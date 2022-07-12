《異教主》：邪教的黑暗狡詐，人心脆弱易受洗腦
我們想讓你知道的是
面對人生困境，許多人都選擇外力解脫，不知未來命運，寄託占星問卦，風水命理，在大海浮沈，恐懼得捉緊迎面而來的木頭。這種致命的誘惑，使我們容易墮入陷阱。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
1978年，美國瓊斯敦908位信徒集體自殺。1995年，日本東京地下鐵沙林毒氣事件。惡魔以宗教自由之名，入侵我們的日常生活，潛伏角落隨時襲擊你我，操縱人心。
再堅強的人，都曾自我質疑，人性總有弱點。精神貧乏，心靈空洞，彷彿是現代文明病。偏偏邪教精通洗腦，乘虛而入鑽破我們的自尊、信念，令人放棄自我，甘心服從，變成另一個人。
日本漫畫《異教主》，篇幅不長，37話，改編自新堂冬樹小說，由西崎泰正作畫。漫畫描寫邪教運行的諸種手法，細緻、寫實，內容頗為血腥、露骨，呈現毛骨悚然的奸邪。
故事起始講述一家三口，母親因加入邪教性情大變，最終刀殺丈夫，自盡身亡，遺下小孩看見慘劇，成長之路備受歧視。他決意成為異教主，由被害人變加害者。
數十年後，主角城山信康是一家之主，個性軟弱，普通打工仔，自卑得經常出醜，遇事不敢反抗，連自己骨肉都看不起他。最大成就，乃娶得白富美老婆，如膠如漆。
城山信康甘於平庸，家族重責落於兒子，岳父施加壓力，令老婆麗子為了兒子前途，決心報讀新興宗教「神之鄉」悟道會。宗教聲稱，經悟道之旅，能使子女成績進步。
面對人生困境，許多人都選擇外力解脫，不知未來命運，寄託占星問卦，風水命理，在大海浮沈，恐懼得捉緊迎面而來的木頭。這種致命的誘惑，使我們容易墮入陷阱。
悟道會為期七日，先是將報名者送至深山，迫令他們長途跋涉，消耗體力瀕臨虛脫。在會場內，威權統治，信眾戴上錄音機，要他們不斷吟誦經文，發誓永久皈依教主。
精神病學家Robert lifton定義，邪教多為：一，以教主為中心，是宗教的唯一權威；二，教徒經受長期洗腦、催眠，失去自我；三，教主謀求私利，累積財富，性交轉運。
「神之鄉」的教主，口講道德，斷絕物慾，信徒只能吃豆腐乳，為宗教奉獻鉅額金錢。教主背後則窮奢極侈，享受女信徒的肉體，看中麗子如其母親的樣貌，要據為己有。
麗子喪失一切尊嚴，承認自己醜陋、自私，唯有救世主才是她生命的唯一支柱價值。她否定從前所有，不再是麗子，甚至說「我愛的人只有救世主」，只求得到救贖。
《異教主》的結局是黑暗之後迎來光明，揭發「神之鄉」的醜陋，信眾紛紛離去；麗子反向洗腦，終於回復正常，重拾自我。不過埋下伏筆，教主身受火燒後在醫院再建邪教，暗示只要人心依然脆弱，邪教化灰仍會復燃。
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本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
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瑞穗鮮乳不只致力產出優質乳品，也用心扶植台灣乳業及酪農產業升級。團隊不只帶領酪農遠赴國外學習，落地後更由輔導員關懷牧場狀況，與乳廠酪農共學共好，落實台灣乳業的永續發展。
