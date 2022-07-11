【藝遊嚮導】7/12-7/18：優人神鼓＠礦山藝術季、台中藝術博覽會、Park Park Carnival，本週還有哪些精彩藝文活動？
我們想讓你知道的是
2022年礦山藝術季中，優人神鼓將在這金瓜石地質公園本山礦場，以鼓、以舞、以祭儀，展現自然環境與心靈間的磅礡對話，完成一個敬山神謝海洋的環境劇場，將樸實自然的能量還於大地，傳遞最安靜的心、最有力量的表演，在此山谷源遠迴響。
在前一陣子在北美館與國美館分別展出「礦工畫家」洪瑞麟的作品裡，看見了這些在礦坑內偉大的無名勇士們，以頭燈的閃爍光線裡映出那一雙雙渺小的手、汗和血的模樣，令人難以忘懷。
緊接著，在今年「礦山藝術季」將邀請你透過優人神鼓《亙古以來》在礦場中的演出，親身進入礦山的記憶、故事、文化及地景裡。
另外在音樂方面，「2022 Park Park Carnival」將在花博公園登場啦！此次龐大陣容包括榮獲第33屆金曲最佳樂團的「血肉果汁機」，想一睹搖滾金屬樂在現場燃炸的風采，絕不容許錯過。
【表演藝術】
名稱｜《你有幾分熟：3OLO聯演計畫》
時間｜2022/7/08（五）- 2022/7/17（日）
地點｜PLAYground 南村劇場（台北市信義區松勤街56號）
備註｜本活動為售票活動
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「要當個堂堂正正的太巴塱人，是需要練習的。」
三位年輕的劇場藝術家，從自身經驗開展敘事，編、導、演三齣和原生文化對話的劇場作品。遠看都是原住民，但「你的」原住民生活，和「我的」、「他的」原住民生活，近看絕對大不同。
這三齣戲作為當代原住民青年的生活切片，足能觀見各種獨特樣貌，無論是對於婚姻與感情的叩問、對於人生關卡的不安、對於回家的踟躕——而這些切身情感，正因為真真切切地來自於「生活」，不管你有幾分熟，皆會有所共鳴！
名稱｜2022礦山藝術季 優人神鼓《亙古以來》礦山版
時間｜2022/7/16（六）- 2022/7/17（日）
地點｜金瓜石地質公園本山礦場（新北市瑞芳區102縣道18公里處）
備註｜本活動為售票活動
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「每一個踏上亙古劇場的人都是自己生命的行者，旅行在自己的人生劇場照見生命」
一場真實的山林祭祀儀式，一位尋找祭祀的女子，在撒奇萊雅族的請神歌謠中進入平行時空，鳥神的信物助她成為祭祀的巫，巫聽見了山谷中所有的聲音……
這次2022年礦山藝術季中，優人神鼓將在這金瓜石地質公園本山礦場，以鼓、以舞、以祭儀，展現自然環境與心靈間的磅礡對話，完成一個敬山神謝海洋的環境劇場，將樸實自然的能量還於大地，傳遞最安靜的心、最有力量的表演，在此山谷源遠迴響。
【展覽】
名稱｜ART TAICHUNG 2022 台中藝術博覽會
時間｜2022/7/15（五）- 2022/7/17（日）
地點｜台中林酒店（台中市西屯區朝富路99號）
備註｜本活動為售票活動
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每年中台灣最大藝術盛事。
「ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」自2013年起開辦，精選國內外品牌畫廊推選優秀藝術家、以及精采之作為在地藏家、民眾帶來視覺藝術饗宴，每年展會皆帶動藝術銷售佳績。台中藝術博覽會已成為畫廊協會與台中市民年年夏日相約見面的交會場域。
