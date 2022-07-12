尹錫悅宣布重啟核電，一改文在寅「國內禁核卻對外輸出技術」的虛偽政策

文：Julian Ryall

韓國總統尹錫悅一上任，便宣布將廢除前任總統文在寅時期的「去核電」政策，要求新韓蔚核電站3、4號機組建設項目盡快復工。

最近尹錫悅在歐洲參加七國集團峰會和北約峰會，峰會期間他大力推銷韓國的核能技術。他直接向波蘭和捷克領導人推銷韓國核電。這兩個國家都在為修建新的核電廠尋找承包商。英國、羅馬尼亞和荷蘭也被看作是潛在客戶。

韓國總統府經濟首席秘書崔相穆對媒體表示：「我們會全力以赴爭取贏得核電訂單。」

「相互矛盾的狀況」

韓聯社援引崔相穆的話說：「在過去的5年裡，我們看到一種相互矛盾的狀況：在國內我們尋求無核化，但在海外我們卻在追求核電技術的出口。」崔相穆指的是前總統文在寅執行的政策。

「核工業實際上處於崩潰邊緣，但現在我們計劃恢復核電出口。」崔相穆說。

文在寅在2017年當選之後，一直實行的是「去核電」政策，不僅停止韓國國內新建核電站、還禁止延長老舊核電站的使用時間。但是他卻強烈支持對外出口韓國的核能技術。這一對內對外相反的立場也讓很多人給他貼上虛偽的標籤。

綠色和平組織東亞氣候與能源分析師張在炫說，核能在韓國是一個非常複雜的問題。

張在炫介紹說，1978年，韓國第一座核電站正式實現商業營運。但是住在核電站附近的人們從一開始就反對，擔心發生事故。而且從那時起，如何處理核廢料的問題也一直存在。

他說，韓國最初利用的是美國的核能技術，並根據《原子能法》成立了原子能委員會。原子能委員會是韓國核能政策的最高決策機構。雖然1986年車諾比核電站事故被認為不太可能在韓國發生，但2011年地震和海嘯摧毀了日本福島第一核電站的三個反應堆之後，韓國民眾對核能的態度發生了巨大改變。

與此同時核能公司也被爆出一系列重大醜聞，包括在工廠中使用不合格的設備、出現腐敗和掩蓋真相等問題。反核能的聲浪變得越來越大，以至於兩個被指定為新核電廠選址的社區舉行了公民投票。投票的結果是以壓倒性的優勢拒絕政府新建核電廠的計劃。

地震帶來的影響

2016年，韓國慶州發生5.8級地震，是朝鮮半島1978年起有記錄以來規模最大的地震。由於韓國很多核電站都位於這個地區，所以地震引發韓國民眾對核能安全的新一波擔憂。

感受到公眾情緒的文在寅在競選中提出去核能，2017年他成功當選韓國總統。

文在寅取消了6個處於規劃階段的反應堆項目。然而，考慮到韓國巨大的電力缺口和自然資源的缺乏，儘管文在寅堅持核電「能源組合的轉型在所難免」，但他同時提出，韓國「停止新建核電站、禁止延長老舊核電站的使用時間」等政策，要在「2084年前分階段推進」。

首爾國立大學經濟學教授朴相仁（音譯）說，韓國在野黨、核能工業、甚至環保團體都認為文在寅國內逐步淘汰核能，但是對外作為重要出口商品竭力推廣核能的做法沒有任何意義。

他說，這三方很少能達成共識，但是在一個問題上他們具有共識：文在寅很虛偽。

朴相仁認為，韓國民眾當中支持核能的比例要高於韓國環保組織的估計。「混亂的核能政策引起人們的不滿。核電廠被關停時，很多依賴這些項目的當地小企業就隨之破產了，人們失去了工作，」朴相仁說，「這些人可能把票投給了尹錫悅，因為他們很高興尹錫悅重視核能。」

安全擔憂

朴相仁強調說，朝鮮半島的地震震級和強度一般都小於日本，破壞力也相對較小。他說，和日本、美國、歐洲的國民相比，「我覺得韓國人對核能的態度更加放鬆，甚至是積極的。」

他說，隨著全球都在為替代化石能源尋找長期的解決方案，核能作為一種「綠色」能源會被更多的人接受。

他說：「很多國家都在尋找安全生產核能所需的技術和知識，韓國政府和產業界有信心能夠提供這些。這是一個向世界其他地區輸出展示韓國能力的好機會。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航