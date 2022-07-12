三接沉箱疑似「豆腐渣工程」一敲就破碎，該如何亡羊補牢？

文：邱寧樺

觀塘液化天然氣接收站又稱第三接收站，簡稱「三接」，是目前仍在興建中的第三座液化天然氣接收站，地點位於桃園市觀音區大潭觀塘工業區、工業港內。

由於位於桃園觀塘的三接案關乎台灣的能源安全，也牽涉到當地藻礁生態的保存問題，儘管在2018年10月8日，行政院環保署於第340次環境影響評估委員會中審查通過「觀塘工業專用港現況差異分析及對策檢討暨環境影響差異分析報告」及「觀塘工業區藻礁生態系因應對策暨環差分析報告」，但仍遭到環保人士的強烈反對。因此，引發了2021年所舉行的公民投票，以決定是否繼續興建。

最終，公投以同意票390萬1171票、不同意票416萬3464票，確定不遷離三接。

攸關三接興建案安全的沉箱，被質疑變成「豆腐渣」工程

三接案的重要性可從用電、產業發展以及國家安全得到驗證。受到美中貿易戰影響，很多台商回台投資，帶動有史以來最大投資潮。台灣的半導體產業、製造業更是在世界上扮演重要角色，在全民共享經濟發展成果的另一面，就是面臨用電大幅成長。

過去十幾年，每年用電成長約1.3%，但以去年到今年的狀況來看，未來一年用電成長可能會高達2.5%以上。廠商的用電需求不能等，如台積電日前宣布投資高雄廠，2024年就要開始量產，而一座5奈米半導體廠用電需求約16～18萬瓩，相當於台中發電廠一部火力機組發電量的1/3。

另一方面，大潭第三天然氣接收站原訂本月開始供氣，但因反三接公投及外推方案等將延宕2.5年上路。期間北部電力缺口高達每年353億度，若有大型機組故障，供電將降為吃緊黃燈，明年也成供電最緊張年份。

就在這個關鍵時刻，有媒體揭露指稱三接案興建工程、三接第一期工程當中，非常重要的基礎：「沉箱工程」（caisson engineering）疑似發生偷工減料的弊端，導致工程延宕，引發危及台灣能源安全的疑慮。

深入觀察三接工程，本身就包括LNG接收站、外圍的海堤（Seawall）與防波堤（Breakwater）等工程。為了能夠在水深足以停泊運載液化天然氣（LNG）的船隻，也就是大型LNG液化天然氣載運船，必須施工興建棧橋，讓接收的管線一端可以伸展到海上、且另一端連接到陸地上的儲存槽等設備。

2019年開始，防波堤與棧橋等工程就已經展開，而液化天然氣接收站的港區也要興建防波堤與海堤來阻擋海浪波濤，因此需要建造許多「沉箱」（caissons），在興建防波堤與海堤的技術原理，都是由放置到水面下的防波堤由多個沉箱結合成為防波堤本體。不過，這些為數眾多、攸關三接興建案安全的沉箱，卻接連出現問題，甚至被質疑變成「豆腐渣」工程。

工程發生「低級錯誤」，該如何亡羊補牢？

三接工程當中用鋼筋混凝土建造的沉箱，應該由60公分厚混凝土與兩層鋼筋所構成，在水下竟然可以用榔頭一敲就破碎，難脫偷工減料嫌疑。相關專家指出，這批出問題的沉箱，質地如此不堪一擊，根本難以進行混凝土的「鑽心取樣」來做進一步抗壓強度試驗，也更遑論做出近一步的完整檢驗報告。

三接案第一期工程施工的核心團隊是由上市公司皇昌營造與泛亞工程，以及提供預拌混凝土的和昌國際工業等廠商，進行實際建造工程項目，這幾家公司理應都是有豐富營造經驗的施工團隊，但知情人士指出，這一批出問題的沉箱，可能是沉箱的施工程序有嚴重瑕疵，例如很可能是在移動時沉箱與沉箱之間相互發生碰撞而導致破裂。

知情人士指出，這根本是不該犯的「低級錯誤」。

Photo Credit: 中油 三接的沉箱工程

媒體揭露施工單位已對部分受損的沉箱進行修復作業，而其他尚未下水的沉箱儲放在台北港內。依據工程招標之進度，三接案防波堤等施工項目的合約當中的工程第三里程碑應該於2020年6月拖放完成33座沉箱。據了解，泛亞—皇昌團隊為了得標，當初在投標時就承諾可以提早一年完成，也就是承諾2019年12月拖放共37座沉箱。

然而原本泛亞—皇昌團隊應該在2019年年底完成37座沉箱的施放作業，直至今年2022年6月只完成30座，而且半數品質堪慮，已經導致第一期工程嚴重延宕。接下來三接第二期工程也即將開始招標。台灣中油公司與世曦工程，還有皇昌營造—泛亞工程團隊，均應提出說明，為何出現這些離譜狀況，未來又要如何亡羊補牢，否則怎能再承接相關工程？

台灣中油和世曦工程，作為督導方，對於三接案的興建工程品質、工期的掌握，都應該嚴加管控。而且經濟部作為三接案的主管機關，還有行政院公共工程委員會對於工程的監管，都應該硬起來，否則怎能回應民意的需求，持續執行攸關國家重大能源政策的內容？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航