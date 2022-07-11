賭場停業、「禁足」7天，澳門能「清零」嗎？

文：德國之聲中文網

7月11日起，澳門停止全城非必要工商業運作，並下令民眾除緊急或維生需要不得外出，為期七天。全澳門超過30區更被列為「紅碼」高風險區域，須完全禁止任何人士進出最少五天。

雖然澳門政府稱之為「相對靜止管理」，一再否認封城或禁足，但這些嚴厲措施，實際上限制了大部分居民的活動。在有限度「禁足」的第一天，澳門傳媒報導，街頭人流疏落，公共交通工具有限度營運並大幅削減班次，只容許持有「特許工作證」及綠色健康碼的人乘搭，有其他民眾打算坐公車但被拒上車。

在這七天內，包括賭場等工商業活動及場所必須停業。維持社會必要運作和居民生活所需的行業獲豁免，例如藥局、運輸物資、超級市場、菜市場等，而餐廳只可做賣外賣。政府也限制各場所的人數，民眾進入時必須先掃瞄「場所碼」。

根據規定，所有居民須留在家中，除非從事特許行業、購買生活物資或緊急原因才可外出。而外出的成年人必須佩戴KN95或N95以上標準的口罩，其他型號的口罩均被視為不合格，最高可判囚2年或每天罰款240澳門幣。

禁令實施首日，澳門新增59宗病例。這波疫情，自6月中爆發，至今累計約1500人受感染，約1.9萬人須強制隔離。所有居民本週必須接受4次全民核酸檢測；此前，自6月中起，當地人已經做了6次檢全民測，以及每天做快篩。全澳門68萬人口當中，超過九成已接種疫苗。

封賭場勢拖慢復甦

澳門是全球最大的賭城，這是兩年多以來，當地首次關閉賭場。上一次賭場關閉是是新冠疫情爆發初期，2020年2月時，賭場關閉了15天。

自新冠疫情出現以來，澳門緊跟中國的清零方針，嚴格執行隔離和檢測政策。不過澳門政府也一直對關閉賭場表現猶豫，因為賭業是當地的經濟命脈，直接或間接僱用大部分澳門居民，而且超過八成的政府收入來自賭業。

分析預期在最新的禁令下，賭業在第三季末至第四季前，都不可能復甦。金沙中國、永利澳門、銀河娛樂、美高梅等集團旗下的賭場，因為缺乏賭客和跟從政府規定要求員工在家工作，過去數週已經幾乎處於關閉狀態。這些在香港上市的澳門博彩股，於週一（7月11日）早上開盤全線下挫，最大跌幅7.4%。華爾街日報報導，這四隻股票在過去年一年累計跌幅達到25%至60%。

澳門警察局早前表示，禁令實施期間會派員到街上巡邏執法，截查車輛和瞭解行人外出的目的。行政法務司司長張永春表示，希望工商企業停工能大幅減少人員流動，若措施達不到防控效果，會考慮進一步收緊或採取更嚴厲措施。

《路透社》報導，民間也出現對政府抗疫手法的不滿，有居民在檢測中心外打鬥，部分醫療設施需要輪候逾20小時。當局則再徵召兩家賭場飯店，用作新冠醫療設施。

而在禁令實施前夕的週末，澳門的超市和市場湧現人潮，民眾紛紛大手購入食物和藥品。澳門政府稱物資庫存充足，供應及價格仍然穩定。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin