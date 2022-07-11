手機市況反轉庫存過高，三星暫停拉貨延長至8月底，專家：下半年還有一線生機
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本來三星對今（2022）年市況保持樂觀，他們預計今年出貨至少2.7億部智慧手機，但是主要市場中國卻因為疫情，消費能力已經大舉衰弱，例如中國手機製造商小米、Vivo和Oppo已將訂單縮減至少20%，而高庫存也成為今年營運的一大挑戰。
手機市況反轉相當快速，去（2021）年受惠紓困政策，「報復性消費」導致業者積累了相當多的庫存。近來三星（Samsung）庫存去化不如預期，供應鏈已收到通知，將原訂暫停拉貨時程從7月延後至少到8月底，且不排除再拉長時程。不過專家強調，下半年政策利多、傳統旺季，可望為三星帶來一線生機。
高庫存，三星暫停拉貨延長至少8月後
根據《經濟日報》報導稱，三星如果是在第3季傳統旺季暫停拉貨，下游廠商尚能透過「塞貨至通路商」等方式應變，不過時間從8月底甚至年底，零組件恐沒地方可塞，「災情會很嚴重」，「下半年傳統旺季恐報銷」。
報導稱，部分品項甚至年底都不會再進料。預計聯發科大立光、雙鴻、神盾，還有大立光等台廠供應手機晶片、散熱模組、鏡頭等供應鏈拉警報。
知情人士告訴《日經亞洲》三星集團除了在手機的庫存量驚人外，電視、家電等產品的庫存水位也相當高。目前公司正密切審查零組件和終端產品的庫存水位，並確保在可控制範圍，不過，7月出貨量已經大減50%。
根據三星今年第1季財報（截至3月），三星的庫存資產達到47.6兆韓元（369億美元），高於12月的41.4兆韓元。存貨資產佔總資產的比例也從同期的9.7%躍升至10.8%。
早些時間，三星對今年市況保持樂觀，他們預計今年出貨至少2.7億台智慧手機，但是主要市場中國卻因為疫情，消費能力已經大舉衰弱，例如中國手機製造商小米、Vivo和Oppo已將訂單縮減至少20%。
中國經濟活動再連續3個月萎縮後，6月開始止穩擴張，表示全球第2大經濟體，在疫情防控趨緩後市場得到了好轉。
北京降準息刺激消費，手機廠庫存可望降低
北京當局近月來急欲拉抬國內消費市場。在過去每當中國經濟遇到挑戰時，中國就會開始大興土木，例如在2008年全球經融海嘯時，中國擘劃了5850億美元的經濟刺激措施，興建各類摩天大樓、大壩和公路，成功地將其推上全球第二大經濟體的位置。
而本次中國政府的刺激目標略有不同。根據《華爾街日報》報導指出，北京將促進消費者支出、減少中小型企業繁瑣貸款等程序，還有打造減碳產業，如植物園、水淨化和實驗農場等。
在貨幣政策上，人民銀行相繼在4、5月降準1碼，去7月開始已經實施了3次降準及3次降息，引導支持金融機構加大貸款投放，降低融資成本（截至去年）。另外中國將設立國家基礎設施投資基金，預計規模達人民幣5000億元（約744億美元），期限長達50年。
上週，中國商業聯合會公布中國零售業景氣指數（CRPI）顯示，7月中國零售業景氣指數為50.2，相較去年同期上揚0.5個百分點，重回到重回擴張區間。受惠於降准降息、減稅降費和暢通物流等，零售業大盤趨穩態勢明朗，消費復甦預期進一步增強。
外界預期，中國市場下半年，在政策利多、疫情趨緩還有傳統旺季加持下，各大手機廠牌可望消除庫存。國信證券分析師胡劍分析，受益於傳統3C備貨旺季來臨，第3季消費電子產業鏈基本面迎來轉折點，也為三星的高庫存危機帶來一線曙光。
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核稿編輯：翁世航
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帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
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遠赴國外學習：瑞穗鮮乳團隊攜手25歲酪農「小鶴」翻轉牧場
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