《純情房東俏房客》作者赤松健當選日本參議員，盼推動和平外交，將動漫遊戲作為產業培育
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赤松健說，自己當選就是意味著第一位漫畫家國會議員誕生，日本將會改變。現在日本的漫畫、動畫、遊戲在世界非常受支持，自己身為創作家，很想推動和平外交，將動漫、遊戲作為產業加以培育。
（中央社）著有《電腦情人夢》、《魔法老師》等作品的漫畫家赤松健參選日本第26屆參議院選舉，昨（10）日晚間開票結果他在比例區確定當選，成為日本首位漫畫家國會議員。
日本參議院選舉昨日舉行投開票，投票時間於晚間8時（台灣時間7時）截止後立即開票。開票不久，日本放送協會（NHK）立刻在螢幕上顯示54歲的赤松健確定當選。
赤松是執政黨自民黨推出的這次參議院選舉比例區（改選席次50席）的候選人。他在得知當選後，接受多家日媒採訪。
他表示，前首相安倍晉三8日遭槍擊，發生了這種以暴力封殺言論的事是絕對不能被容許的。他對此事做最嚴厲的譴責，同時也祈求安倍在天之靈安息。
他說，自己當選就是意味著第一位漫畫家國會議員誕生，日本將會改變。現在日本的漫畫、動畫、遊戲在世界非常受支持，自己身為創作家，很想推動和平外交，將動漫、遊戲作為產業加以培育。
赤松在這次選戰的政見是「表現的自由」、「著作權法的整備」、「海盜版對策」，他希望以國會議員的立場強力推動他的主張，藉由漫畫把國會的動態透過推特做介紹。他還期待實現大家都能快樂參與的政治，也希望進行漫畫外交、動畫外交，利用自己在海外的高知名度傳達動漫的美妙。
赤松是東京都東久留米市人，出生於愛知縣名古屋市。從高中開始確立創作的志向，憑著短篇漫畫《短暫夏季的KIDS GAME》獲得講談社頒發的新人獎，正式成為漫畫家。他的漫畫作品《純情房東俏房客》大受歡迎。
赤松去（2021）年12月16日在推特（Twitter）宣布，將接受自民黨推薦投入第26屆參議院選舉；目的是反抗目前動漫領域過度限制的表現手法。他今（2022）年3月在東京都秋葉原開設個人工作室「赤松健事務所」，一樓擺設作畫器材及平面顯示器，顯示創作過程與政治理念；2樓展示漫畫原稿，外牆招牌圖案是他的4大漫畫作品女主角。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
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瑞穗鮮乳不只致力產出優質乳品，也用心扶植台灣乳業及酪農產業升級。團隊不只帶領酪農遠赴國外學習，落地後更由輔導員關懷牧場狀況，與乳廠酪農共學共好，落實台灣乳業的永續發展。
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遠赴國外學習：瑞穗鮮乳團隊攜手25歲酪農「小鶴」翻轉牧場
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黃金職人團隊提供「牧場客製化服務」，乳廠、酪農共學共好
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從鮮乳品質到酪農心境一一守護，落實在地鮮奶永續發展
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本文章內容由「瑞穗鮮乳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。