跟韓國與歐洲國家相比，台灣的「家庭消費支出」落後到什麼程度？

勞動力和家庭收入是國內消費的主要驅動力，從而推動企業及其利潤的成長。但是，由於台灣的勞動收入停滯不前，導致台灣國內支出和利潤也停滯不前。

在這篇文章中，我們看看不同領域的家庭消費支出，以了解台灣的家庭消費支出如何停滯不前，以及如何影響企業的利潤。我們將台灣與韓國進行比較，因為韓國是與台灣經濟發展階段最相似的經濟體。將台灣與韓國進行比較，可以看出台灣家庭消費停滯的程度。

和韓國相比，台灣的家庭消費能力出了什麼問題？

在下圖中，將台灣與韓國的整體家庭消費支出進行比較可以看到，雖然韓國的家庭消費支出一直在穩步成長，但台灣的家庭消費支出自2000年以來反而停滯不前。2010年代之前，台灣的家庭消費支出曾經高於韓國，但由於台灣家庭消費支出停滯不前，其家庭消費支出已降至僅與韓國持平，在某些年份還更低。

作者製作提供 數據來源：台灣、韓國

正如先前文章所解釋的，台灣家庭消費支出的停滯，很大程度上是由於1997年之後台灣的基本工資停滯不前，導致台灣整體工資也停滯不前。

下面，我們來看看不同領域的家庭消費支出，看看台灣哪些領域的家庭消費支出持續成長，哪些領域的家庭消費受到影響，以了解受家庭消費支出停滯影響最大的企業。

在下圖中，我們可以看到，雖然台灣家庭消費支出整體停滯不前，但食品及非酒精飲料的家庭消費支出卻保持穩定，並繼續成長。這表明人們願意在食品及飲料上繼續消費，因為這是基本必需品，這使得該行業的利潤不斷增加。

作者製作提供

將台灣住宿及餐飲業的利潤與韓國進行比較，確實可以看到台灣在住宿及餐飲業的利潤一直在穩步成長，與韓國持平。

作者製作提供 數據來源：台灣、韓國

然而，上述比較沒有考慮消費者物價變化的影響。為了將消費者物價上漲因素考慮在內，我們將家庭消費支出除以歷年消費者物價指數，得到實際的家庭消費支出。實際的家庭消費支出扣除了消費物價的變化，來看消費實際增加了多少。實際的家庭消費支出扣除消費物價變動，這樣我們就可以看到家庭消費實際增加了多少。

考慮到消費者物價的變化，我們可以從下圖中看到，台灣食品及非酒精飲料的實際家庭消費支出，自2000年代以來也停滯不前。換言之，雖然食品及非酒精飲料的家庭消費支出在成長，但人們實際購買的食品及非酒精飲料量實際上並沒有改變。

作者製作提供 數據來源：行政院主計總處

事實上，2013年至2016年，食品及非酒精飲料的消費甚至出現下滑，2017年才開始回升。2017年也是蔡英文總統上台後台灣基本工資開始較快上調的那年。

在蔡總統任內，基本工資的成長速度超過了馬英九和陳水扁執政期間的成長速度，這也導致食品及非酒精飲料的消費上升到有史以來的最高水平（根據實際家庭消費支出的計算）。

儘管實際家庭食品及非酒精飲料消費支出停滯不前，但食品及非酒精飲料的名目家庭消費支出卻在增加，原因是消費者物價不斷上漲。由於食品和飲料是基本必需品，無論消費者物價上漲多少，消費者都需要購買這些物品。因此，食品及非酒精飲料行業的企業能夠不斷提高物價以保持更高的利潤。

然而，鑑於工資停滯不前，消費者不得不將更多的工資用於購買食品及飲料，這意味著其他行業的情況會變得更糟，無法成長他們的業務和利潤。

事實上，除了食品和飲料的家庭消費支出外，其他大多數領域的名目家庭消費支出都停滯不前。家庭消費支出的某些方面，例如水和電，消費支出會停滯不前，部分原因是中央或地方政府壓低了這些領域的物價。

然而，對於其他大多數家庭消費支出的領域，即使沒有政府的干預，消費支出也停滯不前。

以衣著鞋襪及服飾用品的名目家庭消費支出為例，我們可以看到，雖然韓國的家庭消費支出一直在穩步成長，但台灣的家庭消費支出卻從1997年開始停滯不前。

作者製作提供

即使考慮到消費物價的變化，台灣衣鞋類的實際家庭消費支出也停滯不前（如下圖橙色線所示）。

作者製作提供

當我們將1981年以來衣著鞋襪及服飾用品的家庭消費支出與基本工資進行比較時，我們可以看到它們的成長幾乎是完全相同的。

在1980年代至1990年代基本工資成長較快時，對衣著鞋襪及服飾用品的家庭消費支出也迅速成長。然而，在台灣基本工資在1998年至2010年沒有成長的時期（2008年除外），對服裝和鞋類的家庭消費支出也停滯不前。只有當基本工資從2010年代開始再次上調時，對服裝和鞋類的家庭消費支出才再次隨之成長。

正如我在另一篇文章中所解釋的，基本工資之所以對家庭收入和家庭消費支出有如此大的影響，是因為台灣的薪資中位數和平均工資的成長與基本工資的成長密切相關。當基本工資停滯不前時，中位數和平均工資也趨於停滯。

作者製作提供 數據來源：勞動部

鑑於衣著鞋襪及服飾用品的家庭消費支出停滯不前，這也導致批發及零售業的利潤也停滯不前。

作者製作提供

就教育的名目家庭消費支出而言，韓國穩步成長超過了台灣，但台灣從2002年起反而停滯不前，甚至有所下降。即使考慮到消費者物價的變化，情況也是如此。

對於醫療保健的名目家庭消費支出，韓國也繼續穩步成長，而台灣則從2000年代中期開始停滯不前。

作者製作提供

同樣，醫療保健的家庭消費支出的停滯也導致了醫療保健的利潤停滯。

作者製作提供

當我們考慮到消費者物價時，我們再次看到健康的實際家庭消費支出（下圖中的橙色線）比名目家庭消費支出（黃線）還要停滯不前。