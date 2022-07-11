斯里蘭卡民眾闖入總統府高喊「永遠不可以壓迫人民」，總統從後門落荒而逃，將於13日辭職

（中央社）建於殖民時代的斯里蘭卡總統府200多年來一直是國家機構所在。在掌權者從這座宮殿落荒而逃後，此一建築今天成為斯里蘭卡「人民力量」新的象徵。

法新社報導，數以千計男女老幼湧入此一壯麗建築，排隊等著坐上位於總統府高樓層的總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）座椅，兒童和父母則在樓下大鋼琴前方用力敲打鍵盤。

在壯麗的高登花園（Gordon Garden）野餐的家庭有說有笑。身穿橘黄色袈裟、剃髮的僧人則對著大理石地板和中央空調系統嘖嘖稱奇。

僧侶蘇梅達（Sri Sumeda）告訴法新社：「領導人住在如此豪奢環境中，他們想像不到小老百姓如何勉強過活。」他專程從50公里外首度前來參訪這座宮殿。

「這凸顯出當人民決定行使權力的時候，就可以成就什麼。」

經濟上曾經相對富裕的斯里蘭卡正處在史無前例危機之中，它經歷惡性通貨膨脹，而且糧食、燃料和藥品等基本物資嚴重短缺。

抗議民眾接連數月要求拉賈帕克薩下台。他的家族主宰政壇數十年。73歲的他9日在軍隊保護下，從總統府後門倉皇逃逸。不久之後，數以萬計抗議人士突破總統府鐵門進入建築，即使警察發射實彈、催淚瓦斯並且運用水砲，他們也不理會。

昨（10）日仍藏身海軍軍艦的拉賈帕克薩在斯里蘭卡外海表示，將於13日辭職。

儘管總統府禁衛軍昨天還是全副武裝，不過他們現在和民眾打成一片，甚至跟展現人民力量的新訪客們自拍。

人民力量掌控這棟建築後，許多人跳進總統府水池裡涼快一下，池水變混濁了，不過只有少數人跳進去。

46歲古納提拉卡（Buddhika Gunatillaka）專程從可倫坡近郊騎摩托車前來。他告訴法新社：「我用光之前存下的汽油，跟太太專程前來，因為你不會再有機會走訪此一斯里蘭卡最重要官邸。」

抗議人士已毀損拉賈帕克薩辦公室附近的鐵柵欄，在主廳開了一間臨時圖書館。

49歲魏克雷馬辛（Chamari Wickremasinghe）是兩個女兒的母親，她說：「我每天都去抗議營，戈塔巴耶（拉賈帕克薩的名字）真的滾出辦公室前，我不會停止這麼做。」

她說：「我們不會離開這裡。承諾7月13日走人，這還不夠。他現在就得辭職。」

古納提拉卡說：「我希望星期六發生的事提醒政治人物不要忘記，你永遠不可以壓迫人民，他們是會還手的。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航