【關鍵專訪】清大招生策略中心研究員看考招新制：學習歷程檔案最大的特色，是能夠看到學生的「成長性」
我們想讓你知道的是
大學要找「目標明確」或是「成長型特質」的學生，會特別從學生的學習歷程自述裡去看他申請某個系所的動機。然後要驗證他是不是只是說說，就會從學習歷程檔案裡去看他在背後做過哪些努力。這累積3年的「學習歷程檔案」最大的特色是能夠看到學生的「成長性」，從高一、高二、高三看下來，一定能看出學生成長過程的差異。而且在「學習成果」的部分，可以確定這是有通過學校認證的資訊。
今年（2022）升大學的畢業生，剛好是108課綱上路後第一批高中3年都採用新課綱的學生，加上111年考招新制的變化；因此關鍵評論網特別製作了一系列的訪問，從不同的角度切入新制在高中升大學階段的影響。
在之前的訪問中，我們已經採訪了招聯會執行秘書、雄中校長、補教業者，分別從政策制定者、高中教學、民間相關產業等不同角度，去看新制。接下來這篇訪問，我們將從大學系所選才的角度，來探討新制上路的影響。
這次我們訪問的對象，是清華大學招生策略中心的研究員彭心儀（後面稱「彭老師」），彭老師同時也身兼教育部科技計畫共同主持人。因此我們從彭老師的身上能夠同時從兩個不同的角色，來審視新制對大學選才的影響。
在訪問一開始，彭老師先跟我們解說「清華大學招生策略中心」的角色定位。過去台灣的大學招生，都是由各個系所自行辦理，由系所教授來審查。不過在國外，歐美的大學多半由專門的部門來負責辦理招生，由專業的招生人員來負責審查。彭老師解釋，這有點像企業由專門的人資來負責選才的概念。
因此「清華大學招生策略中心」（後面簡稱「招策中心」）就有點類似清華大學在招生上的「人資主管」這樣的概念。招策中心跟清大各系所之間，是互相協調合作的關係。不過招策中心的目標，也是希望能引導各系所，未來往國外「校招生」的模式發展。
大學希望招收什麼樣的學生？
接下來彭老師進一步解說，在國外的校招生，各校都會在網站上公開，該校希望能招收到「某某特質」的學生。以清華大學為例，清華大學目前希望招收的學生，便是具有「成長型特質」的同學。所謂成長型特質的學生，就是具備「目標清晰、相信努力就會達成目標、遭遇錯誤或失敗也不會沮喪」這些特質的孩子。
除了成長型特質，清華另一個重視的是「跨領域學習」。清華大學從105學年度開始，就不斷地推動跨領域學習。在相關政策推動後，約有5分之1的清華畢業生，會取得資格，在畢業證書上面標註具備「跨領域專長」。
總和上面兩大重點，清華大學招策中心希望在升大學的選才階段，就能標注出具備「成長型特質」跟「跨領域學習」能力的學生。因此招策中心在事前也會跟各系所作概念溝通，請各系所在整體的概念下，去找出各系所想要的人才。彭老師比喻，這就像一間大公司，每個部門會需要不同的人才，但整個公司選才，仍是會依據一個整體的願景。
為了讓我們更清楚了解清華大學的「跨領域學習」，彭老師更深入說明，假設一個中文系的學生，他的「第一專長」會是30個學分。也就是清華大學會請每個科系從課程中抽出30學分最精華的部分，作為「第一專長」。清華大學會鼓勵學生，在自己的第一專長之外，從大一下學期開始就可以申請他有興趣的其他科系，例如經濟系，然後也修完那個科系最精華的30學分課程，便是那個學生的「第二專長」。
彭老師解釋，一般大學畢業生畢業會修完128個學分。而具備「跨領域專長」的學生，就是修完30學分「第一專長」30學分「第二專長」，以及另外30學分像英文、體育等「校定必修」，其他的則是其他選修跟通識課程。以剛剛假設的例子來說，那位學生畢業後，畢業證書上就會標注第一專長是中文、第二專長是經濟。
清華的「跨領域專長」跟傳統「輔系」或「雙主修」的差異在於畢業學分的數量。採取跨領域專長畢業的學生，畢業學分跟一般大學生一樣是128個學分。而修輔系，則需要修完148個學分，雙主修則要168個學分。因爲現在知識的迭代率太高，因此清華才設計「跨領域專長」讓學生在4年畢業的同時，也能兼顧跨領域學習。
在解釋完清華大學的學的跨領域專長制度後，彭老師說明，正是因為清華想招收具備這樣特質的學生，所以會回過頭去，希望在招生選才的階段，就能夠從「學習歷程檔案」裡，找出有這些特質或能力的學生。
大學端想從「學習歷程檔案」裡看到什麼？
像是要找「目標明確」或是「成長型特質」，會特別從學生的學習歷程自述裡去看他申請某個系所的動機。然後要驗證他是不是只是說說，就會從學習歷程檔案裡去看他在背後做過哪些努力。
例如他想選經濟系，那他高中三年的修課紀錄、多元選修、專題等部分，是不是都有往這個方向在走。評選的重點就是學生設定目標後，有沒有一步一腳印的走到他聲稱要達成的目的。
彭老師也提醒，學習歷程檔案的重點，是呈現學生在高中三年的學習狀況。在探索過程中，沒有完全對應到他申請的科系也沒有關係，但至少不要差太遠。所以高一的時候，高中會有「學習諮詢師」作學生學習的引路人，幫學生做性向測驗，找出可能有興趣的領域，大致規劃出一個學習路徑。
不過就連大人的興趣跟職涯發展也會有變動，更不要說15、6歲的高中生。所以彭老師表示，學習過程中有些「變化」其實是大學可以接受的，只要學生能夠提出一個合理的、合邏輯的選擇過程，去解釋他為什麼會做出學群的轉換。