本次報名參展畫廊破百家，由國內外74家展商與3個青年藝術獎項，匯聚為77個展間；台中藝博屆滿10周年，將一秉耕耘藝術的初衷，結合台中的城市藝文氣氛，共同呈現豐富多元的作品，為台中帶來一場獨特的藝術盛會。
名稱｜精神跑道——空總夏藝站
時間｜2022/7/02（六）- 2022/9/25（日）
地點｜臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號）
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將場域轉化為夏季創作實驗遊樂場。
臺灣當代文化實驗場（C-LAB）將園區內外轉化為夏季創作實驗場，推出「精神跑道——空總夏藝站」系列活動，「精神跑道」一詞呼應C-LAB曾作為空軍總司令部的歷史，在這個曾有軍人喊著精神答數的操練場，建築物之間的寬闊道路猶如飛機跑道，既為起飛做準備，也為降落提供緩衝。
此次「空總夏藝站」包括了「限動進行曲」戶外公共藝術展、「大會報告」馬戲創新演出、「課外活動」親子友善表演、「音樂綠洲」、「實驗市」主題市集、「集合啦！小小策展人」創意工作坊與「打開時空膠囊——舊辦公大樓」古蹟開放等系列活動。
名稱｜草蟲捉迷藏
時間｜2022/7/06（三）- 2022/9/25（日）
地點｜國立故宮博物院 北部院區（臺北市士林區至善路二段221號）
備註｜本活動為售票活動
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一場結合藝術與生命科學的捉迷藏遊戲。
「草蟲捉迷藏」特展就是以歷代草蟲畫為主體，希望大家能找出畫家捕捉到的這些小小生物，認識牠們真實的身份，並瞭解與草蟲有關的故事與背後潛藏的意涵。
同時展出的還有文學、藥學書上的昆蟲插圖、教學用的畫稿、昆蟲掛圖和標本等，希望能更清楚地對比出草蟲畫的特殊之處，以及突顯畫作想要傳達的意趣。
名稱｜2022 艋舺生活季
時間｜2022/7/08（五）- 2022/8/28（日）
地點｜龍山文創基地（臺北市萬華區西園路一段145號B2）
備註｜部分為售票活動
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文化洪流沖刷下的品牌再造與轉型，深入萬華生猛草根力。
艋舺龍山寺週邊，豐富的市集與店家紀錄了萬華人生活的種種，其中一條狹小的巷子-青草巷，讓夏日揮汗的遊客能尋找一陣清涼。但除了買青草茶，你真的認識那些招牌上的青草們嗎？這次讓我們一同「青草，走近去！」，從零開始認識青草產業。
更邀請到萬華資深導覽老師劉斐青 ，走讀藏身於艋舺龍山寺週邊的青草聚落，深入了解青草在萬華的過去與現在。
名稱｜《抽象高雄》
時間｜2022/7/09（六）- 2022/9/25（日）
地點｜高雄市立美術館（高雄市鼓山區美術館路80號「展覽參觀入口近美術東二路」）
備註｜本活動為售票活動
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這自成一格的抽象高雄，是想像也是情感的延伸。
《抽象高雄》呈現的是藝術家以「形容詞」取代「地理名詞」，來描繪心中所感受的高雄；跳脫過往對於高雄或者所在地的敘述性觀察，轉向藝術家對身處周遭環境的反思與萃煉。
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上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
我們想讓你知道的是
SwitchEasy 魚骨牌全新推出觸控筆、支架保護套、磁吸保護殼、玻璃螢幕保護貼等iPad全系列配件，靈活多變符合多種使用情境，絕對是學生與上班族學習、辦公的首選利器。
