凍胚品質＝著床成功率？如何選擇植入冷凍胚胎還是新鮮胚胎？

凍胚（冷凍胚胎）是指將胚胎保存於-196°C的液態氮中，待母體狀況良好時，解凍並植入子宮腔內。胚胎冷凍技術始於1980年代，澳洲強森博士將受精卵加以冷凍，解凍後植回母體，1984年底順利誕生冷凍寶寶後，迄今仍廣泛運用於試管嬰兒療程中。

需要凍胚的原因略可分為兩種：

母體本身仍需時間調養，例如多囊患者、有荷爾蒙問題不易著床、要進行癌症／卵巢手術等 因生育規劃，像受限於試管植入胚胎限制、暫不打算生育、未來想生二寶等。而根據《人工生殖法》冷凍胚胎雖以十年為限，但建議若有生育計劃的夫妻仍提早做足準備，以免成為高風險的高齡產婦。

植入冷凍胚胎的常見問題

Q. 什麼人適合冷凍胚胎植入？

取卵數量多（如15顆以上）或多囊，易有高風險卵巢過度刺激症候群

內膜厚度不當，小於7mm或是大於15mm

有疾病需治療，如骨盆腔發炎、免疫系統、子宮內膜異位等

因生育計劃而需要冷凍胚胎

Q. 凍胚植入要選自然週期或非自然週期？

視情況而定。臨床上，一般會使用非自然週期（吃藥週期）比較多。

Q. 凍胚解凍後，是否會對胚胎發育造成影響

以現今的胚胎冷凍技術而言，胚胎解凍後的復甦率高達90％，後續植入的著床成功率和懷孕率與鮮胚植入相差無幾。目前尚未有臨床研究指出凍胚後誕生的嬰兒，與一般自然懷孕誕生的嬰兒在先天性基因缺陷罹患率有不同，不必擔心凍胚對胚胎發育的影響。

Q. 凍胚品質＝著床成功率？

胚胎品質不代表其染色體正常與否，即便PGS正常，仍要考慮子宮構造與內膜環境是否影響胚胎著床。

如何選擇植入冷凍胚胎還是新鮮胚胎？

新鮮胚胎為精子與卵子結合後所形成的受精卵，大約三天左右會形成早期胚胎，通常在試管嬰兒療程中做植入使用；而冷凍胚胎則是將培養好且品質優良的胚胎保存於-196度中，等待適當的週期進行胚胎植入。

懷孕率 活產率 療程時程 後續症狀 新鮮胚胎 與冷凍比較低 與冷凍比較低 療程時間約2個月 療程時間短，可能因排卵藥物引發卵巢過度刺激症候群；子宮內膜提早黃體化或老化，使胚胎難以著床。 冷凍胚胎 與新鮮比較高 與新鮮比較高 可控制植入時間 等待時間長，因能夠控制植入時間，能避開或降低發生卵巢過度刺激症候群的影響。

八個凍胚時機，讓生育計劃更彈性

1. 把握25－35歲生育力，婚後凍胚最有力

婚後夫妻可以透過凍胚來「預排」未來生育時程之餘，也不用擔心精卵品質隨著年紀老化。不孕症醫師建議把握25歲至35歲的最佳生育時期，以達到最佳的效益，而胚胎解凍則建議最晚在45歲前進行，以減少高齡妊娠的風險和高齡育兒的負擔。

2. 試管補助限制植入胚胎數，凍胚不浪費

根據台灣人工生殖醫療法規定，試管嬰兒療程中每胎最多只能植入4顆胚胎。在療程中取出的其他優質胚胎，可以藉由凍胚技術來保存，待準備生育下一胎時再解凍，省去重新取卵的流程。2021年7月，台灣國健署推行的體外受精（俗稱試管嬰兒）人工生殖技術補助方案中，有明確限制補助案每次最多只能植入2顆胚胎。凍胚可作為保存優質胚胎的方法。

3. 等待二寶來臨的時機，凍胚降低繼發性不孕的風險

部分夫婦在成功懷孕後，因疾病或年齡老化，面臨繼發性不孕而無法順利懷上第二胎的困擾。家中已有孩子的父母也許會考慮多年後再次懷孕增添新成員，凍胚不但可以預存未來的寶寶，也可以降低繼發性不孕症的風險。

4. 植入前調理子宮環境，凍胚提升成功率

胚胎能成功著床的原因有很多，而其中女性子宮的環境也會影響胚胎著床的成功率。不孕症科醫師會利用陰道超音波來觀測子宮內膜厚度，也可以透過其他輔助技術來檢測子宮內膜的環境。若子宮環境未達到理想狀況，也可考慮先凍胚再調理子宮環境。

5. 解決荷爾蒙問題，凍胚待最佳植入時機

部分女性受到荷爾蒙問題的困擾，不單只是月經週期異常，備孕時會影響胚胎著床成功率。不孕科醫師會建議使用藥物調控荷爾蒙程度，待荷爾蒙問題解決後，再開始進入試管嬰兒療程。

6. 試管先凍胚，植入前做基因篩檢

有許多試管嬰兒個案會有做胚胎切片檢查的需求，不論是進行PGT-A（胚胎著床前染色體篩檢）、PGT-M（胚胎著床前基因診斷）或PGT-SR（胚胎植入前染色體結構重排檢測），從收集檢體到得知報告結果之間需要歷時2-3週。在等待胚胎切片報告的過程中，胚胎將會被冷凍保存。

7. 疾病治療前，凍胚保存胚胎

罹患疾病的患者若需要進行可能會影響卵巢、精蟲或生育能力的治療療程時（如：癌症化療、卵巢切除），已婚的個案可以考慮先做凍胚，待將來疾病痊愈後可以準備懷孕。

8. 我們要結紮了！先來凍胚留「一線生機」

夫妻在結紮前做凍胚，避免未來又想懷孕生小孩的時候，不會只剩下後悔或做輸精管接通手術的選擇。結紮後的接通手術並非100％能成功，且接通後的懷孕率會大幅下降。所以結紮前可以考慮做凍胚，為家庭留下能再次懷孕生育的機會。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航