只要有一個清楚的邏輯，讓大學知道說中間雖然遭遇失敗，但學生也做了什麼樣的努力，讓大學這邊能夠了解中間過程變化的「情境脈絡」是什麼。這樣就算最後申請的科系跟學習歷程沒有對應上，大學這邊也是可以接受。
至於到了高中階段，還是對自己的目標跟興趣不太清楚的學生。彭老師建議這樣的學生，探索不是壞事，但要讓大學知道你在探索的過程中學到什麼，嘗試了什麼。然後這些探索的經驗，如何變成你在邁入下一個階段的養分，讓你可以持續走下去。
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每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈
我們想讓你知道的是
為了地球資源的永續利用，永續消費理念早已是全球主流。要改變世界其實一點都不難，只要透過你每一次的消費選擇，或是申辦一張聯邦綠卡，就能為你想要的世界投票，並且獲得綠色消費10％超高回饋。怎麼選，都環保。
Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）
從早晨的第一杯咖啡、中午的便當餐盒、下午茶的美味蛋糕，甚至是旅途中不可或缺的電動汽、機車，到入住舒適旅店、網購美妝產品，每一次的消費行動都構築了我們的日常生活。你能想像嗎？如今，這一次次的消費選擇竟都能讓你參與世界改變。
你每一次的消費，都是對你想要的世界投票
由聯邦銀行推出的「綠卡」，便是透過綠色消費的通路回饋，創造金融、綠能的跨界合作。無論任何一筆消費，聯邦銀行都會在每一季結算綠卡持卡人的消費金額，並提撥0.1％回饋給「台灣環境資訊協會」，透過綠色公益團體資源，從事更多環保、推廣環境教育等相關公益活動，帶領持卡人從日常消費中做出對環境更友善的選擇。
同時，若持卡人申辦電子化帳單，更可以從下列通路享10％回饋：
- 友善電動車族群：TESLA充電費用、Gogoro電池資費、車麻吉市區停車
- 共享交通新生活：iRent、GoShare、WeＭo Scooter
- 低碳飲食愛地球：蔬食餐廳、生機選品
就連一般信用卡不回饋的水、電、瓦斯、電信等公用付費，只要經由綁定聯邦綠卡自動代扣繳，也可獲0.5％無上限回饋；為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，綠卡使用一卡通票證功能，不限通路自動加值，可獲每次回饋五元。
透過聯邦綠卡，每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其，指定綠色消費的通路回饋，讓信用卡的回饋金，也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業，使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫，只要透過每一次的日常消費，就能為自己想要的世界投票。
為什麼我們該支持永續消費理念？
根據「關鍵議題研究中心」調查，現今16至40歲受全球暖化最劇烈的「暖世代」，約有八 成願意以行動支持永續目標或消費於永續企業，並購買重視企業社會責任的企業所生產的產品，永續消費越來越重要。
「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》，首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」（The Lazy Person's Guide to Saving the World），旨在告訴大家，支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到，即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。
我們可以在日常生活中選用一些超級簡單的方法，其中，有五件小事，我們現在就可以做：
- 減塑生活：購買最小包裝的商品。
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- 在地購物：支持具環保概念的品牌以及在地企業，促進環保又能提升就業率。
- 搭乘電動車或利用共享交通：尤其是一群人出遊時，避免大量汽車旅行。
- 申辦一張聯邦綠卡：這件事雖然沒有在指南上，但可以促使你更想完成上述四件事。因為綠卡有綠色消費指定回饋，且每一筆消費都會提撥回饋環境公益團體。
申辦一張聯邦綠卡，竟是支持永續消費最簡單的方式
聯邦綠卡不單純只是綠色消費回饋，連卡片本身都是採PETG環保材質製作，並結合虛擬卡技術，讓卡號可安全便利的儲存在手機中，不僅提升使用者的體驗，也減少卡片在生產過程中對環境造成的負擔。
如何讓消費成為幫助世界更好的解方？改變是可以由你開始的！除了不浪費食物、重複使用物品，換一張聯邦銀行信用卡可能會是你最簡單的選擇。一起練習對地球更好、讓世界美好的綠色生活方式吧。