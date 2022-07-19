《打造新全球標準的亞洲商業模式》：營業利益率有10％就算優良企業，台積電卻高達40％
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事實上，台積電起初並不是因為喜歡代工模式才開始從事晶圓代工的。台灣本想自己設計、量產具有通用性的DRAM和CPU，但由於技術落後，又欠缺銷售能力，再加上沒有資金，對當時的台灣來說實在是癡人說夢。
文：村山宏
首先，讓我們來看看從台灣電子產業發展出的幾種代工生產模式。這是種沒有自己的商品品牌，專為其他企業製造產品的事業型態。儘管這種代工模式過去一直被當成是普通的外包產業，但它最終卻在電子產業引起有如地殼變動般的震盪。
晶圓代工＝台灣積體電路製造（TSMC，台灣）
台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）是全球最大的晶圓代工廠，在新竹科學園區設有可生產電路線寬只有2奈米（1奈米等於10億分之1公尺）的最先進半導體廠房。目前台積電已成功試產2奈米的產品，2奈米廠也將在2024年正式啟用。
台積電在2020年上半年就已開始量產5奈米的產品。3奈米廠也正在台南建設中，預計2022年可投入量產。而老對手三星電子直到2020年下半年才開始量產5奈米的晶片，比台積電晚了半年。至於美國的英特爾更是大幅落後，預計最快到2022年才能開始量產同等級的半導體產品。在微細加工的領域，台積電已走在世界最前端。
台積電是現在俗稱晶圓代工的商業模式的開拓者，也是大規模代工生產企業的先驅。晶圓代工（foundry）的英文原意是鑄造工廠，在半導體業界也就是「製造工廠」的意思。台積電與美國的英特爾和韓國的三星電子並列為世界三大半導體製造商，而在微細加工的領域，台積電更是三家公司中的第一名。
儘管台積電擁有最尖端的技術，日本的一般大眾卻對這個名字相當陌生，原因在於它沒有銷售自家品牌的產品。台積電只專注於生產其他公司設計的晶片，而從不推出自家的產品。
世界最先進的微細加工技術
半導體是一種可以導電也可以不導電的特殊物質。由大量利用這種性質的電路組合而成的晶片，通常也簡稱為半導體（積體電路、IC晶片）。由於電路的線寬愈小，相同面積就能塞入愈多電晶體，晶片的性能也就愈好。而台積電已經確立了電路線寬為5奈米的量產體制，未來還將把這個數字縮小到2奈米。現在從手機到家電、汽車都會用到半導體，可說是現代文明不可缺少的工業產品。
在台積電尚未登場的1980年代之前，半導體業界大多是設計、生產、販售都由一家公司獨自包辦。而且很多公司會把自家生產的半導體用在自家的電腦或家電．電子產品上。台積電則顛覆了半導體業界的常識，發展出只專注於半導體製造工程中部分環節的商業模式。這家公司的業務全部集中在製作半導體電路的前段製程，連將做好的電路加工成晶片的後段製程都交給其他公司去做。
雖然這種事業型態看似特異，但在台積電創業的1987年，發展半導體代工生產的條件已全部成熟。當時，美國有能力設計半導體的技術人員紛紛自立門戶，出現許多新的半導體公司。然而，對於這些新創公司而言，要建造自己的工廠簡直是不可能的事。因為購買生產設備需要投入巨額的資金。缺乏資金的新創半導體企業選擇成為專注於設計的無廠（fabless）半導體公司。
對於這些無廠半導體公司來說，能按照設計把晶片實際製造出來的台積電是不可多得的存在。而台積電便是靠著承接這些黎明期的無廠半導體公司的委託單，一步步成長起來的。
委託台積電生產晶片的不只有無廠半導體公司。大型家電．電子製造商也將一部分自家公司設計的半導體生產工作外包給晶圓代工公司。這些特殊用途的半導體，比起由自己設廠製造，委託給晶圓代工廠生產更能節省成本。甚至連一些專門製造半導體的公司也會找代工廠代工。當自己的生產線塞車，或是需要生產的量不多時，交給晶圓代工廠來生產，不僅機動性高也更為方便。
選擇與集中的產物
晶圓代工或許是「選擇與集中」這種經營手法下的至高產物。若同時投入多個事業和工序，經營資源就會被分散，技術和生產效率都難以提升。而專注於單一事業，集中投入經營資源則更容易成長。無廠半導體公司就是只專注於設計的部分來提升產品性能和生產效率。現在的家電．電子業界除了集中生產自家產品必須的半導體，也將成本高但需求少的特殊半導體委託給晶圓代工廠生產。而台積電本身也專注在半導體的前段製程，投入全部資源提升微細加工技術。
