《衛報》獨家揭露Uber黑歷史：為求擴張勾結馬克宏等各國政要，利用司機受暴換取同情與政府讓步
我們想讓你知道的是
大量洩漏文件顯示，Uber在2013至2017年間除了遊說、施壓各國政要，更透過暴力事件帶動風向促成對己有利的修法，一切為的都是讓公司擴張全球市場版圖。面對過錯，Uber表示自己無從抵賴，卻也強調現任執行長柯霍斯洛夏西自2017年掌權已進行諸多改革。
《衛報》昨（10）日獨家報導叫車服務業者Uber內部洩露文件，內容指稱Uber為擴張全球市場不擇手段，除了砸下重金遊說、施壓各國政要，其中包含法國總理馬克宏（Emmanuel Macron，港譯「馬克龍」）、美國總統拜登（Joe Biden）等人，更透過暴力事件帶動風向促成對己有利的修法。
調查顯示2013至2017年間，Uber時任共同創辦人卡拉尼克（Travis Kalanick）以違法的方式強行將共乘服務引入世界各地，其中不乏透過官商勾結、向億萬富翁、寡頭以及媒體大亨尋求支持等方式。
《國際調查記者聯盟》指出Uber多次與政界人士舉行密會並尋求幫助，行為包含遊說政府放棄對公司的審查、改變勞工權益相關法規；透過俄羅斯寡頭作為通往克林姆宮的渠道；以離岸金融中心、幫助政府向司機徵稅等訪視規避繳稅責任等。
洩露文件中，Uber高管曾經開玩笑將公司形容為海盜，另一名則是承認：「我們他媽的就是違法的。」
Uber砸重金與各國政要官商勾結，馬克宏、拜登皆被點名
《衛報》報導，Uber在世界各地成長的同時，持續向各國政府施壓，要求修改法律以便公司以App作為基礎的零工經濟模式可在全球進行擴張。
一份文件顯示，Uber為了平息各界反彈，並促成計程車和勞動法規修法，光是2016年計畫花費在公關與遊說方面的經費就高達9000萬美元（約26.7億新台幣）。
此外，報導指出Uber遊說的核心策略通常是略過地方官員以及交通運輸部門，直搗權力核心。當時仍為美國副總統的拜登、愛爾蘭總理肯尼（Enda Kenny）、時任以色列總理的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），以及時任英國財政大臣歐斯本（George Osborne）都曾經與Uber有過密切接觸。
報導更揭露，2014年尚為經濟部長的馬克宏為扭轉失業率上升趨勢，竭盡全力支持Uber的遊說活動。馬克宏除了與卡拉尼克有長時間的簡訊互動，當時更表示自己已與內閣反對者達成一項秘密交易。最終，Uber在法國的「UberPop」服務雖然被迫終止，幾個月後卻換來政府鬆綁Uber司機執照要求的法令，而消息一出也馬上點燃計程車司機怒火。
「暴力保證帶來成功」：Uber利用暴力事件博取民眾同情、換取政府讓步
面對反對意見，Uber嘗試將其轉化為優勢，利用抗議的聲音宣揚公司的技術正在改變過時的叫車系統，並藉此敦促政府改革法律。
卡拉尼克位於亞洲的首席執行官就曾鼓勵下屬持續推動公司業務成長，他指出即便反抗的「火勢開始燃燒」，也要了解這就是Uber正常業務的一部份，「擁抱混亂，意味著你正在做有意義的事情」。
2016年Uber進軍歐洲市場期間，比利時、義大利、西班牙以及法國境內擔心生計受到影響的計程車司機開始上街抗議表達怒火。
位於巴黎的大規模示威抗議中，卡拉尼克要求法國政府高層對計程車司機進行報復，並煽動Uber司機發起反抗議行動。《衛報》指出，即便卡拉尼克意識到這麼做可能會增加Uber司機面臨暴徒襲擊的風險，但他卻認為如此贏得公眾同情是值得的，「暴力保證成功，這些傢伙（計程車司機）必須被抵制，不是嗎？」
同樣的劇本也在荷蘭重演，一名阿姆斯特丹的Uber司機遭受計程車司機使用槌子攻擊後，Uber便試圖將該事件作為籌碼，換來荷蘭政府對Uber事業的讓步。
不過，卡拉尼克以及Uber發言人事後皆否認，公司曾以犧牲司機安全作為代價，獲取公司利益。「前任CEO在近十年前說過的很多話，我們今天肯定無法寬恕。」發言人說道。「不過我們必須澄清Uber從來沒有對司機遭受的暴力行為感到開心。」
針對此事，Uber在聲明中指出面對曾經的過錯無從抵賴。然而，公司強調現任執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）自2017年掌權的5年來一直致力於改革，希望大眾根據過去5年所為以及未來幾年將做的事情來評判Uber。
新聞來源
- Uber broke laws, duped police and secretly lobbied governments, leak reveals（The Guardian）
- ‘We will not make excuses’: Uber responds to Uber files leak（The Guardian）
- Uber Files: Massive leak reveals how top politicians secretly helped Uber（BBC）
- About the Uber Files investigation（ICIJ）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
Tags：
不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計劃」利用AI智慧修圖升級你的照片
我們想讓你知道的是
你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計劃」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計劃」讓照片質感提升的小技巧！
想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。
因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計劃」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。
想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。
一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom
Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。
首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。
「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。
這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。
而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。
要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。
只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。
若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。
自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計劃」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。
目前Adobe也針對「攝影計劃」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計劃」輕鬆提升你的照片質感了！
Adobe「攝影計劃」：優惠訂閱方案