與俄羅斯外交部官員聊聊：俄國人如何看待烏克蘭戰爭？經濟制裁對基層百姓影響多大？

俄烏戰爭開打數月來，慘烈之戰事、烏克蘭頑強抵抗、上千萬難民流離失所、戰爭連帶惡化的國際能源危機等等議題，佔據國際媒體報導，連平常鮮少關注國際大事的台灣媒體和閱聽大眾，也開始聚焦這場地球另一側的大戰。許多台灣大眾甚至感同身受把烏克蘭投射到台灣上，而開始替烏克蘭打氣加油、譴責俄國。

然而俄國，尤其俄國大眾在這場戰爭中的立場和處境又是如何？連西方媒體都極少報導探討從俄國出發觀點，更遑論是一片倒向「挺烏克蘭」的台灣媒體和輿論圈。而台灣懂俄國的專家少之又少，電視名嘴和網路意見領袖吹了半片天，卻沒有幾個願意了解1億4000多萬人的俄國內部，到底怎麼看待這場戰爭。

筆者近期有幸與一名任俄羅斯外交部資深官員友人促膝長談，為保護其現職身分而匿名刊登此篇採訪，本文稱其「伊萬」。伊萬為俄國外交部文官系統出身，近期曾任俄羅斯駐美國大使館要職，對美俄關係、俄國外交工作有長年的實務經驗。

開戰決定跌破眾人眼鏡、俄國外交系統措手不及

伊萬透露，2月24俄軍開始對烏克蘭展開的「特殊軍事行動」不但跌破國際間眾人眼鏡，被搞得措手不及的甚至包括俄國外交系統的第一線工作者。

事實上一直到開戰前，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）和俄國各地的大使、高階外交官們，都不斷向其他國家外交官和媒體信誓旦旦的說「俄軍不會進入烏克蘭」，莫斯科突然開戰的決定讓第一線俄國外交官錯愕無比，也使他們在其他國家官員面前灰頭土臉，同時也沒有充分準備替自己國家侵略烏克蘭的決定辯護。

伊萬的說法也間接證實了開戰以來，許多從俄國流出到國際媒體和觀察人士間的傳聞，指稱俄國情報機構和宣傳機器（包括惡名昭彰的俄國網路水軍部隊）因為根本沒準備要替自己國家侵略烏克蘭辯護，而在此次戰爭的國際輿論文宣戰中缺乏有組織宣傳行動和成果，讓烏克蘭「抗俄保烏」的國際大外宣得以大紅大紫，俄國被萬夫所指為侵略者而名聲掃地。

俄國人普遍支持開戰？或許不得已而為之

3月剛開戰不久，莫斯科獨立民調機構「列瓦達中心」（Levada Center）和美國智庫芝加哥全球事務委員會（Chicago Council）合作進行的一份民調發現，俄國大眾竟有81％表示他們支持俄國政府和軍隊向烏克蘭發動戰爭。這份民調當時引發國際觀察者譁然，許多人解讀是俄國大眾支持普亭（Vladimir Putin）開戰的證據。