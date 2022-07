英國前財政大臣蘇納克、外交大臣特拉斯等11人相繼宣布角逐黨魁與首相大位

英前財相蘇納克投入角逐首相大位,稱自己是「唯一誠信正直的候選人」

(中央社)《泰晤士報》8日報導,英國前財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)將把自己定調為「嚴峻時期的一名認真候選人」,投入保守黨黨魁角逐,自稱是唯一誠信正直的候選人。

《泰晤士報》(the Times)政治主編史溫福德(Steven Swinford)表示,為抗議首相強森(Boris Johnson)領導而辭職的蘇納克,將論證自己可以挽救保守黨的「品牌」,且有處理經濟危機的經驗。

強森宣布辭職後,將留任首相至保守黨選出新黨魁。蘇納克被認為是最有可能接替強森的人選之一。

英國市調公司「輿觀」(YouGov)7月6日至7日所作民調顯示,蘇納克獲10%支持,僅次於國防大臣華勒斯(Ben Wallace)的13%和貿易政策部長摩丹特(Penny Mordaunt)的12%。

印度《第一郵報》(Firstpost)網站報導,42歲的蘇納克生於英國南安普敦(Southampton)地區一個印度裔家庭,母親是藥劑師,父親是英國國民保健署(NHS)的家庭醫師(GP)。祖父母則來自印度北部的旁遮普省(Punjab)。

蘇納克自牛津大學畢業後,前往史丹佛大學深造,也在這裡遇到妻子阿克莎塔.莫西(Akshata Murthy)。阿克莎塔的父親是IT巨頭印福思科技公司(Infosys)共同創辦人納拉雅納.莫西(Narayana Murthy)。

蘇納克曾擔任高盛集團(Goldman Sachs)分析師,2015年首次當選國會議員,此後在保守黨內逐步晉升。蘇納克支持英國脫歐,是強森推動離開歐盟的支持者之一。強森在2020年2月任命他為財政大臣時,英國大眾幾乎不曉得這號人物。

然而,這位英國史上第一位印度裔財政大臣令民眾為之著迷,成了耀眼的政壇新星。強森因COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情首次下令全英國封城時,蘇納克制定了一套大規模金融救援方案,保障數百萬工作崗位,為他贏得讚譽。他的吃外食救經濟(eat out to help out)計畫也取得巨大成功。蘇納克的聲望後來甚至超過他的老闆強森。

儘管蘇納克與強森關係密切,但在公私生活兩方面,他都與這位緋聞不斷的首相形成鮮明對比。

強森的執政風格被描繪成雜亂無章,但蘇納克卻是注重細節的「政策宅」(wonk)。

兩人連外表也差異甚大,強森一頭亂髮、不修邊幅,蘇納克則在社交媒體上精心打造自己形象,包括名牌服飾、頂級小配件,甚至還有一隻頗上鏡的狗狗。

被英國小報暱稱為「魅力瑞希」(Dishy Rishi)的蘇納克,是英國政壇冉冉上升的新星,幾個月來,他一直被認為有可能成為強森的繼任者。

不過,蘇納克也有其罩門,他對數百萬人增稅,但他的富豪妻子阿克莎塔卻被揭露利用非居籍(non-domiciled)身分逃稅;以及他和強森一樣陷入「派對門」,因違反防疫規定被罰款,使他成了「貓膩瑞希」(Fishy Rishi)。

儘管如此,許多人仍認為蘇納克是首相職位主要競爭者之一,不僅民調支持這一點,博彩公司的賠率也對他十分看好。

外交大臣特拉斯:我可以領導、達成任務,並做出艱難的決定

(中央社)除了蘇納克,英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)也在今(11)日宣布,她將尋求接替強森(Boris Johnson)成為執政保守黨領袖以及英國首相;截至目前為止,已有11人宣布投入角逐行列。

特拉斯在《每日電訊報》(Daily Telegraph)上說:「我之所以挺身而出,是因為我可以領導、達成任務,並做出艱難的決定。我對我們必須達成的目標有清楚的願景,並且有經驗和決心讓我們實現目標。」

《BBC》報導,特拉斯是第二位領導外交部的女性,因讓伊朗釋放英國女記者納扎寧・扎哈里-拉特克利夫(Nazanin zaghari Ratcliffe )而受到好評。她曾擔任一系列內閣職位,包括擔任國際貿易大臣談判脫歐後的貿易協定。在強森的財政大臣和衛生大臣辭職後,她宣佈支持強森。

強森7日在黨內同志再次逼宮下,宣布辭去保守黨黨魁。《法新社》報導,46歲的特拉斯被視為保守黨黨魁之爭最熱門的人選之一。

圖片來源:Liz Truss Twitter 特拉斯

特拉斯做出宣布後,投入選戰的人數增至11位。

目前爭取取代強森的人選包括:

財政大臣查哈威(Nadhim Zahawi) 運輸大臣夏普斯(Grant Shapps) 前財政大臣蘇納克(Rishi Sunak) 國會外交委員會主席圖根哈特(Tom Tugendhat) 總檢察長布瑞弗曼(Suella Braverman) 前平等事務大臣巴登諾克(Kemi Badenoch) 前外交大臣韓特(Jeremy Hunt) 前衛生大臣賈維德(Sajid Javid) 貿易政策國務大臣摩丹特(Penny Mordaunt) 國會議員基希蒂(Rehman Chishti) 外交大臣特拉斯(Liz Truss)

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航