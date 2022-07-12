安倍晉三25歲前曾留學南加大，那兩年可能是他人生最無拘無束的日子
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安倍晉三在1978年到1979年間，曾有3個學期就讀南加大的公共政策學院，研習英語，選修國際關係、歷史與政治學等課程，當年他還不到25歲。
文：林宏翰（中央社駐洛杉磯特派員）
日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，消息一出，遠在太平洋另一端的美國也同感震驚，特別在南加州的洛杉磯，這裡與安倍有一段多年緣分。
不僅是因為洛杉磯有全美最廣大的日裔社群，更是因為安倍晉三40多年前曾在南加州讀書。有人說那段時間可能是他人生最無拘無束的日子。
儘管安倍晉三在南加州大學（USC）的學生身分短暫，甚至沒畢業，但南加大校長佛特（Carol Folt）發表追思文章時，就是以校友暱稱「特洛伊人」（Trojan）稱呼安倍。
安倍晉三在1978年到1979年間，曾有3個學期就讀南加大的公共政策學院，研習英語，選修國際關係、歷史與政治學等課程，當年他還不到25歲。
離開南加大之後，安倍晉三回到日本展開政治生涯，時隔將近40年，他才又趁著訪美的機會，重返校園。
2015年安倍晉三以日本首相的身分出訪，會見當時的美國總統歐巴馬（Barack Obama），發表美日共同聲明外，還在白宮出席國宴、於國會發表演說，一個星期訪美行程最後一站就是洛杉磯。
這趟7年前的洛杉磯之行，安倍走訪日裔美國人博物館，出席美日經濟論壇，在美國智庫亞洲協會（Asia Society）演講，就在他前往機場的前一站，他踏進南加大校園，校方為他披上印有SC字樣的棒球外套。
南加大網站上的校訊記載這段安倍重回母校的私人行程，開頭第一段就說「安倍首相怎麼可以就此離開美國而不回USC看看」，可見安倍與南加大的情誼不凡。
媒體報導，南加大國際關係教授片田（Saori Katada）回憶當時與安倍一起逛校園的情形。
片田說：「他到處走走看看，一副非常懷念學生時代的樣子……我認為，他在美國的那兩年，是他人生最無拘無束的年代，因為他出身在一個知名的政治世家，當年隻身來到洛杉磯，享受獨立自主的生活。」
安倍當時對亞洲協會的演講，也談到對學生時代的懷念之情，特別是留美期間愛看好萊塢電影，最喜歡的一部是《畢業生》（The Graduate）。他感謝洛杉磯人對日本文化的包容，無論是動漫、美食或者是運動員。洛杉磯道奇隊是最早引進日本球員的美國職棒隊伍之一。
洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）在追悼安倍的公開聲明中，也提到安倍2015年的那一次到訪。他說自己很榮幸能在安倍訪問洛杉磯的時候與他見面，最受感動的是安倍對於環太平洋地區夥伴關係的視野。
賈西迪說：「安倍首相在洛杉磯度過了他一部分的成長歲月，他同時是這座城市的朋友與擁護者。我想向安倍家族與全體日本人表達，在這心痛的時刻，你們在洛杉磯的親愛的朋友們與你們同在，一同哀悼，一起緬懷安倍首相。」
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
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信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
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為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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