在日前公布的國際食品評鑑大獎中，瑞穗鮮乳連續第六年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎、iTi比利時風味絕佳獎兩項殊榮，成功帶領台灣鮮乳立下新的里程碑，而產品包裝上耀眼的獎牌，背後藏著的是瑞穗鮮乳扶植台灣乳業及酪農產業升級、與整體產業鏈共同努力的痕跡。
遠赴國外學習：瑞穗鮮乳團隊攜手25歲酪農「小鶴」翻轉牧場
在電腦螢幕前仔細觀察牛隻的DHI數據、從圖表確認牛隻飼養狀態，瑞穗鮮乳合作牧場之一的二代酪農郭建鶴「小鶴」年僅25歲，卻已是牧場的主要管理者，更運用科技化管理讓傳統畜牧業煥然一新。「我一直都有接手經營家中牧場的打算，但直到大二那一年參加了瑞穗鮮乳舉辦的以色列教育訓練課程，才第一次見識到原來養牛可以這麼先進！」像小鶴一樣對於酪農業懷有抱負的年輕人越來越多，也是瑞穗鮮乳不限年紀，開放許多名額給二代酪農可以跟著團隊一起到國外上課，共同學習友善飼牧與創新管理，並將世界先進育牛科技在地化的原因，期待讓這股成長動能翻轉台灣鮮奶的可能性。
小鶴於2017年和團隊一起前往以色列取經「乾式榨乳」技術，調整原先水洗牛隻乳房再榨乳的方式，透過消毒殺菌清潔牛隻乳房，提升生乳品質與A級奶比例。另外又在2019年前往丹麥學習牧場管理模式，逐步建立SOP系統及KPI觀念，幫助牧場運作更有效率，也間接促動小鶴創造一套「牧場小主管」制度，舒緩台灣酪農業較容易面臨的人力缺乏困境。
黃金職人團隊提供「牧場客製化服務」，乳廠、酪農共學共好
從國外導入新技術後，如何於台灣推廣、做在地化調整更是一大挑戰。負責關懷瑞穗鮮乳合作牧場狀況並提供酪農技術輔導的第一線輔導員林家弘分享：「很多酪農已經養牛好幾十年了，對他們來說要改變飼養方式、學習新技術是很大的挑戰，所以我們需要顧及牧場的硬體層面、酪農的心理層面、技術上有不易克服的地方嗎？心理上有不適應的地方嗎？再根據牧場所處的階段、酪農們面臨的不同問題，提供客製化的最適建議方案。」在產業鏈精密分工下，瑞穗黃金職人團隊各司其職守護每個環節，有輔導員親自在牧場傾聽酪農心聲與即時技術支援、獸醫師實踐預防醫學照顧牛隻健康、乳牛營養師規劃牛隻飼料配方、畜牧技師提供畜舍硬體諮詢、研究員制定安心鮮乳生產標準、品管嚴格把關鮮乳檢驗關卡，與全台超過130戶酪農攜手合作，讓每一瓶鮮乳都以世界級的品質送上餐桌。
從鮮乳品質到酪農心境一一守護，落實在地鮮奶永續發展
一瓶好的鮮乳除了經過一道道儀器的檢驗關卡，更見證了人與人之間的彼此信賴、攜手成長的過程，瑞穗團隊和酪農以技術與感情並進的交流，相互扶持成長。技術上，團隊提供牧場所需的6大項17小項服務，協助牧場運作，從畜舍建構、飼養管理、DHI分析到疾病預防，酪農如遇難題，隨時向輔導員「掛號」，團隊即會安排專業人員前往協助改善。除此之外，瑞穗鮮乳更提供不同規模的教育訓練，例如：國外教育訓練、大型研討會，小至一對一的個別教學。也會透過產業案例、國際新技術、自製重要知識圖文與酪農分享交流。情感上，團隊則會深入了解不同牧場的狀況，關心酪農在牧場經營上的心情狀態、培養預警通報的信任感。瑞穗堅信，唯有理性與感性雙向並進、一步步建立彼此的理解和信任，才能夠陪伴酪農一起養好牛、產好奶，持續提升與創造台灣鮮乳的永續價值。
本文章內容由「瑞穗鮮乳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。