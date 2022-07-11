指考廢除後「分科測驗」首次登場：報名人數大減1萬人，居家隔離、確診考生可在獨立試場應考
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本次分科測驗報名測驗人數為2萬9085人，相較去（2021）年指考的4萬918名考生，硬生生少了1萬人報名。截至昨日，全台共有75名自主防疫或居家隔離的考生會在隔離試場考試，129名確診考生則在14縣市獨立的居家照護試場考試。
今明兩日（7/11-12）舉行考招史上首次的「分科測驗」，本次考試報名人數首度跌破3萬，比去年少了1萬人。在防疫方面，截至昨（10）日共有129名確診考生會在獨立試場應試，一般學生在入場時也要量測體溫，且親友不能陪考。
配合108課綱改革，考招新制於111學年度上路，在廢除了舉辦20年的指定科目考試後，今（2022）年成為「分科測驗」元年，超過2萬9000名考生報考了今明兩日的測驗。今日的考科是偏向自然組的物理、化學、數學甲以及生物，明日的考科是社會組的歷史、地理、公民與社會。
考招改制過後，原本指考是由考生在10個科目中自由選考，現在國文、英文和數乙都被拿掉，分科測驗只剩下7個科目。國文、英文都提前在學測考完，另外，學測的數學被改制為數A、數B，部分社會組考生依照科系參採需求，在分科測驗中可能也不需應考數甲。
根據大考中心的資料，本次分科測驗報名測驗人數為2萬9085人，相較去（2021）年指考的4萬918名考生，硬生生少了1萬人報名。數學甲選考人數最多，有1萬8547人，物理1萬5942人、化學1萬6325人、生物1萬965人、歷史1萬4383人、地理1萬3592人、公民與社會1萬4891人。
在台灣疫情爆發後，分科測驗面臨了比學測更嚴峻的防疫問題，因此，每間考場的人數降到36人，同時不開放給一般生的親友陪考，考試期間也要在原試場、原座位休息。另外，還提供輕症或無症狀確診的考生居家照護考區試場，要居家隔離、居家檢疫及自主防疫的考生，也有專屬的隔離試場。
各考場從上午7時30分就開放入場、量體溫，當下發燒或有症狀的考生會移至防疫試場應試。進入考（分）區時，要出示分科測驗入場識別證和應試有效證件正本。輕症、無症狀以及有感染風險的考生，還要攜帶從網站上的「COVID-19自主填報專區」列印的「確診（輕症／無症狀）、具感染風險考生通報單」，才能夠進入考場。
截至昨日，全台共有75名自主防疫或居家隔離的考生會在隔離試場考試，129名確診考生則在14縣市獨立的居家照護試場考試。
大考中心表示，依照過往案例，考生較常違規的項目包含未帶有效證件入場、手機沒完全關機、攜帶智慧型穿戴裝置入座。除此之外，許多學測考生未在答題卷新增的「簽名欄位」上簽名，大考中心也提醒要記得簽名，否則會被扣1級分。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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