【專訪】斯洛伐克駐台代表：曾親身經歷能完全理解共產專制，支持台灣捍衛民主自由的決心
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博塔文說，他認為民間人士對於推動台斯關係扮演的角色，絕不遜於斯國駐台代表處，因為專業外交官會來來去去，但民間人士會留在台灣深耕，未來也需要持續借助民間力量拓展台斯關係。
（中央社）台灣與斯洛伐克關係近來突飛猛進，駐台5年、即將離任的斯國代表博塔文（Martin Podstavek）認為，台斯地理距離遙遠卻能「交心」，主因是斯洛伐克曾經歷共產鐵幕，能完全理解何謂共產專制，並支持台灣捍衛民主自由的決心。
「不僅斯洛伐克，歐盟與整個民主世界，都應努力確保台灣這個漢字文化圈唯一的民主自由燈塔，永遠發光發亮」。博塔文接受《中央社》專訪時表示，他曾派駐日本、中國、越南、辛巴威等多個國家，但他認為台灣獨一無二，台灣的政經發展模式為世界樹立了典範。
台斯關係近2年大幅進展，斯國政府在台灣極缺疫苗時援贈16萬劑疫苗，斯國經濟部政次葛力克（Karol Galek）及國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）先後率團訪台，外交部長吳釗燮去（2021）年10月應邀至斯國發表公開演說並受到國賓級禮遇。斯國國會委員會今（2022）年5月在一週內通過3項挺台參加世界衛生大會的決議案。
博塔文說，台斯關係進展經過多年耕耘，近期快速升溫主因是彼此類似的歷史經驗，促成了情感上的共鳴。
博塔文舉自身經歷為例表示，對很多人而言，談到專制或民主只是「名詞」，但對於曾經歷共產統治的斯洛伐克則不同；他自己人生前20年就成長在共產鐵幕之下，「我知道那代表什麼」，不能看想看的書，因為某些書被禁，不能去嚮往的國家旅遊，不是因為沒錢，是因為禁令。
博塔文直言，總有人告訴你該做什麼，不是你想做什麼，是你必須做什麼，「這就是專制政權，我打從心裡痛恨（That’s the autocracy that I hate from my heart）。」
博塔文表示，台灣是不是一個獨立國家，是台灣人要決定的，或台灣人已經決定了，這點他無法置評，但對他和全世界都很重要的，是必須讓台灣的民主體制永遠存續，這就是為何大家一定要強烈支持台灣，也是所有民主世界國家都會同意的最好方案。
博塔文表示，台斯關係進展是全方位的，包含經貿、文化、人與人之間各領域。他透露，下任的斯洛伐克駐台代表具經濟專業背景，相信會讓台斯經貿合作更上一層樓，「短期內就可望有更多好消息，但應留給我的繼任者來宣布」。
促進台灣認識斯洛伐克 駐台代表賢內助扮關鍵推手
（中央社）過去5年，台灣與斯洛伐克的關係從「不熟」到意氣相投的「麻吉」，斯洛伐克駐台代表博塔文與他的妻子、知名童書譯者梁晨扮演了關鍵推手，儘管博塔文在專訪中一再謙稱，「我只是幸運跳上了正在加速行駛的列車」。
博塔文接受《中央社》專訪時，不斷示意同樣任職於斯洛伐克駐台代表處的梁晨「坐近一點」，不只流露出兩人的好感情，也顯示夫妻在這份外交工作上是並肩奮鬥。梁晨透過翻譯、教學，全力促進台斯文化交流，讓博塔文言談三句離不開對賢內助的推崇。
博塔文回憶，他5年前抵任時，發現台灣對斯洛伐克極度陌生，他去逛最大的誠品書店，裡面書籍滿坑滿谷，卻沒有一本書來自或有關斯洛伐克，就連旅遊書區都找不到。
博塔文說，他當時跟太太感慨這情況很可惜，「我們應該做一些事」，他太太當場答應幫忙，後來也實現了諾言。5年後的今天若去台灣書店搜尋，至少可找到10幾本跟斯洛伐克相關的書籍，多數是梁晨翻譯的斯國童書，透過兒童文學，開啟了台斯文化交流的新視野。
博塔文表示，在東吳大學中東歐研究中心主任張家銘協助下，梁晨到東吳大學教授了3個學期的斯洛伐克語，亞洲只有首爾、北京、台北開設斯洛伐克語課程，這也是一個創舉。他戲稱「太太的斯洛伐克語比我還好，有時還能糾正我用法。」
現已歸化為斯洛伐克籍的梁晨，雖然生長於中國北京，但其實與台灣連結密切；她的外曾祖父金雯是參與長沙會戰的中華民國飛行員，1942年殉職；梁晨到台灣後，在忠烈祠找到外曾祖父的靈位，讓她覺得很感動。
梁晨說，她來台灣之前心情其實很忐忑，因為台灣對她這一代的中國大陸人來說，是最陌生也最熟悉的地方，教科書上有很厚的一個篇章專門講到台灣，阿里山、日月潭和台灣的歷史她都學過，但卻不知道實際上是怎樣。
梁晨笑說，她來台前去搜尋了台灣的官方語言，知道除了國語還有台語、客家語，一度還擔心會不會面臨語言障礙，但到了台灣之後，這些疑慮都消除了，她真心覺得台灣好親切、好美，美的不只是自然風景，是人和人之間交流，感覺心中都無須存有芥蒂和提防。
梁晨說，她住在台灣5年都沒丟過東西，這在歐洲或中國大陸是不可想像的，她也很自豪跟中華民國空軍有血液上的聯繫，因此認識很多台灣的空軍遺族，聽他們分享先人保家衛國的故事，補充了她小時候聽到的有限資訊，讓她真的很受鼓舞。
梁晨說，來台竟然有機會得知外曾祖父的事蹟，還在忠烈祠看到他的名字，對她全家族是一個心靈上很大的慰藉。
被譽為台斯關係重要推手，博塔文不敢居功，他謙稱許多前任代表播下了很好的種子，才有今日的開花結果，更要感謝許多民間人士的幫忙，例如撰寫「斯洛伐克經典」一書的高嵩明、前駐斯洛伐克代表曾瑞利等，他很感謝歷任多位中華民國駐斯洛伐克代表都「退而不休」，持續推展台斯關係。
博塔文說，他認為民間人士對於推動台斯關係扮演的角色，絕不遜於斯國駐台代表處，因為專業外交官會來來去去，但民間人士會留在台灣深耕，未來也需要持續借助民間力量拓展台斯關係。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
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後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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