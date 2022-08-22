跟韓國與歐洲國家相比，台灣的「家庭消費支出」落後到什麼程度？
我們想讓你知道的是
台灣對食品及飲料等家庭消費支出持續成長，因為這是最基本的必需品，儘管工資停滯但消費者需求仍將存在，支出也隨著物價成長而增加。然而，這些支出排擠到的，卻是其他類別的消費——影響的也不只是一般民眾而已。
勞動力和家庭收入是國內消費的主要驅動力，從而推動企業及其利潤的成長。但是，由於台灣的勞動收入停滯不前，導致台灣國內支出和利潤也停滯不前。
在這篇文章中，我們看看不同領域的家庭消費支出，以了解台灣的家庭消費支出如何停滯不前，以及如何影響企業的利潤。我們將台灣與韓國進行比較，因為韓國是與台灣經濟發展階段最相似的經濟體。將台灣與韓國進行比較，可以看出台灣家庭消費停滯的程度。
和韓國相比，台灣的家庭消費能力出了什麼問題？
在下圖中，將台灣與韓國的整體家庭消費支出進行比較可以看到，雖然韓國的家庭消費支出一直在穩步成長，但台灣的家庭消費支出自2000年以來反而停滯不前。2010年代之前，台灣的家庭消費支出曾經高於韓國，但由於台灣家庭消費支出停滯不前，其家庭消費支出已降至僅與韓國持平，在某些年份還更低。
正如先前文章所解釋的，台灣家庭消費支出的停滯，很大程度上是由於1997年之後台灣的基本工資停滯不前，導致台灣整體工資也停滯不前。
下面，我們來看看不同領域的家庭消費支出，看看台灣哪些領域的家庭消費支出持續成長，哪些領域的家庭消費受到影響，以了解受家庭消費支出停滯影響最大的企業。
在下圖中，我們可以看到，雖然台灣家庭消費支出整體停滯不前，但食品及非酒精飲料的家庭消費支出卻保持穩定，並繼續成長。這表明人們願意在食品及飲料上繼續消費，因為這是基本必需品，這使得該行業的利潤不斷增加。
將台灣住宿及餐飲業的利潤與韓國進行比較，確實可以看到台灣在住宿及餐飲業的利潤一直在穩步成長，與韓國持平。
然而，上述比較沒有考慮消費者物價變化的影響。為了將消費者物價上漲因素考慮在內，我們將家庭消費支出除以歷年消費者物價指數，得到實際的家庭消費支出。實際的家庭消費支出扣除了消費物價的變化，來看消費實際增加了多少。實際的家庭消費支出扣除消費物價變動，這樣我們就可以看到家庭消費實際增加了多少。
考慮到消費者物價的變化，我們可以從下圖中看到，台灣食品及非酒精飲料的實際家庭消費支出，自2000年代以來也停滯不前。換言之，雖然食品及非酒精飲料的家庭消費支出在成長，但人們實際購買的食品及非酒精飲料量實際上並沒有改變。
事實上，2013年至2016年，食品及非酒精飲料的消費甚至出現下滑，2017年才開始回升。2017年也是蔡英文總統上台後台灣基本工資開始較快上調的那年。
在蔡總統任內，基本工資的成長速度超過了馬英九和陳水扁執政期間的成長速度，這也導致食品及非酒精飲料的消費上升到有史以來的最高水平（根據實際家庭消費支出的計算）。
儘管實際家庭食品及非酒精飲料消費支出停滯不前，但食品及非酒精飲料的名目家庭消費支出卻在增加，原因是消費者物價不斷上漲。由於食品和飲料是基本必需品，無論消費者物價上漲多少，消費者都需要購買這些物品。因此，食品及非酒精飲料行業的企業能夠不斷提高物價以保持更高的利潤。
然而，鑑於工資停滯不前，消費者不得不將更多的工資用於購買食品及飲料，這意味著其他行業的情況會變得更糟，無法成長他們的業務和利潤。
事實上，除了食品和飲料的家庭消費支出外，其他大多數領域的名目家庭消費支出都停滯不前。家庭消費支出的某些方面，例如水和電，消費支出會停滯不前，部分原因是中央或地方政府壓低了這些領域的物價。
然而，對於其他大多數家庭消費支出的領域，即使沒有政府的干預，消費支出也停滯不前。
以衣著鞋襪及服飾用品的名目家庭消費支出為例，我們可以看到，雖然韓國的家庭消費支出一直在穩步成長，但台灣的家庭消費支出卻從1997年開始停滯不前。
即使考慮到消費物價的變化，台灣衣鞋類的實際家庭消費支出也停滯不前（如下圖橙色線所示）。
當我們將1981年以來衣著鞋襪及服飾用品的家庭消費支出與基本工資進行比較時，我們可以看到它們的成長幾乎是完全相同的。
在1980年代至1990年代基本工資成長較快時，對衣著鞋襪及服飾用品的家庭消費支出也迅速成長。然而，在台灣基本工資在1998年至2010年沒有成長的時期（2008年除外），對服裝和鞋類的家庭消費支出也停滯不前。只有當基本工資從2010年代開始再次上調時，對服裝和鞋類的家庭消費支出才再次隨之成長。
正如我在另一篇文章中所解釋的，基本工資之所以對家庭收入和家庭消費支出有如此大的影響，是因為台灣的薪資中位數和平均工資的成長與基本工資的成長密切相關。當基本工資停滯不前時，中位數和平均工資也趨於停滯。
鑑於衣著鞋襪及服飾用品的家庭消費支出停滯不前，這也導致批發及零售業的利潤也停滯不前。
就教育的名目家庭消費支出而言，韓國穩步成長超過了台灣，但台灣從2002年起反而停滯不前，甚至有所下降。即使考慮到消費者物價的變化，情況也是如此。
對於醫療保健的名目家庭消費支出，韓國也繼續穩步成長，而台灣則從2000年代中期開始停滯不前。
同樣，醫療保健的家庭消費支出的停滯也導致了醫療保健的利潤停滯。
當我們考慮到消費者物價時，我們再次看到健康的實際家庭消費支出（下圖中的橙色線）比名目家庭消費支出（黃線）還要停滯不前。
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
我們想讓你知道的是
從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計劃的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
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