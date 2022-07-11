《雷神索爾：愛與雷霆》北美首週票房1.43億美元創系列作最佳表現，但負評可能影響票房後續走勢

由奧斯卡名導塔伊加維迪提（Taika Waititi）執導，克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）、泰莎湯普森（Tessa Thompson）等人回歸主演，加上克里斯汀貝爾（Christian Bale）飾演反派的《雷神索爾：愛與雷霆》於上週末在全球正式盛大上映。

挾著漫威宇宙元老英雄的超高人氣與驚人期待度，《雷神索爾：愛與雷霆》在北美首週就拿下1.43億美元票房，僅次於師出同門的《奇異博士2：失控多重宇宙》的1.85億美元，以及《侏羅紀世界：統霸天下》的1.45億美元開片成績，位居今（2022）年北美開片票房第三名；而台灣票房週末收下7097萬台幣，從週三上映至今累積為1.08億台幣，表現不俗。

自從2011年漫威影業推出《雷神索爾》以來，捧紅了澳洲男星克里斯漢斯沃，而此系列的票房基本上是逐步穩定成長。由英國才子肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）執導的《雷神索爾》，在北美首週末為6572萬美元，最終北美為1.81億美元，全球收下4.49億美元。

到了2013年推出第2集《雷神索爾2：黑暗世界》，找來了美國名導亞倫泰勒（Alan Taylor）執導，在北美首週末為8573萬美元，最終北美為2.06億美元，全球收下6.44億美元。

而2017年的第3集《雷神索爾3：諸神黃昏》以及今年的《雷神索爾：愛與雷霆》，皆是由紐西蘭導演塔伊加維迪提執導，尤其是《雷神索爾3：諸神黃昏》推出之後好評不斷，各界普遍認為塔伊加維迪提的無厘頭搞笑風格，拯救了《雷神索爾》系列，《雷神索爾3：諸神黃昏》在北美首週更開出了1.22億美元的票房，成為本系列首度於首週就破億美元的作品，最終全球收進8.53億美元，從評價與票房等面向來看，《雷神索爾3：諸神黃昏》為「雷神」最成功的作品。

Photo Credit: 《雷神索爾3：諸神黃昏》

到了今年，在北美電影市場擺脫了疫情陰霾之後，整體票房迎來爆發突破，鎖定暑期檔的《雷神索爾：愛與雷霆》，在北美上週基本上只有照明娛樂旗下的《小小兵2：格魯的崛起》能當對手，其餘片子全數讓路。

不過《小小兵2：格魯的崛起》也已經是邁入第二週的「舊片」，僅有4550萬美元的票房收入，對比首週末下降了57%，自然擋不住「雷神」的攻勢，最終《雷神索爾：愛與雷霆》首週在北美4375家戲院拿下1.43億美元票房，順利成為系列作最高的首週末票房。

而《雷神索爾：愛與雷霆》無懸念的破億之後，今年北美共有6部作品在首週就破 億，除了 《雷神索爾：愛與雷霆》之外 ，分別是3月初《蝙蝠俠》的 1.34億美元、5月初《奇異博士2：失控多重宇宙》的1.87億美元、5月底《捍衛戰士：獨行俠》的1.26億美元、6月初 《侏羅紀世界：統霸天下》的1.45億美元，以及7月初《小小兵2：格魯的崛起》的1.07億美元。

而 《雷神索爾：愛與雷霆》能夠在首週就擁有破億表現，要歸功於廣大的男性觀眾，根據《綜藝報》指出，《雷神索爾：愛與雷霆》的男性購票者就佔了60%，且《雷神索爾：愛與雷霆》也受益於 IMAX、3D電影的版本加成，其中IMAX在全球帶來了2300萬美元，北美就貢獻了1380萬美元。

此外，《雷神索爾：愛與雷霆》的票房好表現撐住了北美暑期檔的基本盤，延續此檔期該有的電影熱度，根據《綜藝報》指出， Comscore的數據顯示，迄今為止北美暑期檔已產生22.7億美元的收入，對比去（2021）年同期高出217%，僅比2019年同期低 12%。因此，北美電影市場可說完全掃除了疫情影響，熱度也逐步回到疫情之前的榮光。

Photo Credit: AP / 達志影像 「雷神」克里斯漢斯沃出席《雷神索爾：愛與雷霆》洛杉磯首映

而來到國際市場上，除了中國、俄羅斯等地區未上映之外， 《雷神索爾：愛與雷霆》在47個北美海外市場中，共計拿到1.59億美元的票房，比業界預期的還要優異。

其中韓國表現最為突出，貢獻了1530萬美元，此後依序為英國（1480 萬美元）、澳洲（1380萬美元）、墨西哥（1180萬美元）、印度（1030萬美元）、巴西（800萬美元）。至於台灣部分，從7月6日週三上映以來，五天累積了1.08億台幣，也順利收下全台票房冠軍，表現仍舊亮眼。

不過，雖然 《雷神索爾：愛與雷霆》在首週票房開出紅盤，但 必須小心的是本作評價並不理想，影評、觀眾普遍皆不太喜歡，知名電影評分網站爛番茄評分僅有68%、CinemaScore則為B+；相較之下， 《雷神索爾3：諸神黃昏》 在爛番茄的評分為93%，CinemaScore也有 A。

負面評價對於《雷神索爾：愛與雷霆》票房的後續走勢會有影響，尤其《雷神索爾：愛與雷霆》 的製作成本為2.5億美元，至於宣傳行銷的成本費用約為1億美元，因此，此片要能回本甚至賺錢，仍有一段路必須努力。

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核稿編輯：翁世航