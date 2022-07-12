《異教主》：邪教的黑暗狡詐，人心脆弱易受洗腦

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

1978年，美國瓊斯敦908位信徒集體自殺。1995年，日本東京地下鐵沙林毒氣事件。惡魔以宗教自由之名，入侵我們的日常生活，潛伏角落隨時襲擊你我，操縱人心。

再堅強的人，都曾自我質疑，人性總有弱點。精神貧乏，心靈空洞，彷彿是現代文明病。偏偏邪教精通洗腦，乘虛而入鑽破我們的自尊、信念，令人放棄自我，甘心服從，變成另一個人。

日本漫畫《異教主》，篇幅不長，37話，改編自新堂冬樹小說，由西崎泰正作畫。漫畫描寫邪教運行的諸種手法，細緻、寫實，內容頗為血腥、露骨，呈現毛骨悚然的奸邪。

故事起始講述一家三口，母親因加入邪教性情大變，最終刀殺丈夫，自盡身亡，遺下小孩看見慘劇，成長之路備受歧視。他決意成為異教主，由被害人變加害者。

圖片來源：双葉社

數十年後，主角城山信康是一家之主，個性軟弱，普通打工仔，自卑得經常出醜，遇事不敢反抗，連自己骨肉都看不起他。最大成就，乃娶得白富美老婆，如膠如漆。

城山信康甘於平庸，家族重責落於兒子，岳父施加壓力，令老婆麗子為了兒子前途，決心報讀新興宗教「神之鄉」悟道會。宗教聲稱，經悟道之旅，能使子女成績進步。

面對人生困境，許多人都選擇外力解脫，不知未來命運，寄託占星問卦，風水命理，在大海浮沈，恐懼得捉緊迎面而來的木頭。這種致命的誘惑，使我們容易墮入陷阱。

悟道會為期七日，先是將報名者送至深山，迫令他們長途跋涉，消耗體力瀕臨虛脫。在會場內，威權統治，信眾戴上錄音機，要他們不斷吟誦經文，發誓永久皈依教主。

精神病學家Robert lifton定義，邪教多為：一，以教主為中心，是宗教的唯一權威；二，教徒經受長期洗腦、催眠，失去自我；三，教主謀求私利，累積財富，性交轉運。

圖片來源：双葉社

「神之鄉」的教主，口講道德，斷絕物慾，信徒只能吃豆腐乳，為宗教奉獻鉅額金錢。教主背後則窮奢極侈，享受女信徒的肉體，看中麗子如其母親的樣貌，要據為己有。

麗子喪失一切尊嚴，承認自己醜陋、自私，唯有救世主才是她生命的唯一支柱價值。她否定從前所有，不再是麗子，甚至說「我愛的人只有救世主」，只求得到救贖。

《異教主》的結局是黑暗之後迎來光明，揭發「神之鄉」的醜陋，信眾紛紛離去；麗子反向洗腦，終於回復正常，重拾自我。不過埋下伏筆，教主身受火燒後在醫院再建邪教，暗示只要人心依然脆弱，邪教化灰仍會復燃。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin