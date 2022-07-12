尹錫悅宣布重啟核電，一改文在寅「國內禁核卻對外輸出技術」的虛偽政策
我們想讓你知道的是
韓國總統尹錫悅著意大力推進韓國核能工業發展，這與前任文在寅時期推行的「去核電」政策背道而馳。不過這一政策轉變在韓國國內並非只遭遇批評之聲。
文：Julian Ryall
韓國總統尹錫悅一上任，便宣布將廢除前任總統文在寅時期的「去核電」政策，要求新韓蔚核電站3、4號機組建設項目盡快復工。
最近尹錫悅在歐洲參加七國集團峰會和北約峰會，峰會期間他大力推銷韓國的核能技術。他直接向波蘭和捷克領導人推銷韓國核電。這兩個國家都在為修建新的核電廠尋找承包商。英國、羅馬尼亞和荷蘭也被看作是潛在客戶。
韓國總統府經濟首席秘書崔相穆對媒體表示：「我們會全力以赴爭取贏得核電訂單。」
「相互矛盾的狀況」
韓聯社援引崔相穆的話說：「在過去的5年裡，我們看到一種相互矛盾的狀況：在國內我們尋求無核化，但在海外我們卻在追求核電技術的出口。」崔相穆指的是前總統文在寅執行的政策。
「核工業實際上處於崩潰邊緣，但現在我們計劃恢復核電出口。」崔相穆說。
文在寅在2017年當選之後，一直實行的是「去核電」政策，不僅停止韓國國內新建核電站、還禁止延長老舊核電站的使用時間。但是他卻強烈支持對外出口韓國的核能技術。這一對內對外相反的立場也讓很多人給他貼上虛偽的標籤。
綠色和平組織東亞氣候與能源分析師張在炫說，核能在韓國是一個非常複雜的問題。
張在炫介紹說，1978年，韓國第一座核電站正式實現商業營運。但是住在核電站附近的人們從一開始就反對，擔心發生事故。而且從那時起，如何處理核廢料的問題也一直存在。
他說，韓國最初利用的是美國的核能技術，並根據《原子能法》成立了原子能委員會。原子能委員會是韓國核能政策的最高決策機構。雖然1986年車諾比核電站事故被認為不太可能在韓國發生，但2011年地震和海嘯摧毀了日本福島第一核電站的三個反應堆之後，韓國民眾對核能的態度發生了巨大改變。
與此同時核能公司也被爆出一系列重大醜聞，包括在工廠中使用不合格的設備、出現腐敗和掩蓋真相等問題。反核能的聲浪變得越來越大，以至於兩個被指定為新核電廠選址的社區舉行了公民投票。投票的結果是以壓倒性的優勢拒絕政府新建核電廠的計劃。
地震帶來的影響
2016年，韓國慶州發生5.8級地震，是朝鮮半島1978年起有記錄以來規模最大的地震。由於韓國很多核電站都位於這個地區，所以地震引發韓國民眾對核能安全的新一波擔憂。
感受到公眾情緒的文在寅在競選中提出去核能，2017年他成功當選韓國總統。
文在寅取消了6個處於規劃階段的反應堆項目。然而，考慮到韓國巨大的電力缺口和自然資源的缺乏，儘管文在寅堅持核電「能源組合的轉型在所難免」，但他同時提出，韓國「停止新建核電站、禁止延長老舊核電站的使用時間」等政策，要在「2084年前分階段推進」。
首爾國立大學經濟學教授朴相仁（音譯）說，韓國在野黨、核能工業、甚至環保團體都認為文在寅國內逐步淘汰核能，但是對外作為重要出口商品竭力推廣核能的做法沒有任何意義。
他說，這三方很少能達成共識，但是在一個問題上他們具有共識：文在寅很虛偽。
朴相仁認為，韓國民眾當中支持核能的比例要高於韓國環保組織的估計。「混亂的核能政策引起人們的不滿。核電廠被關停時，很多依賴這些項目的當地小企業就隨之破產了，人們失去了工作，」朴相仁說，「這些人可能把票投給了尹錫悅，因為他們很高興尹錫悅重視核能。」
安全擔憂
朴相仁強調說，朝鮮半島的地震震級和強度一般都小於日本，破壞力也相對較小。他說，和日本、美國、歐洲的國民相比，「我覺得韓國人對核能的態度更加放鬆，甚至是積極的。」
他說，隨著全球都在為替代化石能源尋找長期的解決方案，核能作為一種「綠色」能源會被更多的人接受。
他說：「很多國家都在尋找安全生產核能所需的技術和知識，韓國政府和產業界有信心能夠提供這些。這是一個向世界其他地區輸出展示韓國能力的好機會。」
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
延伸閱讀
- 烏克蘭戰爭加劇能源危機，歐洲議會立法稱天然氣和核能可以是「永續能源」
- 烏克蘭戰爭引發全球能源危機，英國首相強森承諾未來「一年蓋一座核電廠」
- 用核能對抗氣候變遷為何不可行？歐美核能管理專家列出十大原因
- 當你看到各國宣布「奇怪」的能源政策，背後可能是精彩的綠能、核能、天然氣「宮鬥劇」
- 歐盟提案將「核能視為綠能」，長期推動廢核的德國反應如何？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計劃」利用AI智慧修圖升級你的照片
我們想讓你知道的是
你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計劃」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計劃」讓照片質感提升的小技巧！
想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。
因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計劃」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。
想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。
一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom
Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。
首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。
「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。
這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。
而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。
要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。
只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。
若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。
自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計劃」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。
目前Adobe也針對「攝影計劃」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計劃」輕鬆提升你的照片質感了！
Adobe「攝影計劃」：優惠訂閱方案