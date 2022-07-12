納米樓限呎政策漏招？地產商免改地契招數
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發展商竟可繼續興建納米樓最可能的理由，就是由於該私人重建項目並不必向政府作地契條款上的修訂，地產商亦因而不需作上億元計的補地價。
揚言在香港一年一個重建項目的地產商佳寧娜，首個重建項目佳悅在深水埗海壇街主打納米樓，最細單位199呎，政府數個月前才宣稱未來私樓不少於280呎的新限呎政策下，屋宇署原來可以不予配合照批圖則，這個漏洞究竟是故意或無意，則需進一步印證。
納米單位可以有幾不堪？看佳悅官網可以找到相關無房單位（studio flat）的純粹設計圖，都已經看得出極大的空間問題：要走出露台必須爬過張雙人床。事實上，如此間隔也不知有何更好擺的方法才能避免通達性問題，要不然則擺在開放式廚房邊吸油煙。
發展商竟可繼續興建納米樓最可能的理由，就是由於該私人重建項目並不必向政府作地契條款上的修訂，地產商亦因而不需作上億元計的補地價。故此政府聲稱可透過重建時修訂地契來加入限呎條款，就能令未來納米樓絕跡，這只是一廂情願，遺漏了透過免改地契重建起納米樓一途給地產商任意發揮。
這個規範納米樓的限呎漏招是失誤還是故意我們不得而知，但結果就能讓發展商繼續擠細單位面積在深水埗都可抬上2.1萬元港元／呎的樓價，繼續建造出製造各種隱藏社會成本的不適切單位，還被包裝為不用400萬港幣就能上車的窮人恩物。
（文章獲授權轉載，題目由編輯所修擬，原文可見於此。）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日AWS Startup Day現正報名中
我們想讓你知道的是
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