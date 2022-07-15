如果資安戰開打臺灣有能力反擊嗎？一窺ACW SOUTH沙崙資安服務基地的祕密訓練術

根據產業調查，臺灣被列為亞太地區勒索軟體攻擊的五大熱區之一，因此我國政府在2021年推動「資安即國安2.0」戰略，對應萬物聯網普及化的時代，網路資安攻防被視為國際戰事的一環。

在平時就做足安全準備，對企業來說是不可忽視的保命符。為了喚醒更多企業有資安意識，全臺第一座「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱ACW SOUTH資安基地）公告最新服務項目，今年將舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及人培專業課程，讓企業從一般員工、IT工程師至資安長，都能確實長「資」識、保心「安」。

Photo Credit：ACW SOUTH沙崙資安服務基地

主動式防禦成顯學，扭轉攻防不對等局面

企業看待資安，還在被動等敵人上門才採取動作就太慢了！經濟部工業局於今年6月主辦的「新世代資安防禦—網路威脅與防禦趨勢 」講座當中，財團法人臺灣網路資訊中心林志鴻組長首先提到，目前臺灣ICT設備遭惡意程式攻擊的類型，主要涵蓋IoT類的Conflicker病毒、NAS類為QSnatch感染及行動裝置類為Android hummer，相關惡意軟體長期占據前三名。其中常見駭客攻擊手法則以DDoS、破壞性資料刪除、間諜軟體、網站置換、不實資訊、False Flag為主流。

為了避免遇到問題才找解方，ACW SOUTH資安基地在一樓的應用多元展區設計了「Testbed演訓驗測基地」，目前已有關鍵基礎設施、智慧製造及智慧綠能及等主題，今年還會新增智慧物聯網與半導體產業兩大新興主題展區。天天有參訪、週週有課程，透過實證場域，演繹特定資安事件、資安攻擊情境、資安防護解決方法、資安事件應變。期透過打造ACW SOUTH資安基地30分鐘就讓您了解資安重要性的基地特色。

沙崙基地人培課程時間表/ Photo Credit：ACW SOUTH沙崙資安服務基地

建立「海恩法則」資安思維，比駭客更快從暗網找出漏洞

「新世代資安防禦—網路威脅與防禦趨勢 」講座還邀請兩家企業分享他們對當前資安情勢的觀察。安碁資訊股份有限公司黃瓊瑩技術副總指出，現在很多駭客會從暗網掌握資安漏洞、交易情資，來挑選攻擊目標。他建議企業利用機器學習技術，進行長時間與週期性的行為分析與偵測，挖掘DNS潛藏的資安威脅，偵測與過去不一樣的異常行為或狀態。

奧義智慧科技股份有限公司林明緯資深產品經理則提到，運用「海恩法則」建立資安檢測思維。美國⼯業安全先驅者海恩H.W. Heinrich提出一項理論，每起嚴重事故的背後，必有9.8次事件、30.2起未遂徵兆、以及600起事故隱患。他建議企業建構自動化安全防禦，可以從三大階段著手：第一階段的「端點」企業場域端點偵測與防禦；第二階段鎖定「閘道」模擬攻擊路徑並可視化分析，物件之間的異常關係；最後一階段則是掌握「情資」，從暗網情資自動監控，盤點相關潛在威脅。

由此觀之，如果企業對資安技術、人才缺乏有急迫需求，都可以善用ACW SOUTH資安的資源，例如：各式跨業活動、主題式研討會、培訓課程及顧問諮詢媒合服務；另有一對一諮詢與資安診斷；也可聚焦廠商需求，協助企業資安檢測、導入認證。企業想要找資安解方，ACW SOUTH資安基地是絕佳好夥伴。

沙崙基地研討會&講座時間表/ Photo Credit：ACW SOUTH沙崙資安服務基地

來一趟ACW SOUTH資安基地，源源不絕的寶藏等你挖

不論你是想要做產品驗測，或是尋找資安技術方案，或是增能攻防技能， ACW SOUTH資安基地通通有，除此之外這個基地究竟還藏了什麼寶藏，足以扮演起充沛臺灣資安戰爭的後備軍援角色？

ACW SOUTH資安基地在臺南市歸仁區，位處沙崙綠能科學城C區的科技部資安暨智慧科技研發大樓的1樓和5樓，集結展示、演訓及實證功能合一的實戰場域，並帶有成為亞洲資安演訓聖地的使命。光是去年一年，ACW SOUTH資安基地就培育多達665位資安人才。

Photo Credit：ACW SOUTH沙崙資安服務基地

ACW SOUTH資安基地上路後，不光提供模擬製造工廠產線的資安攻擊實戰演訓，後續還有一連串推動策略：

■ 建立劇本---產學研合作建置攻防演練劇本，協助企業進行攻防演訓

■ 訓練人才---強化產業資安意識，培訓資安專才以提升資安實務技術與經驗

■ 推廣應用---透過案例展示計畫推動成果，進一步擴散到其他產業應用

■ 鏈結國際---引進歐美新技術，後續推廣我國資安方案輸出其他國家，形成完善的資安產業生態系

截至今年上半年，ACW SOUTH資安基地已舉辦了三場講座，主題涵蓋零信任、新世代資安防禦、智慧製造，報名廠家數277家，出席人數543人，顯見臺灣對資安議題的關注日趨加溫。除此之外，2022下半年還有一系列參訪、講座、研討會、交流會、實務課程陸續登場，預計今年將培育增能1,500位以上的資安人。

Photo Credit：ACW SOUTH沙崙資安服務基地

既然資安即國安，打造資安防禦競爭力的根基，首要就是人才的培訓。如果你還沒有來過 ACW SOUTH 資安基地，不妨找個良辰吉時，預約參訪或參加本年度相關講座、課程。加強臺灣資安意識，就從你我做起，了解更多 ACW SOUTH 資安基地資訊。

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