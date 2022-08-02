需要簽婚前協議嗎？女性婚後要如何保護自己的財務安全？
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因此夫妻資產及工作賺錢能力相當，但是夫妻兩人對於理財或消費的習慣差異很多時，或是另一方對他的財產狀況、理財方式完全不願意做討論、或發現彼此很多對金錢使用的觀念無法契合時，建議不妨考慮訂定婚前協議，彼此同意在婚後改用夫妻分別財產制，各人各自理財，即使離婚時也沒有財產分配問題。
影響婚姻關係是否和諧有很多因素，但是財務問題絕對是一個關鍵因素。願意共同討論財務議題的夫妻，婚姻會比不願意談的婚姻和諧許多，與其婚後再來談這些事情，其實婚前就應該多做財務上的溝通。
夫妻婚後的財務管理方式可能都不一樣，有人是共同管理，有人則是財務各自獨立，有人可以開誠布公，跟對方公開自己的財務狀況，有人則是連自己的戶頭在哪家銀行，都不願意讓對方知道。夫妻財務如何管理只要彼此同意、有默契就好，不過我會建議在結婚前應該就財務方面多做溝通，不要怕談錢，這也許俗氣，但是這對建立和諧婚姻絕對是有很大助益的。
結婚前最好多觀察彼此的生活模式、金錢價值觀等，最好在財務議題上應該有共識再共組家庭。尤其是東方社會一向有男尊女卑的觀念，這種觀念由來已久，《三國志》中就有這麼一段經典的對話。有一次曹豹與呂布裡應外合夜襲徐州。關公問說：「嫂嫂在那裡？」張飛說：「都已經陷於城中了。」劉備聽了默默不說話。關公就埋怨張飛說：「你當初要守城時，說什麼話來著？兄長吩咐你什麼來？今日徐州城池失守了，嫂嫂也淪陷了，該怎麼辦才好！」張飛聽了惶恐到無地自容，拿起劍來就要自刎。
這時劉備向前抱住他，奪了他的劍丟在地上說：「古人云：兄弟如手足，妻子如衣服。衣服破，尚可縫；手足斷，安可續？吾三人桃園結義，不求同生，但願同死。」意思是說兄弟像自己的手腳一樣，而妻子就像衣服一般，衣服破了還可以縫，手腳斷了就接不起來了，可見古代男尊女卑的觀念有多嚴重。
這種男尊女卑的觀念，即使在現在21世紀仍然有相當影響力，例如父親要已婚的女兒簽同意書，放棄自已的遺產分配權力等。現在男女平權，婚姻中理應該不會有這種夫妻地位不對等的狀況。不過觀察不少夫妻理財的案例，還是建議想要結婚的人，在婚前多做財務議題上的溝通，婚後更能經營美好的婚姻關係。女性可能要學會多保護自己一點，避免自己在財務上導致一些損失。這可從幾個方面來說：
婚前多做預防措施
1. 金錢的價值觀差異
約會時男生如果時常大手筆請妳吃飯、送禮物等，有可能是他花錢不會節制；有些人是吝嗇過頭，一分錢都要斤斤計較，每次買東西一定要跟店家殺價半天。有人是很重視物質享受，把錢看的很重，衡量一切事情都是從利益的角度出發。另一種極端是把錢看的很淡，有錢就花，從來不想為錢傷腦筋，不做任何的計畫。
這些金錢的價值觀、用錢的方式也許沒有對錯，但是從這些地方可以預見你們以後可能的相處模式，如果彼此差異太大，婚後只會有更多的摩擦，建議還是多做討論，找到彼此可接受的平衡點。
2. 對方是否有欠債
主要觀察的是他的動機，為何會欠下這些債務？有些人是刷卡上網買遊戲點數、沉迷於遊戲；或喜歡購物，因此信用卡一直有餘額未償還、使用循環信用，或是有信用貸款的欠債等。有人是借款融資做股票投資，這種人有可能賭性堅強，有可能會因此創造更多債務等，這對婚後家庭財務一定會有不良的影響。
3. 需要簽婚前協議嗎？
一般的婚前協議可能會約定如子女體罰程度、子女姓氏從夫或妻之姓氏、家事工作分配等等。不過在家庭財務上，以下這些事情可以提出做討論，有需要的話可以訂立婚前協議做約定，例如：婚後是否需要對原生家庭負何種義務、需要對兄弟姊妹父母做金錢上的付出嗎？需要做約定分別財產制嗎？