台積電接受來自全世界半導體相關企業的委託，生產設備全都是滿載狀態。由於半導體的生產設備大多相當昂貴，若砸入巨額資金設置的生產線沒在運轉，就會嚴重虧損。相反地，若產線維持滿載運作就能獲利豐厚。由於台積電幾乎不碰任何與生產無關的業務，因此不會有多餘的經費開銷。通常一間公司的營業利益率有10％就算是優良企業，而台積電的營益率卻高達40％左右，完全屬於讓人瞠目的高收益企業。
由於是高收益企業，台積電十分受到外資好評，目前其總市值已來到5500億美元左右，是英特爾的兩倍（2021年8月）。股價上升，增資會更容易，資金的調度也十分輕鬆。在超過100億美元淨利和高股價的背景下，台積電每年都會投入超過100億美元在設備上。藉由引進最先進的製造設備來提升加工技術，讓台積電可以拿到更多的訂單。
當委託的訂單增加，生產規模變得更大，半導體原料製造者和設備廠商也會更偏好跟台積電做生意。製造最先進曝光機的荷蘭艾司摩爾（ASML）公司，就在2020年於台南設立了訓練中心。曝光機主要用來將電路烙印在晶圓上，曝光機的精度會決定電路的線寬能做到多小。而台南設有台積電的工廠，兩家公司就能共同實現微細加工的操作。
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電子票券市場大調查：【Edenred宜睿智慧】直擊使用者痛點，整合服務與通路成最佳靠山
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根據創市際市場調查數據，台灣電子票券市場近年發展興盛、競爭激烈，身為產業先驅者的Edenred宜睿智慧究竟是如何將使用者痛點轉化為自身競爭優勢，獲得眾多使用者擁戴呢？
近年隨著一波波的新冠疫情衝擊，工作型態變得彈性多元，在降低社交接觸的社會共識下，日常消費的產業樣態及生活模式也默默改變，隨之蓬勃發展的是帶來全新消費體驗的數位科技，與自「電子票券」興起所開展的一連串虛實整合浪潮。
電子票券時代來臨：一機在手，便利無窮
市場研究顧問公司創市際於今年四月份進行市場調查，針對20至50歲且曾經使用過電子票券的民眾發放網路問卷，回收有效樣本數共800份。調查結果指出，所有受訪者中有84.1%的使用者同時使用過電子與紙本票券，但近一年常用的票券類型則以電子票券為主，佔比高達62.6%；而今年1月資策會公布的《2021年行動支付消費者調查》也顯示出相同趨勢，疫情期間四大支付方式除現金以外皆有所提升，相較去年，增長比率分別為行動支付近60%、實體卡34%、電子票證28%。
另一方面，近年各大電商平台、超商量販與餐飲品牌等，也開始開發自有會員APP系統來整合消費、資訊、福利等功能，電子票券逐漸取代了實體商品抵用券及兌換券；若再進一步觀察，更能發現過去曾吹起好幾波「電子票券贈禮」的風潮，從超商寄杯咖啡到量販店集點兌換，只要動動手指就能輕易贈送轉移、管理與使用。不知不覺間，電子票券已經從企業端反過來改變了消費端的使用習慣。
其實現今一機解決所有的電子票券服務，背後是十多年前企業對數位趨勢的未來洞見、以及系統開發和功能設計的努力痕跡。觀察本次調查中Edenred宜睿智慧備受好評的電子票券服務的發展歷程，便能窺見其佈局數位的遠見卓識以及虛實整合的精準策略。
直擊紙本票券痛點！電子票券好查詢、易使用、無紙更永續
每種科技或服務的發展，都源於美好生活的期待或想像。電子票券興盛的原因不單是智慧型手機與數位趨勢的推波助瀾，更重要的是其本質上遠勝於紙本票券的優質服務。傳統紙本票券雖然取得與使用方式都十分直觀，但實體票券往往容易破損或遺失，同時管理只能耗時費力的人工手動清點與保管，經常忘記攜帶更是造成使用非常不便。
Edenred宜睿智慧從使用者角度出發，以電子票券克服了傳統紙本票券的使用痛點，並應用在「行銷禮贈」與「員工福利」兩大電子票券市場中。其服務皆整合了量販、超商、藥妝、餐飲、百貨、飯店等遍佈全台的消費通路，憑藉跨通路與一機搞定的便利性，打造行銷禮贈中紅利、兌點、小額贈品等多項服務，這也呼應了調查結果中以速食店、餐廳、超商等為最常使用小額贈禮的生活場景結果。
此外，Edenred宜睿智慧還敏銳捕捉到企業市場的需求，將員工的三節禮金、旅遊津貼、部門獎勵等員工福利數位化，並以獨特的「品牌自選+面額任用」功能提供更個人化的選擇。「以電子票券作為員工福利」不只在過去是極具前瞻性的大膽觀點，如今還能減少企業大量購買、發放紙本禮券產生的作業成本與碳排放，為企業社會責任及環境永續添份心力。
使用滿意度大調查──Edenred宜睿智慧功能性電子票券更顯實用可靠
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本文內之數據皆為 2022 Edenred x 創市際電子票券調查所有。
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