中，這種模式使中國大量人口擺脫了貧困。
他說：「這種快速的經濟發展是許多人正在希望得到的。」
調查方法
該調查由研究網路阿拉伯晴雨表進行，分別在九個阿拉伯國家和巴勒斯坦領土上與對22765人進行了面對面的每人45分鐘訪談。
阿拉伯晴雨表是普林斯頓大學的一個研究網路。自2006年以來，他們一直在進行這樣的調查。這項主要是基於利用平板電腦的訪談是由有關研究人員在私人空間與參與者進行的。
這份調查是阿拉伯世界的民意，因此不包括伊朗、以色列或土耳其，儘管它確實包括巴勒斯坦領土。阿拉伯地區的大多數國家都包括在內，但一些海灣政府拒絶全面和公平地參與調查。科威特和阿爾及利亞的結果得出時間太晚，無法納入《BBC阿拉伯語》報導。由於難以進入敘利亞，該國無法包括在調查之內。
出於法律和文化原因，一些國家要求放棄一些問題。在表達結果時會考慮這些排除，並清楚地概述局限性。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
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位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
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從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
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從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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