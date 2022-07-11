周杰倫〈最偉大的作品〉MV眾多藝術大師彩蛋中，沒說清楚的1920巴黎黃金年代

周杰倫作為一個知名藝術收藏家，我們總預設周杰倫宣傳對藝術的愛，該是回望Basquiat或Gerhard Richter，或是談談那些很酷的Frank Stella和Eddie Martinez，他的確也常常在社群曬這些收藏。

不過當他發了新歌〈最偉大的作品〉時嚇了一跳，這一看就知道是致敬伍迪艾倫（Woody Allen）的《午夜巴黎》，鋼琴作為時間機器回訪了1920年代巴黎，正如伍迪艾倫的馬車，時間終歸有限，他兜兜繞繞了一圈，用魔術和音樂激發了1920年代的巴黎。

不可諱言，周杰倫與其團隊的確用心展現對藝術的愛，但總少了些什麼，這篇文章盤點了〈最偉大的作品〉歌曲與影像致敬與挪用藝術作品，並說說這些「藝術」為何可能或者不可能出現。

為什麼是1920年代呢？

哥穿著復古西裝 拿著手杖彈著魔法樂章

漫步走在莎瑪麗丹 被歲月翻新的時光

望不到邊界的帝國 用音符築成的王座

我用琴鍵穿梭 1920錯過的不朽

1920的巴黎被叫做Années folles，直譯是「瘋狂年代」，也有人稱為黃金年代。夾在兩次大戰之間，當時的巴黎是藝術、文學和音樂等各式文化的交會所，剛從戰爭中解放的人們，積極外出享樂交友，各式思潮在咖啡館、書店和街道各處匯聚迸發。

海明威（Hemingway）曾在日後多年回望貧困的年少如何在20年代巴黎遊走，留下了著名的那句名言：「如果你夠幸運， 在年輕時待過巴黎， 那麼巴黎將永遠跟隨著你， 因為巴黎是一席流動的饗宴。」

順帶一提，〈最偉大的作品〉的時光旅行起點的莎瑪麗丹百貨，去年在SANAA與Yabu pushelberg操刀下完成整修重新開幕。這間百貨在1869年開業時還是小店，後來越做越大，在1910年時Frantz Jourdain主導以新藝術風格為主的大型擴建，更在1926至28年又Henri Sauvage以裝飾藝術風格再擴建一次，大抵成為現在我們看到風格兼敘的樣貌。不知道周董返回1920年代時，是趕上了什麼樣貌就是了。

馬格利特（René Magritte，1898-1967）

啊 偏執是那馬格利特 被我變出的蘋果

超現實的是我 還是他原本想畫的小丑

不是煙斗的煙斗 臉上的鴿子沒有飛走

請你記得 他是個畫家不是什麽調酒

馬格利特出生於比利時法語區的Lessines，1927至1930年旅居巴黎，受到André Breton影響，加入超現實主義運動，但在日後因為經濟因素搬回布魯塞爾。馬格利特的作品以將尋常不過的物品安置在不尋常的背景下著名，挑戰了觀者對現實的預設認知。