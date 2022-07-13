媒體稱特斯拉靠「賣碳權」每年進帳四、五百億，這其中恐怕有些誤解
我們想讓你知道的是
許多報導或文章都說特斯拉透過「販售碳權」賺到很多錢，但身為生產者的特斯拉，是因為取得了先天優勢、得以從主管機關所建立的誘因機制中，得到一些可販售給其他車廠的東西，但這個東西並不是一般人所想的那種「碳權」。
文：劉哲良（一個安裝了「第三隻眼」的環境經濟學家，擅長辨別抽象的價值，看見萬物之間互相關聯及共生的網絡，其頭腦清晰的程度，任何偽裝或說不通的邏輯都瞞不了他。協助修訂《溫室氣體減量及管理法》，專長非市場價值評估，也就是幫沒有市場的東西估價，目前擔任中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員及綠學院綠色帶路人）
如果你是電動車商、電動機車商、腳踏車零件製造商、電池製造商、節能設備商、材料進口商等相關低碳產品、設備、技術服務企業主，最近這幾個月你一定很興奮，因為各位的「教宗」馬斯克（Elon Musk）似乎靠著販售「碳權」，每年可進帳新台幣四、五百億；顧問紛紛上門跟你兜售碳權服務，每次跟他們聊完，你都覺得公司明年轉型靠這個就穩了。
而且你又想，自己是低碳設備商，提供實質的減碳成效，碳權分到自己身上不是天經地義嗎，於是你帶著自信到處分享公司發現的商機。
雖然我樂見這麼多公司都對轉型成綠色企業有興趣，不想讓你感到失望，但當每一位參加綠學院產業小聚的人都這樣說、眼看將成為都市傳說的時候，我只好先問一個問題：你確定特斯拉賺的是碳權的錢嗎？
碳權主要是核發給低碳產品、設備、技術服務的使用者或消費者，而不是生產者
在自願性市場的抵換機制下，「非被管制者」可執行減量專案來取得碳權。
這在實務上的操作，合理的情況是最終排碳的企業使用了能夠帶來減碳效果的產品、設備、技術服務，他去申請減量專案來取得碳權。
也就是說，在這種機制脈絡下，能夠取得碳權的對象是低碳產品、設備、技術服務的「使用者或消費者」，而非生產者。也因此，雖然你確實間接地為這個世界帶來減量的可能性，但碳權不會算在你身上。
特斯拉賣的並不是碳交易市場中的碳權，而是效能標準帶來的監管信用額度
相信這時你的臉上浮現了明顯感到失望的表情，接著你可能會問，那為什麼許多報導或文章都說特斯拉透過「販售碳權」賺到很多錢，特斯拉不也是生產者嗎？
特斯拉確實因為電動車是個低碳產品，讓他取得了先天優勢、得以從主管機關所建立的誘因機制中，得到一些可販售給其他車廠的東西，但這個東西並不是前述自願性市場中的碳權。它有一個不太能夠望文生義的名稱，叫「監管信用額度（regulatory credits）」。
這個機制是政策工具「效能標準」的一種延伸應用，在美國境內所實施者，名為「車輛平均油耗標準」（CAFÉ標準）。在美國生產販售的車輛，都必須滿足此一標準；若無法達標，車廠就需要向其他已達標的車廠購買監管信用額度，以抵換自身帳面上與標準之間的差額總量。
在這個機制下，由於特斯拉生產的是不用油的電動車，因此可以取得很多監管信用額度，進而出售給那些生產豪華車型、或是講求操控性能的車廠。由此可知，這個政策誘因工具的適用對象並不是低碳產品、設備、技術服務的使用者或消費者，而是生產者。
核發碳權必須相當嚴謹，不能亂給，不然容易有重複計算的問題
核發碳權必須相當嚴謹、不能亂給，不然容易有重複計算（double counting）的問題。你想，如果低碳產品、設備、技術服務的生產者先給你碳權，然後使用者或消費者又給了一次碳權，就會發生減量成效被重覆計算的結果。
不是每個東西都要給碳權才公平，為了促進減碳的發生，可以應用政策工具的設計，分別針對低碳產品、設備、技術服務「生產者」與「使用者」給予不同的誘因。例如我們上面提到的碳權機制及效能標準，就是二種適用對象不同的政策誘因工具。
另外，近來也時常有人問我，前陣子才剛推動的「淘汰老舊機車換購電動車溫室氣體減量獎勵」，新聞上說這是碳權，是真的嗎？
看起來很像，但跟碳權不一樣。這個機制的誘因形式是一種「減碳憑證」，與前述「碳權」的相似之處在於都是適用於低碳設備的「使用者或消費者」來取得、而非生產者；但相異之處在於，「減碳憑證」的減量效果是採用簡化的計算方法換算而得、且用途僅可使用於環評開發案的增量抵換要求之用；而「碳權」對應的減量成效主要依實際監測結果計算而得，且用途更為廣泛、並不限於環評承諾之用。
綜言之，為了促進減碳的發生，實務上已有適用不同對象的誘因機制正在實施中。當我們希望從這些誘因機制取得財務支持時，要先釐清自己的角色適用哪一個機制，如此大家溝通自然就會在同一個時空。
如果你是電動車商、電動機車商、腳踏車零件製造商、電池製造商，歡迎參加產業小聚，與我們繼續探討其他可能的商機，我們下回見！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
我們想讓你知道的是
信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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