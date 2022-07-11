英國前財政大臣蘇納克、外交大臣特拉斯等11人相繼宣布角逐黨魁與首相大位
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英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）皆宣布將尋求接替強森（Boris Johnson）成為執政保守黨領袖以及英國首相。截至目前為止，已有11人宣布投入角逐行列。
英前財相蘇納克投入角逐首相大位，稱自己是「唯一誠信正直的候選人」
（中央社）《泰晤士報》8日報導，英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）將把自己定調為「嚴峻時期的一名認真候選人」，投入保守黨黨魁角逐，自稱是唯一誠信正直的候選人。
《泰晤士報》（the Times）政治主編史溫福德（Steven Swinford）表示，為抗議首相強森（Boris Johnson）領導而辭職的蘇納克，將論證自己可以挽救保守黨的「品牌」，且有處理經濟危機的經驗。
《BBC》報導，他是第一個退出強森內閣的人之一，與他的大臣朋友薩吉德．賈維德（Sajid Javid）為一系列辭職創造了條件。
強森宣布辭職後，將留任首相至保守黨選出新黨魁。蘇納克被認為是最有可能接替強森的人選之一。
英國市調公司「輿觀」（YouGov）7月6日至7日所作民調顯示，蘇納克獲10％支持，僅次於國防大臣華勒斯（Ben Wallace）的13％和貿易政策部長摩丹特（Penny Mordaunt）的12％。
印度《第一郵報》（Firstpost）網站報導，42歲的蘇納克生於英國南安普敦（Southampton）地區一個印度裔家庭，母親是藥劑師，父親是英國國民保健署（NHS）的家庭醫師（GP）。祖父母則來自印度北部的旁遮普省（Punjab）。
蘇納克自牛津大學畢業後，前往史丹佛大學深造，也在這裡遇到妻子阿克莎塔．莫西（Akshata Murthy）。阿克莎塔的父親是IT巨頭印福思科技公司（Infosys）共同創辦人納拉雅納．莫西（Narayana Murthy）。
蘇納克曾擔任高盛集團（Goldman Sachs）分析師，2015年首次當選國會議員，此後在保守黨內逐步晉升。蘇納克支持英國脫歐，是強森推動離開歐盟的支持者之一。強森在2020年2月任命他為財政大臣時，英國大眾幾乎不曉得這號人物。
然而，這位英國史上第一位印度裔財政大臣令民眾為之著迷，成了耀眼的政壇新星。強森因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情首次下令全英國封城時，蘇納克制定了一套大規模金融救援方案，保障數百萬工作崗位，為他贏得讚譽。他的吃外食救經濟（eat out to help out）計畫也取得巨大成功。蘇納克的聲望後來甚至超過他的老闆強森。
儘管蘇納克與強森關係密切，但在公私生活兩方面，他都與這位緋聞不斷的首相形成鮮明對比。
強森的執政風格被描繪成雜亂無章，但蘇納克卻是注重細節的「政策宅」（wonk）。
兩人連外表也差異甚大，強森一頭亂髮、不修邊幅，蘇納克則在社交媒體上精心打造自己形象，包括名牌服飾、頂級小配件，甚至還有一隻頗上鏡的狗狗。
被英國小報暱稱為「魅力瑞希」（Dishy Rishi）的蘇納克，是英國政壇冉冉上升的新星，幾個月來，他一直被認為有可能成為強森的繼任者。
不過，蘇納克也有其罩門，他對數百萬人增稅，但他的富豪妻子阿克莎塔卻被揭露利用非居籍（non-domiciled）身分逃稅；以及他和強森一樣陷入「派對門」，因違反防疫規定被罰款，使他成了「貓膩瑞希」（Fishy Rishi）。
儘管如此，許多人仍認為蘇納克是首相職位主要競爭者之一，不僅民調支持這一點，博彩公司的賠率也對他十分看好。
外交大臣特拉斯：我可以領導、達成任務，並做出艱難的決定
（中央社）除了蘇納克，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）也在今（11）日宣布，她將尋求接替強森（Boris Johnson）成為執政保守黨領袖以及英國首相；截至目前為止，已有11人宣布投入角逐行列。
特拉斯在《每日電訊報》（Daily Telegraph）上說：「我之所以挺身而出，是因為我可以領導、達成任務，並做出艱難的決定。我對我們必須達成的目標有清楚的願景，並且有經驗和決心讓我們實現目標。」
《BBC》報導，特拉斯是第二位領導外交部的女性，因讓伊朗釋放英國女記者納扎寧・扎哈里－拉特克利夫（Nazanin zaghari Ratcliffe ）而受到好評。她曾擔任一系列內閣職位，包括擔任國際貿易大臣談判脫歐後的貿易協定。在強森的財政大臣和衛生大臣辭職後，她宣佈支持強森。
強森7日在黨內同志再次逼宮下，宣布辭去保守黨黨魁。《法新社》報導，46歲的特拉斯被視為保守黨黨魁之爭最熱門的人選之一。
特拉斯做出宣布後，投入選戰的人數增至11位。
當中還包括呼聲極高的前衛生大臣薩吉德．賈維德。《BBC》報導，賈維德2019年參加了保守黨黨魁競選，成為最後4名候選人，後來為了支持強森而退出。他的支持得到了財政大臣一職的回報，但在6個月後因為顧問問題辭職。2021年賈維德重返議會擔任衛生大臣，之後再次辭職，稱對強森的領導失去了信心。
目前爭取取代強森的人選包括：
- 財政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）
- 運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）
- 前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）
- 國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）
- 總檢察長布瑞弗曼（Suella Braverman）
- 前平等事務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）
- 前外交大臣韓特（Jeremy Hunt）
- 前衛生大臣賈維德（Sajid Javid）
- 貿易政策國務大臣摩丹特（Penny Mordaunt）
- 國會議員基希蒂（Rehman Chishti）
- 外交大臣特拉斯（Liz Truss）
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
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後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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