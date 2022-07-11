軍事承包商L3Harris疑獲美情報單位默許，擬收購間諜軟體「飛馬」黑名單製造商NSO

美國軍事承包商L3Harris日前遭揭露，在獲得美國情報官員的默許下，近期多次低調訪問以色列，企圖收購一間以駭客技術惡名昭彰的集團NSO。諷刺的是該公司居然是已遭到拜登政府列入黑名單的網路情報公司。

根據《紐約時報》，由NSO開發的間諜軟體「飛馬（Pegasus）」，經常被其他政府用來惡意滲透政要、記者、人權倡議人士的手機。

報導指出，飛馬是一款「免點擊（zero-click）」的駭客工具，意即不肖人士不須讓受害者點擊釣魚連結，就能夠遠端獲取手機上所有資訊，包含訊息、聯絡人、照片以及錄影等。此外，該軟體也擁有將手機轉變為追蹤以及記錄設備的能力，使其淪為駭客錄影工具。

事實上，拜登政府於去（2021）年11月已經以「違背美國國家安全或外交政策利益」為由，將NSO列入黑名單，並禁止美國公司與其展開任何業務。

然而，5位知悉收購談辦的的人士透露，美國官員持續暗中支持收購NSO的計畫。多年來，包含FBI、CIA在內，來自全球的情報和執法部門都對NSO的技術產生濃厚興趣。

直到上個月，NSO可能被出售的消息遭到《情報在線》（Intelligence Online）揭露，白宮官員表示，他們對於談判內容感到憤怒，並警告美國軍事企業任何想要收購黑名單公司的企圖都將遭到嚴重抵制。

《華盛頓郵報》指出，極度依賴政府標案的L3Harris，得知白宮對收購案感到十分擔憂過後，便通知拜登政府已不再收購NSO間諜軟體，並表示談判不會繼續進行。然而，幾位知情人士仍透露，公司已嘗試恢復談判。

紐時指出，仍讓華府、以色列當局以及其他盟國無法想透的是，美國政府內究竟是否有某些單位在白宮私下授意或不知情的情況下，無視政府公開立場想趁機把「飛馬」這款強大的間諜軟體納入麾下。

目前，NSO的命運仍然懸而未決，而該公司的技術即便充滿爭議，卻也一直是以色列的外交工具之一。這次的事件更彰顯各國之間，為控制世界最強大網路武器而產生的新衝突。

最後5名知情人士也表示，L3Harris的代表曾經告訴以色列，只要滿足某些條件，美國情報機構就會支持這次的收購。其中包含NSO是否願意將稱為「第0天（zero days）」的一項技術出售給由美、英、紐、奧、加組成的情報共享機構—五眼聯盟（Five Eyes intelligence）。「第0天」為一項可以尋找性質脆弱的原始碼，並使飛馬成功駭入手機的技術。

雖然以色列國防部官員對收購案保持開放態度，然而在該國情報界的壓力之下，仍然拒絕了將「飛馬」軟體原始碼共享給五眼聯盟的要求。此外，以方也不允許L3Harris，至少在第一階段，加入NSO開發團隊。

目前，L3Harris、NSO發言人以及美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）的發言人均就收購案一事不予置評。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航