2022年已是雲端當道時代，上班族日常辦公不再只有桌上型、筆記型電腦能夠選擇，各大電腦品牌也爭先推出能夠與市面上電腦、筆電相匹敵的平板電腦。平板電腦攜帶便利，不僅無論身處何種環境，皆能立即進入工作、學習狀態，甚至能夠取代傳統的紙筆，擁有寫字筆記功能，如今iPad也成為許多學生上課做筆記、上班族遠端工作時入手隨身電腦的絕佳選擇。
多種iPad使用情境，SwitchEasy幫你搞定
iPad帶給使用者高度的便攜性，因此支撐高度與觀看視角的各種使用需求也是或不可缺。SwitchEasy魚骨牌全新推出適合上班族辦公、學生做筆記等iPad系列周邊配件，不論是在家工作、追劇、觀看線上課程，抑或是外出攜帶，皆能符合各種環境的使用需求，質感配件不僅擁有產品的功能性，更讓生活多了些儀式感。
SwitchEasy創立於美國加州，多年來在果粉心中也一直是Apple配件的首選精品，所有產品設計都是為了原廠Apple而生，此次為了讓iPad運用效益最大化，開發出符合人體工學、外出居家兼用的精品配件。
學生必備iPad配件，讓你擁有真實書寫體驗
筆記、繪圖絕對少不了觸控筆的存在，EasyPencil Pro 4 iPad觸控筆只需要接近Apple Pencil一半的價錢，就能買到接近原廠質感的觸控筆，並且一次擁有3種不同筆頭，依據不同使用情境更換，亦可磁吸在iPad側邊、跨代使用，大多數iPad型號皆可支援。
3種觸控筆可替換筆頭分別為：
- 通用款 - 最接近Apple Pencil原廠材質，繪畫與書寫皆順暢
- 書寫款 - 金屬材質，通過15萬次耐磨測試，在類紙膜上書寫，也有原子筆手感
- 繪圖款 - 使用PA66材料，提供繪畫時超滑順與靜音體驗
若想要模擬在紙張上書寫的質感，可搭配PaperLike Note書寫版類紙膜使用，不僅擁有抗藍光護眼，磨砂顆粒模擬真實紙質感，高解析、無眩光，不必擔心沾附手上油污及指紋，是使用iPad創作、筆記的最佳選擇！
還原真實書寫體驗、筆記最佳視角就靠Origami全方位支架保護套，保護套支架提供了觀影、閱讀、繪圖等4種角度，可隨各種使用情境隨心轉換，不論是做筆記或是觀看影片，都能夠擁有最佳視角。此外，保護套擁有磁吸外扣的置筆功能，可收納iPad觸控筆，無觸控筆也不會多出筆槽空間。
針對長時間緊盯螢幕、久坐的iPad工作者，解決眼睛疲憊與肩頸問題
在長時間久坐的辦公環境下，肩頸酸痛也是iPad使用者一大困擾。
SwitchEasy推出符合人體工學設計的MagMount磁吸iPad支架，強力磁吸、加高支撐的特點，可直接吸附於SwitchEasy CoverBuddy巧控鍵盤磁吸保護殼，不需拆卸保護殼即可安裝，讓iPad也能變桌電！
針對上班族需要使用iPad文書處理功能，CoverBuddy提供了巧控鍵盤磁吸保護殼採業界獨家專利設計，可支援Magic Keyboard，讓鍵盤與iPad精準連結、緊密吸附，同時也是全球最輕薄的 iPad保護殼，採用極細纖維內襯，保護iPad不刮傷，還附有ApplePencil專用筆槽，能夠安全收納並支援ApplePencil 2磁吸充電。
上班閒暇之餘也不忘放鬆追劇，擁有抗藍光兼具高清畫質的GlassDefender抗藍光鋼化玻璃螢幕保護貼，也是需要長時間緊盯螢幕的工作者首選。SwitchEasy使用特殊技術處理，讓抗藍光保護膜能夠在還原最佳螢幕解析的同時，保有逼真色彩與裸機體驗，並有效阻擋藍光造成的眼睛疲勞及視力退化的可能。
SwitchEasy獨家推出一系列必入手iPad配件，在兼具外觀與實用的同時，更大幅增加了iPad在工作與學習上的便利性。若欲知更多iPad Air、iPad mini、iPad Pro等配件詳情，可前往 SwitchEasy魚骨牌官網深入了解。
本文章內容由「SwitchEasy」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。