分別財產制是彼此的財產各自管理、各自處分，各自對其債務負清償責任。如果二個人對於上面所說的金錢價值觀、用錢方式、消費的習慣都有相當大差異時，建議可在婚前協議約定婚後辦理夫妻財產制契約登記，把原本的法定財產制改為分別財產制。
為何需要婚前協議把夫妻財產制改為分別財產制？雖然現在的法定財產制夫妻債務各自負清償責任，你不會因為另一方配偶負債，你需要連帶負責，但是如果夫或妻在外有負債的情況，萬一離婚時財產少的一方（大多是無財產且負債）的一方，就不可能利用夫妻剩餘財產請求權，向財產多的一方請求彼此財產差額的一半。
我們多數人如果沒有特別去做登記，夫妻都是法定財產制，因此離婚、一方身故等，都適用夫妻剩餘財產請求權。但是如果改成分別財產制，離婚時就不適用夫妻剩餘財產請求權，萬一另一方配偶欠下債務，他（她）也不能再來分你的財產。
夫妻財產制有分「法定財產制」或「約定財產制」（又分：共同財產制或分別財產制），如果沒有約定改用其他財產制，夫妻都是適用法定財產制（民法第1005條：夫妻未以契約訂立夫妻財產制者，除本法另有規定外，以法定財產制，為其夫妻財產制）：
- 法定財產制：於離婚時適用剩餘財產差額請求權，也就是在離婚時結算夫妻婚後剩餘財產的差額，並由剩餘財產少的一方，向他方請求剩餘財產差額的一半。
- 共同財產制及分別財產制：離婚時不適用剩餘財產差額請求權（詳見下圖）。
因此夫妻資產及工作賺錢能力相當，但是夫妻兩人對於理財或消費的習慣差異很多時，或是另一方對他的財產狀況、理財方式完全不願意做討論、或發現彼此很多對金錢使用的觀念無法契合時，建議不妨考慮訂定婚前協議，彼此同意在婚後改用夫妻分別財產制，各人各自理財，即使離婚時也沒有財產分配問題。
雖然民法第1010條有規定，在某些情況下：例如——不給付家庭生活費用、夫妻一方財產不足清償負債時、不當減少婚後財產可能妨礙剩餘財產分配，或夫妻因難以維持同居而分居6個月以上時，另一方可以單方聲請改為分別財產制。不過一來這要經過法律程序，二來是這時就會產生剩餘財產分配請求權的問題，這時你要確定你的財產是比對方少的，否則這樣算下來你還要把一部分財產分給對方。
民法第1010條：夫妻之一方有左列各款情形之一時，法院因他方之請求，得宣告改用分別財產制：
- 依法應給付家庭生活費用而不給付時。
- 夫或妻之財產不足清償其債務時。
- 依法應得他方同意所為之財產處分，他方無正當理由拒絕同意時。
- 有管理權之一方對於共同財產之管理顯有不當，經他方請求改善而不改善時。
- 因不當減少其婚後財產，而對他方剩餘財產分配請求權有侵害之虞時。
- 有其他重大事由時。夫妻之總財產不足清償總債務或夫妻難於維持共同生活，不同居已達6個月以上時，前項規定於夫妻均適用之。
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
中國電商品牌小紅書，是中國Z世代女孩討論度最高的平台，主要提供創作者分享影片或圖文。使用者在初始註冊時就能選擇自身的喜好，程式會依據消費者的喜好進行推送文章，並將選擇相同喜好的使用者，組成社群，聚集共同話題使用者，再透過創作者們各種經營方式，加上全方位的實測影片，貼近大眾生活，吸引觀看的粉絲轉化成消費者，透過影片下方的產品連結，直接導入小紅書中的電商平台，成功吸引Z世代年輕人加入。目前擁有近3億的註冊用戶，成為Z世代不可或缺的平台，也吸引許多Z世代年輕人成為內容產製者，發展出各式如短影片、購物筆記、口碑行銷等，不僅提供年輕人發揮的空間，也是中國年輕人前仆後繼想要投入的公司。
電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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