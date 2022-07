【專訪】斯洛伐克駐台代表：曾親身經歷能完全理解共產專制，支持台灣捍衛民主自由的決心

(中央社)台灣與斯洛伐克關係近來突飛猛進,駐台5年、即將離任的斯國代表博塔文(Martin Podstavek)認為,台斯地理距離遙遠卻能「交心」,主因是斯洛伐克曾經歷共產鐵幕,能完全理解何謂共產專制,並支持台灣捍衛民主自由的決心。

「不僅斯洛伐克,歐盟與整個民主世界,都應努力確保台灣這個漢字文化圈唯一的民主自由燈塔,永遠發光發亮」。博塔文接受《中央社》專訪時表示,他曾派駐日本、中國、越南、辛巴威等多個國家,但他認為台灣獨一無二,台灣的政經發展模式為世界樹立了典範。

台斯關係近2年大幅進展,斯國政府在台灣極缺疫苗時援贈16萬劑疫苗,斯國經濟部政次葛力克(Karol Galek)及國會副議長勞倫契克(Milan Laurencik)先後率團訪台,外交部長吳釗燮去(2021)年10月應邀至斯國發表公開演說並受到國賓級禮遇。斯國國會委員會今(2022)年5月在一週內通過3項挺台參加世界衛生大會的決議案。

博塔文說,台斯關係進展經過多年耕耘,近期快速升溫主因是彼此類似的歷史經驗,促成了情感上的共鳴。

博塔文舉自身經歷為例表示,對很多人而言,談到專制或民主只是「名詞」,但對於曾經歷共產統治的斯洛伐克則不同;他自己人生前20年就成長在共產鐵幕之下,「我知道那代表什麼」,不能看想看的書,因為某些書被禁,不能去嚮往的國家旅遊,不是因為沒錢,是因為禁令。

博塔文直言,總有人告訴你該做什麼,不是你想做什麼,是你必須做什麼,「這就是專制政權,我打從心裡痛恨(That’s the autocracy that I hate from my heart)。」

博塔文表示,台灣是不是一個獨立國家,是台灣人要決定的,或台灣人已經決定了,這點他無法置評,但對他和全世界都很重要的,是必須讓台灣的民主體制永遠存續,這就是為何大家一定要強烈支持台灣,也是所有民主世界國家都會同意的最好方案。

博塔文表示,台斯關係進展是全方位的,包含經貿、文化、人與人之間各領域。他透露,下任的斯洛伐克駐台代表具經濟專業背景,相信會讓台斯經貿合作更上一層樓,「短期內就可望有更多好消息,但應留給我的繼任者來宣布」。

促進台灣認識斯洛伐克 駐台代表賢內助扮關鍵推手

Photo Credit: 《中央社》 台灣與斯洛伐克的關係過去5年從「不熟」到意氣相投,斯洛伐克駐台代表博塔文(Martin Podstavek)(右)與他的妻子、知名童書譯者梁晨(左)扮演促進台斯文化交流的關鍵推手角色。中央社記者王騰毅攝 111年7月10日

(中央社)過去5年,台灣與斯洛伐克的關係從「不熟」到意氣相投的「麻吉」,斯洛伐克駐台代表博塔文與他的妻子、知名童書譯者梁晨扮演了關鍵推手,儘管博塔文在專訪中一再謙稱,「我只是幸運跳上了正在加速行駛的列車」。

博塔文接受《中央社》專訪時,不斷示意同樣任職於斯洛伐克駐台代表處的梁晨「坐近一點」,不只流露出兩人的好感情,也顯示夫妻在這份外交工作上是並肩奮鬥。梁晨透過翻譯、教學,全力促進台斯文化交流,讓博塔文言談三句離不開對賢內助的推崇。

博塔文回憶,他5年前抵任時,發現台灣對斯洛伐克極度陌生,他去逛最大的誠品書店,裡面書籍滿坑滿谷,卻沒有一本書來自或有關斯洛伐克,就連旅遊書區都找不到。

博塔文說,他當時跟太太感慨這情況很可惜,「我們應該做一些事」,他太太當場答應幫忙,後來也實現了諾言。5年後的今天若去台灣書店搜尋,至少可找到10幾本跟斯洛伐克相關的書籍,多數是梁晨翻譯的斯國童書,透過兒童文學,開啟了台斯文化交流的新視野。

博塔文表示,在東吳大學中東歐研究中心主任張家銘協助下,梁晨到東吳大學教授了3個學期的斯洛伐克語,亞洲只有首爾、北京、台北開設斯洛伐克語課程,這也是一個創舉。他戲稱「太太的斯洛伐克語比我還好,有時還能糾正我用法。」

現已歸化為斯洛伐克籍的梁晨,雖然生長於中國北京,但其實與台灣連結密切;她的外曾祖父金雯是參與長沙會戰的中華民國飛行員,1942年殉職;梁晨到台灣後,在忠烈祠找到外曾祖父的靈位,讓她覺得很感動。

梁晨說,她來台灣之前心情其實很忐忑,因為台灣對她這一代的中國大陸人來說,是最陌生也最熟悉的地方,教科書上有很厚的一個篇章專門講到台灣,阿里山、日月潭和台灣的歷史她都學過,但卻不知道實際上是怎樣。

梁晨笑說,她來台前去搜尋了台灣的官方語言,知道除了國語還有台語、客家語,一度還擔心會不會面臨語言障礙,但到了台灣之後,這些疑慮都消除了,她真心覺得台灣好親切、好美,美的不只是自然風景,是人和人之間交流,感覺心中都無須存有芥蒂和提防。

梁晨說,她住在台灣5年都沒丟過東西,這在歐洲或中國大陸是不可想像的,她也很自豪跟中華民國空軍有血液上的聯繫,因此認識很多台灣的空軍遺族,聽他們分享先人保家衛國的故事,補充了她小時候聽到的有限資訊,讓她真的很受鼓舞。

梁晨說,來台竟然有機會得知外曾祖父的事蹟,還在忠烈祠看到他的名字,對她全家族是一個心靈上很大的慰藉。

被譽為台斯關係重要推手,博塔文不敢居功,他謙稱許多前任代表播下了很好的種子,才有今日的開花結果,更要感謝許多民間人士的幫忙,例如撰寫「斯洛伐克經典」一書的高嵩明、前駐斯洛伐克代表曾瑞利等,他很感謝歷任多位中華民國駐斯洛伐克代表都「退而不休」,持續推展台斯關係。

博塔文說,他認為民間人士對於推動台斯關係扮演的角色,絕不遜於斯國駐台代表處,因為專業外交官會來來去去,但民間人士會留在台灣深耕,未來也需要持續借助民間力量拓展台斯關係。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:翁世航

核稿編輯:羅元祺