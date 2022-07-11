英系主導各派系人馬籌組陳時中競選團隊，林佳龍盼蘇系拉抬整合新北地方中央
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綠營人士說，林佳龍出征新北市收復難度高，但不能放棄，陳時中確定選北市後，林佳龍是檯面最佳實力人選，以免新北潰敗影響整體選情。
（中央社）民進黨選對會昨（10）日拍板徵召衛福部長陳時中參選台北市、前交通部長林佳龍出戰新北市。民進黨內認為，陳時中的防疫表現、個人領導特質，再加上北市三腳督狀況，有一搏機會；林佳龍起跑雖晚，但綠營在新北基層實力不弱，市議員選將期待最強母雞，之後會迅速整合。
台北陳時中將守住基本盤並透過藍白矛盾力拼
民進黨最關鍵的雙北布局，選對會拍定「龍中配」出戰。先前黨內曾擔心，疫情若變化，陳時中恐成選戰攻擊破口。
不過，民進黨台北市立委吳思瑤認為，「危機就是轉機」，民進黨更應好好論述、正向呈現防疫努力，肯定陳時中領導防疫團隊表現；畢竟，陳時中的人生規劃原本沒有選舉選項，最後因防疫表現異軍突起，成為全黨與社會期待人選。
吳思瑤認為，相較於國民黨台北市長提名人蔣萬安僅有立委經驗、台北市副市長黃珊珊只有城市經驗，陳時中擔任衛福部長，不只防疫，還照顧幼兒到長者、托育到國人健康；面對後疫情時代，未來的首都市長具備防疫與領導全國防疫事務經驗，這是其他兩位對手比不上的。
吳思瑤指出，防疫兩年多來，陳時中展現強大意志力，負責、敢承擔、有魄力的領導特質已被檢驗。國民黨雖然在防疫後期頻頻攻擊陳時中，但其實在疫情之前，陳時中在立法院與朝野各黨都相處良好、人和沒問題；且儘管陳時中是第一次參選，他的輔選抬轎經驗豐富，非常接地氣並具整合能力。
吳思瑤說，此次台北市選戰另一個劣勢是準備時間短，不過，陳時中的政策、溝通協調能力，可以補強這點、加速整合。
此外，吳思瑤也說，年底台北市長選戰是民進黨「史上最好機會」，因為三腳督的其中兩腳有「藍白矛盾」；民進黨守住基本盤，再向中間拓展，爭取理性的經濟中間選民，以正面態度打好選戰。
《中央社》報導，英系人士晚間透露，陳時中擬找立委吳思瑤出任競選總幹事、台北市議員張茂楠出任執行總幹事，並規劃邀請陳建仁擔任主任委員；後援會組織也要成立，由小英之友會全國總會總會長顏志發擔任後援會總會長，包括醫界、小英之友會系統、全台北市的黨務組織都會動起來。
吳思瑤表示，不管是什麼職務，她沒有第二句話、全力以赴，這不只是黨的輸贏，還要贏回台北的競爭力，這是台北的輸贏，不管是什麼任務指派，她一向是阿信的精神。
張茂楠指出，如果陳時中希望他擔任執行總幹事，當然必須承擔黨輔選機器的工作；他認為，如果陳建仁或副總統賴清德願意擔任名譽主任委員或主任委員，會有很大的振奮作用，這代表北市陣容堅強、全黨一致。待中執會正式徵召後，北市輔選工作就會動起來，包括百工百業的協會、客家、同鄉會、不同宗教族群都會納入輔選組織；市長候選人與議員合掛看板、舉辦座談會、掃市場等規劃，都會一一進行。
新北林佳龍是最強母雞：「提得早不如提得巧」
至於新北市，民進黨新北市黨部主委何博文說，不管是蔡總統或民進黨基層，都一直把林佳龍視為新北市長選戰最重要人選，現在確定人選了，就全力衝刺。
何博文說，民進黨在新北市議會有27席加上1席盟友，國民黨是31席，藍綠基層實力差不多；新北市12席立委，民進黨則占9席。2020年總統大選，蔡總統在新北市拿139萬張選票，他對綠營在新北基本盤面有信心。
對於林佳龍起跑慢的疑慮，何博文認為，「提得早、不如提得巧」，林佳龍是雲林子弟到新北打拚，這跟很多新北市民經驗雷同；新北市有很多從中南部來打拚的外來人口，所以新北市同鄉會熱絡，林佳龍沒有空降問題，反而更能凝聚同鄉情誼、擴大影響力。
何博文指出，合併升格後的台中市與新北市類似，地理與人文結構都相當複雜，林佳龍的台中市長治理經驗恰如其分，林佳龍任交通部長時幾項重大建設推動都與新北有關，例如，林口匝道、汐東線、淡江大橋等；新北市未來幾年交通建設相當重要，亟待最能發揮行政長才的市長。
何博文說，綠營在新北基本盤面、林佳龍個人條件特質，對新北市長侯友宜會構成很大壓力，外界可以看到，原本氣定神閒的侯友宜，在民進黨拍板新北人選後，開始酸民進黨。
何博文指出，各派系在新北市都有議員參選人，議員選將期待最強母雞出現，接下來會迅速整合；此外，包括蔡總統、蘇貞昌院長、桃園市長鄭文燦等黨政要員都力挺林佳龍，中央地方團結一致，戰力會加倍。
《聯合報》報導，綠營人士說，林佳龍出征新北市收復難度高，但不能放棄，陳時中確定選北市後，林佳龍是檯面最佳實力人選，以免新北潰敗影響整體選情。林佳龍陣營未來不排除找回部分上屆台中市長選舉舊班底，配合派系成員和新北綠營人士組成競選團隊。目前傳考慮操盤人選之一是將卸任的基隆市長林右昌，但林右昌也要穩住基隆選情，不排除黨中央或蘇系會提供協助。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。