英國前財政大臣蘇納克、外交大臣特拉斯等11人相繼宣布角逐黨魁與首相大位

英前財相蘇納克投入角逐首相大位，稱自己是「唯一誠信正直的候選人」

（中央社）《泰晤士報》8日報導，英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）將把自己定調為「嚴峻時期的一名認真候選人」，投入保守黨黨魁角逐，自稱是唯一誠信正直的候選人。

《泰晤士報》（the Times）政治主編史溫福德（Steven Swinford）表示，為抗議首相強森（Boris Johnson）領導而辭職的蘇納克，將論證自己可以挽救保守黨的「品牌」，且有處理經濟危機的經驗。

強森宣布辭職後，將留任首相至保守黨選出新黨魁。蘇納克被認為是最有可能接替強森的人選之一。

英國市調公司「輿觀」（YouGov）7月6日至7日所作民調顯示，蘇納克獲10％支持，僅次於國防大臣華勒斯（Ben Wallace）的13％和貿易政策部長摩丹特（Penny Mordaunt）的12％。

印度《第一郵報》（Firstpost）網站報導，42歲的蘇納克生於英國南安普敦（Southampton）地區一個印度裔家庭，母親是藥劑師，父親是英國國民保健署（NHS）的家庭醫師（GP）。祖父母則來自印度北部的旁遮普省（Punjab）。

蘇納克自牛津大學畢業後，前往史丹佛大學深造，也在這裡遇到妻子阿克莎塔．莫西（Akshata Murthy）。阿克莎塔的父親是IT巨頭印福思科技公司（Infosys）共同創辦人納拉雅納．莫西（Narayana Murthy）。

蘇納克曾擔任高盛集團（Goldman Sachs）分析師，2015年首次當選國會議員，此後在保守黨內逐步晉升。蘇納克支持英國脫歐，是強森推動離開歐盟的支持者之一。強森在2020年2月任命他為財政大臣時，英國大眾幾乎不曉得這號人物。

然而，這位英國史上第一位印度裔財政大臣令民眾為之著迷，成了耀眼的政壇新星。強森因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情首次下令全英國封城時，蘇納克制定了一套大規模金融救援方案，保障數百萬工作崗位，為他贏得讚譽。他的吃外食救經濟（eat out to help out）計畫也取得巨大成功。蘇納克的聲望後來甚至超過他的老闆強森。

儘管蘇納克與強森關係密切，但在公私生活兩方面，他都與這位緋聞不斷的首相形成鮮明對比。

強森的執政風格被描繪成雜亂無章，但蘇納克卻是注重細節的「政策宅」（wonk）。

兩人連外表也差異甚大，強森一頭亂髮、不修邊幅，蘇納克則在社交媒體上精心打造自己形象，包括名牌服飾、頂級小配件，甚至還有一隻頗上鏡的狗狗。

被英國小報暱稱為「魅力瑞希」（Dishy Rishi）的蘇納克，是英國政壇冉冉上升的新星，幾個月來，他一直被認為有可能成為強森的繼任者。

不過，蘇納克也有其罩門，他對數百萬人增稅，但他的富豪妻子阿克莎塔卻被揭露利用非居籍（non-domiciled）身分逃稅；以及他和強森一樣陷入「派對門」，因違反防疫規定被罰款，使他成了「貓膩瑞希」（Fishy Rishi）。

儘管如此，許多人仍認為蘇納克是首相職位主要競爭者之一，不僅民調支持這一點，博彩公司的賠率也對他十分看好。

外交大臣特拉斯：我可以領導、達成任務，並做出艱難的決定

（中央社）除了蘇納克，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）也在今（11）日宣布，她將尋求接替強森（Boris Johnson）成為執政保守黨領袖以及英國首相；截至目前為止，已有11人宣布投入角逐行列。

特拉斯在《每日電訊報》（Daily Telegraph）上說：「我之所以挺身而出，是因為我可以領導、達成任務，並做出艱難的決定。我對我們必須達成的目標有清楚的願景，並且有經驗和決心讓我們實現目標。」

《BBC》報導，特拉斯是第二位領導外交部的女性，因讓伊朗釋放英國女記者納扎寧・扎哈里－拉特克利夫（Nazanin zaghari Ratcliffe ）而受到好評。她曾擔任一系列內閣職位，包括擔任國際貿易大臣談判脫歐後的貿易協定。在強森的財政大臣和衛生大臣辭職後，她宣佈支持強森。

強森7日在黨內同志再次逼宮下，宣布辭去保守黨黨魁。《法新社》報導，46歲的特拉斯被視為保守黨黨魁之爭最熱門的人選之一。

圖片來源：Liz Truss Twitter 特拉斯

特拉斯做出宣布後，投入選戰的人數增至11位。

目前爭取取代強森的人選包括：

財政大臣查哈威（Nadhim Zahawi） 運輸大臣夏普斯（Grant Shapps） 前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak） 國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat） 總檢察長布瑞弗曼（Suella Braverman） 前平等事務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch） 前外交大臣韓特（Jeremy Hunt） 前衛生大臣賈維德（Sajid Javid） 貿易政策國務大臣摩丹特（Penny Mordaunt） 國會議員基希蒂（Rehman Chishti） 外交大臣特拉斯（Liz Truss）

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航