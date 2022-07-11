【藝遊嚮導】7/12-7/18：優人神鼓＠礦山藝術季、台中藝術博覽會、Park Park Carnival，本週還有哪些精彩藝文活動？

在前一陣子在北美館與國美館分別展出「礦工畫家」洪瑞麟的作品裡，看見了這些在礦坑內偉大的無名勇士們，以頭燈的閃爍光線裡映出那一雙雙渺小的手、汗和血的模樣，令人難以忘懷。

緊接著，在今年「礦山藝術季」將邀請你透過優人神鼓《亙古以來》在礦場中的演出，親身進入礦山的記憶、故事、文化及地景裡。

另外在音樂方面，「2022 Park Park Carnival」將在花博公園登場啦！此次龐大陣容包括榮獲第33屆金曲最佳樂團的「血肉果汁機」，想一睹搖滾金屬樂在現場燃炸的風采，絕不容許錯過。

【表演藝術】

名稱｜《你有幾分熟：3OLO聯演計畫》

時間｜2022/7/08（五）- 2022/7/17（日）

地點｜PLAYground 南村劇場（台北市信義區松勤街56號）

備註｜本活動為售票活動

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「要當個堂堂正正的太巴塱人，是需要練習的。」

三位年輕的劇場藝術家，從自身經驗開展敘事，編、導、演三齣和原生文化對話的劇場作品。遠看都是原住民，但「你的」原住民生活，和「我的」、「他的」原住民生活，近看絕對大不同。

這三齣戲作為當代原住民青年的生活切片，足能觀見各種獨特樣貌，無論是對於婚姻與感情的叩問、對於人生關卡的不安、對於回家的踟躕——而這些切身情感，正因為真真切切地來自於「生活」，不管你有幾分熟，皆會有所共鳴！

名稱｜2022礦山藝術季 優人神鼓《亙古以來》礦山版

時間｜2022/7/16（六）- 2022/7/17（日）

地點｜金瓜石地質公園本山礦場（新北市瑞芳區102縣道18公里處）

備註｜本活動為售票活動

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「每一個踏上亙古劇場的人都是自己生命的行者，旅行在自己的人生劇場照見生命」

一場真實的山林祭祀儀式，一位尋找祭祀的女子，在撒奇萊雅族的請神歌謠中進入平行時空，鳥神的信物助她成為祭祀的巫，巫聽見了山谷中所有的聲音……

這次2022年礦山藝術季中，優人神鼓將在這金瓜石地質公園本山礦場，以鼓、以舞、以祭儀，展現自然環境與心靈間的磅礡對話，完成一個敬山神謝海洋的環境劇場，將樸實自然的能量還於大地，傳遞最安靜的心、最有力量的表演，在此山谷源遠迴響。

【展覽】

名稱｜ART TAICHUNG 2022 台中藝術博覽會

時間｜2022/7/15（五）- 2022/7/17（日）

地點｜台中林酒店（台中市西屯區朝富路99號）

備註｜本活動為售票活動

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每年中台灣最大藝術盛事。

「ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」自2013年起開辦，精選國內外品牌畫廊推選優秀藝術家、以及精采之作為在地藏家、民眾帶來視覺藝術饗宴，每年展會皆帶動藝術銷售佳績。台中藝術博覽會已成為畫廊協會與台中市民年年夏日相約見面的交會場域。

本次報名參展畫廊破百家，由國內外74家展商與3個青年藝術獎項，匯聚為77個展間；台中藝博屆滿10周年，將一秉耕耘藝術的初衷，結合台中的城市藝文氣氛，共同呈現豐富多元的作品，為台中帶來一場獨特的藝術盛會。

名稱｜精神跑道——空總夏藝站

時間｜2022/7/02（六）- 2022/9/25（日）

地點｜臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號）

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將場域轉化為夏季創作實驗遊樂場。

臺灣當代文化實驗場（C-LAB）將園區內外轉化為夏季創作實驗場，推出「精神跑道——空總夏藝站」系列活動，「精神跑道」一詞呼應C-LAB曾作為空軍總司令部的歷史，在這個曾有軍人喊著精神答數的操練場，建築物之間的寬闊道路猶如飛機跑道，既為起飛做準備，也為降落提供緩衝。

此次「空總夏藝站」包括了「限動進行曲」戶外公共藝術展、「大會報告」馬戲創新演出、「課外活動」親子友善表演、「音樂綠洲」、「實驗市」主題市集、「集合啦！小小策展人」創意工作坊與「打開時空膠囊——舊辦公大樓」古蹟開放等系列活動。

名稱｜草蟲捉迷藏

時間｜2022/7/06（三）- 2022/9/25（日）

地點｜國立故宮博物院 北部院區（臺北市士林區至善路二段221號）

備註｜本活動為售票活動

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一場結合藝術與生命科學的捉迷藏遊戲。

「草蟲捉迷藏」特展就是以歷代草蟲畫為主體，希望大家能找出畫家捕捉到的這些小小生物，認識牠們真實的身份，並瞭解與草蟲有關的故事與背後潛藏的意涵。

同時展出的還有文學、藥學書上的昆蟲插圖、教學用的畫稿、昆蟲掛圖和標本等，希望能更清楚地對比出草蟲畫的特殊之處，以及突顯畫作想要傳達的意趣。

名稱｜2022 艋舺生活季

時間｜2022/7/08（五）- 2022/8/28（日）

地點｜龍山文創基地（臺北市萬華區西園路一段145號B2）

備註｜部分為售票活動

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文化洪流沖刷下的品牌再造與轉型，深入萬華生猛草根力。

艋舺龍山寺週邊，豐富的市集與店家紀錄了萬華人生活的種種，其中一條狹小的巷子-青草巷，讓夏日揮汗的遊客能尋找一陣清涼。但除了買青草茶，你真的認識那些招牌上的青草們嗎？這次讓我們一同「青草，走近去！」，從零開始認識青草產業。

更邀請到萬華資深導覽老師劉斐青 ，走讀藏身於艋舺龍山寺週邊的青草聚落，深入了解青草在萬華的過去與現在。

名稱｜《抽象高雄》

時間｜2022/7/09（六）- 2022/9/25（日）

地點｜高雄市立美術館（高雄市鼓山區美術館路80號「展覽參觀入口近美術東二路」）

備註｜本活動為售票活動

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這自成一格的抽象高雄，是想像也是情感的延伸。

《抽象高雄》呈現的是藝術家以「形容詞」取代「地理名詞」，來描繪心中所感受的高雄；跳脫過往對於高雄或者所在地的敘述性觀察，轉向藝術家對身處周遭環境的反思與萃煉。