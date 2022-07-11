《衛報》獨家揭露Uber黑歷史：為求擴張勾結馬克宏等各國政要，利用司機受暴換取同情與政府讓步

《衛報》昨（10）日獨家報導叫車服務業者Uber內部洩露文件，內容指稱Uber為擴張全球市場不擇手段，除了砸下重金遊說、施壓各國政要，其中包含法國總理馬克宏（Emmanuel Macron，港譯「馬克龍」）、美國總統拜登（Joe Biden）等人，更透過暴力事件帶動風向促成對己有利的修法。

調查顯示2013至2017年間，Uber時任共同創辦人卡拉尼克（Travis Kalanick）以違法的方式強行將共乘服務引入世界各地，其中不乏透過官商勾結、向億萬富翁、寡頭以及媒體大亨尋求支持等方式。

Uber時任共同創辦人卡拉尼克（Travis Kalanick）|Photo Credit: AP / 達志影像

《國際調查記者聯盟》指出Uber多次與政界人士舉行密會並尋求幫助，行為包含遊說政府放棄對公司的審查、改變勞工權益相關法規；透過俄羅斯寡頭作為通往克林姆宮的渠道；以離岸金融中心、幫助政府向司機徵稅等訪視規避繳稅責任等。

洩露文件中，Uber高管曾經開玩笑將公司形容為海盜，另一名則是承認：「我們他媽的就是違法的。」

Uber砸重金與各國政要官商勾結，馬克宏、拜登皆被點名

《衛報》報導，Uber在世界各地成長的同時，持續向各國政府施壓，要求修改法律以便公司以App作為基礎的零工經濟模式可在全球進行擴張。

一份文件顯示，Uber為了平息各界反彈，並促成計程車和勞動法規修法，光是2016年計畫花費在公關與遊說方面的經費就高達9000萬美元（約26.7億新台幣）。

此外，報導指出Uber遊說的核心策略通常是略過地方官員以及交通運輸部門，直搗權力核心。當時仍為美國副總統的拜登、愛爾蘭總理肯尼（Enda Kenny）、時任以色列總理的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），以及時任英國財政大臣歐斯本（George Osborne）都曾經與Uber有過密切接觸。

報導更揭露，2014年尚為經濟部長的馬克宏為扭轉失業率上升趨勢，竭盡全力支持Uber的遊說活動。馬克宏除了與卡拉尼克有長時間的簡訊互動，當時更表示自己已與內閣反對者達成一項秘密交易。最終，Uber在法國的「UberPop」服務雖然被迫終止，幾個月後卻換來政府鬆綁Uber司機執照要求的法令，而消息一出也馬上點燃計程車司機怒火。

「暴力保證帶來成功」：Uber利用暴力事件博取民眾同情、換取政府讓步

面對反對意見，Uber嘗試將其轉化為優勢，利用抗議的聲音宣揚公司的技術正在改變過時的叫車系統，並藉此敦促政府改革法律。

卡拉尼克位於亞洲的首席執行官就曾鼓勵下屬持續推動公司業務成長，他指出即便反抗的「火勢開始燃燒」，也要了解這就是Uber正常業務的一部份，「擁抱混亂，意味著你正在做有意義的事情」。

2016年Uber進軍歐洲市場期間，比利時、義大利、西班牙以及法國境內擔心生計受到影響的計程車司機開始上街抗議表達怒火。

位於巴黎的大規模示威抗議中，卡拉尼克要求法國政府高層對計程車司機進行報復，並煽動Uber司機發起反抗議行動。《衛報》指出，即便卡拉尼克意識到這麼做可能會增加Uber司機面臨暴徒襲擊的風險，但他卻認為如此贏得公眾同情是值得的，「暴力保證成功，這些傢伙（計程車司機）必須被抵制，不是嗎？」

同樣的劇本也在荷蘭重演，一名阿姆斯特丹的Uber司機遭受計程車司機使用槌子攻擊後，Uber便試圖將該事件作為籌碼，換來荷蘭政府對Uber事業的讓步。

不過，卡拉尼克以及Uber發言人事後皆否認，公司曾以犧牲司機安全作為代價，獲取公司利益。「前任CEO在近十年前說過的很多話，我們今天肯定無法寬恕。」發言人說道。「不過我們必須澄清Uber從來沒有對司機遭受的暴力行為感到開心。」

針對此事，Uber在聲明中指出面對曾經的過錯無從抵賴。然而，公司強調現任執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）自2017年掌權的5年來一直致力於改革，希望大眾根據過去5年所為以及未來幾年將做的事情來評判Uber。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航