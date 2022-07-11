安倍被暗殺固然是場悲劇，但絕不是引發一戰的「塞拉耶佛事件」翻版

日本前首相安倍晉三遭到當街暗殺，兇手又是前海上自衛隊成員，直接就聯想會不會是之前1932年、1936年兩次日本軍人政變。當時兩次日本軍人都攻進首相官邸等官舍，殺死了多名日本高層官員，1932年五一五是事件殺死了首相犬養毅。1936年二二六事件，內大臣府（輔佐天皇機構）內大臣齋藤實被殺，首相岡田啟介勉強躲過一劫，大藏大臣高橋是清被砍死，陸軍教育總監渡邊錠太郎大將被殺，天皇侍從長鈴木貫太郎身中兩槍重傷。

不過，安倍晉三被殺的案件，跟前兩次日本軍人政變截然不同。

前兩次日本軍人動手都是為了擴大日本政府內的軍系實力，是對反對擴充武力立場的內閣「懲罰、除奸」，當時背景是1930年完成簽約的《倫敦海軍條約》，條約限制了日本主力艦（Capital ship）數目，同時規定日本不得建造或擁有小於一萬噸或火炮口徑大於6.1英吋（155公釐）的航空母艦。這讓日本軍方大為不滿，認為政府簽約削弱日本軍方實力，因此叛變的日本軍人海軍跟陸軍都有人參與。

1936年二二六事件，肇因於陸軍派系內鬥，爭搶內閣主導權，因此發動叛亂的全是陸軍，日本海軍跟海軍陸戰隊還被調來平叛。衝突的核心是哪派掌權跟日本的敵人到底是蘇聯還是美國、中國，發動政變的「皇道派」認為帝國敵人是蘇聯；另一派「統制派」主張南進，以英、美為敵，對中國以戰爭解決，對蘇聯締結互不侵犯條約。

政變的皇道派軍人跟領袖後來全都被肅清，也導致了日本對中戰爭的擴大。其實兩派都是軍人領政，對文人政府跟民主觀念不屑一顧，差別只在於軍事作戰的對象，本質並無區別。

安倍晉三這次的被暗殺，嚴格講規模非常小。比較類似美國1865年林肯（Abraham Lincoln）遇刺案、1963年甘迺迪（John F. Kennedy）刺殺案還有1989年雷根（Ronald Reagan）刺殺未遂案，都是個人性質的暗殺案。

雷根跟安倍的狀況比較類似，當時也是在發表演說後，準備上車時遭到槍擊。雷根肺部中槍，當時子彈距離心臟只有兩公分。差別是美國隨扈的反應速度，跟日本截然不同。槍手約翰・欣克利（John Hinckley, Jr.）一開槍，警察隨扈立即撲上去保護雷根擋子彈，一名警察頸部中彈，一名特勤腹部中彈，雷根被推到車中立刻送走。至於行兇者的動機，僅僅是想吸引女星茱蒂・佛斯特（Jodie Foster）的注意。