需要簽婚前協議嗎？女性婚後要如何保護自己的財務安全？

影響婚姻關係是否和諧有很多因素，但是財務問題絕對是一個關鍵因素。願意共同討論財務議題的夫妻，婚姻會比不願意談的婚姻和諧許多，與其婚後再來談這些事情，其實婚前就應該多做財務上的溝通。

夫妻婚後的財務管理方式可能都不一樣，有人是共同管理，有人則是財務各自獨立，有人可以開誠布公，跟對方公開自己的財務狀況，有人則是連自己的戶頭在哪家銀行，都不願意讓對方知道。夫妻財務如何管理只要彼此同意、有默契就好，不過我會建議在結婚前應該就財務方面多做溝通，不要怕談錢，這也許俗氣，但是這對建立和諧婚姻絕對是有很大助益的。

結婚前最好多觀察彼此的生活模式、金錢價值觀等，最好在財務議題上應該有共識再共組家庭。尤其是東方社會一向有男尊女卑的觀念，這種觀念由來已久，《三國志》中就有這麼一段經典的對話。有一次曹豹與呂布裡應外合夜襲徐州。關公問說：「嫂嫂在那裡？」張飛說：「都已經陷於城中了。」劉備聽了默默不說話。關公就埋怨張飛說：「你當初要守城時，說什麼話來著？兄長吩咐你什麼來？今日徐州城池失守了，嫂嫂也淪陷了，該怎麼辦才好！」張飛聽了惶恐到無地自容，拿起劍來就要自刎。

這時劉備向前抱住他，奪了他的劍丟在地上說：「古人云：兄弟如手足，妻子如衣服。衣服破，尚可縫；手足斷，安可續？吾三人桃園結義，不求同生，但願同死。」意思是說兄弟像自己的手腳一樣，而妻子就像衣服一般，衣服破了還可以縫，手腳斷了就接不起來了，可見古代男尊女卑的觀念有多嚴重。

這種男尊女卑的觀念，即使在現在21世紀仍然有相當影響力，例如父親要已婚的女兒簽同意書，放棄自已的遺產分配權力等。現在男女平權，婚姻中理應該不會有這種夫妻地位不對等的狀況。不過觀察不少夫妻理財的案例，還是建議想要結婚的人，在婚前多做財務議題上的溝通，婚後更能經營美好的婚姻關係。女性可能要學會多保護自己一點，避免自己在財務上導致一些損失。這可從幾個方面來說：

婚前多做預防措施

1. 金錢的價值觀差異

約會時男生如果時常大手筆請妳吃飯、送禮物等，有可能是他花錢不會節制；有些人是吝嗇過頭，一分錢都要斤斤計較，每次買東西一定要跟店家殺價半天。有人是很重視物質享受，把錢看的很重，衡量一切事情都是從利益的角度出發。另一種極端是把錢看的很淡，有錢就花，從來不想為錢傷腦筋，不做任何的計畫。

這些金錢的價值觀、用錢的方式也許沒有對錯，但是從這些地方可以預見你們以後可能的相處模式，如果彼此差異太大，婚後只會有更多的摩擦，建議還是多做討論，找到彼此可接受的平衡點。

2. 對方是否有欠債

主要觀察的是他的動機，為何會欠下這些債務？有些人是刷卡上網買遊戲點數、沉迷於遊戲；或喜歡購物，因此信用卡一直有餘額未償還、使用循環信用，或是有信用貸款的欠債等。有人是借款融資做股票投資，這種人有可能賭性堅強，有可能會因此創造更多債務等，這對婚後家庭財務一定會有不良的影響。

3. 需要簽婚前協議嗎？

一般的婚前協議可能會約定如子女體罰程度、子女姓氏從夫或妻之姓氏、家事工作分配等等。不過在家庭財務上，以下這些事情可以提出做討論，有需要的話可以訂立婚前協議做約定，例如：婚後是否需要對原生家庭負何種義務、需要對兄弟姊妹父母做金錢上的付出嗎？需要做約定分別財產制嗎？

分別財產制是彼此的財產各自管理、各自處分，各自對其債務負清償責任。如果二個人對於上面所說的金錢價值觀、用錢方式、消費的習慣都有相當大差異時，建議可在婚前協議約定婚後辦理夫妻財產制契約登記，把原本的法定財產制改為分別財產制。

為何需要婚前協議把夫妻財產制改為分別財產制？雖然現在的法定財產制夫妻債務各自負清償責任，你不會因為另一方配偶負債，你需要連帶負責，但是如果夫或妻在外有負債的情況，萬一離婚時財產少的一方（大多是無財產且負債）的一方，就不可能利用夫妻剩餘財產請求權，向財產多的一方請求彼此財產差額的一半。

我們多數人如果沒有特別去做登記，夫妻都是法定財產制，因此離婚、一方身故等，都適用夫妻剩餘財產請求權。但是如果改成分別財產制，離婚時就不適用夫妻剩餘財產請求權，萬一另一方配偶欠下債務，他（她）也不能再來分你的財產。

夫妻財產制有分「法定財產制」或「約定財產制」（又分：共同財產制或分別財產制），如果沒有約定改用其他財產制，夫妻都是適用法定財產制（民法第1005條：夫妻未以契約訂立夫妻財產制者，除本法另有規定外，以法定財產制，為其夫妻財產制）：

法定財產制：於離婚時適用剩餘財產差額請求權，也就是在離婚時結算夫妻婚後剩餘財產的差額，並由剩餘財產少的一方，向他方請求剩餘財產差額的一半。

共同財產制及分別財產制：離婚時不適用剩餘財產差額請求權（詳見下圖）。

Photo Credit：廖義榮 夫妻財產制

因此夫妻資產及工作賺錢能力相當，但是夫妻兩人對於理財或消費的習慣差異很多時，或是另一方對他的財產狀況、理財方式完全不願意做討論、或發現彼此很多對金錢使用的觀念無法契合時，建議不妨考慮訂定婚前協議，彼此同意在婚後改用夫妻分別財產制，各人各自理財，即使離婚時也沒有財產分配問題。

雖然民法第1010條有規定，在某些情況下：例如——不給付家庭生活費用、夫妻一方財產不足清償負債時、不當減少婚後財產可能妨礙剩餘財產分配，或夫妻因難以維持同居而分居6個月以上時，另一方可以單方聲請改為分別財產制。不過一來這要經過法律程序，二來是這時就會產生剩餘財產分配請求權的問題，這時你要確定你的財產是比對方少的，否則這樣算下來你還要把一部分財產分給對方。