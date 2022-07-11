軍事承包商L3Harris疑獲美情報單位默許，擬收購間諜軟體「飛馬」黑名單製造商NSO
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美國軍事承包商L3Harris日前遭揭露，仍不顧政府公開反對立場，試圖收購以色列著名駭客公司NSO開發的飛馬間諜軟體。讓外界仍然費解的是，美國政府內究竟是否有某些單位在白宮私下授意或不知情的情況下，無視政府反對想趁機把這款強大的間諜軟體納入麾下。
美國軍事承包商L3Harris日前遭揭露，在獲得美國情報官員的默許下，近期多次低調訪問以色列，企圖收購一間以駭客技術惡名昭彰的集團NSO。諷刺的是該公司居然是已遭到拜登政府列入黑名單的網路情報公司。
根據《紐約時報》，由NSO開發的間諜軟體「飛馬（Pegasus）」，經常被其他政府用來惡意滲透政要、記者、人權倡議人士的手機。
報導指出，飛馬是一款「免點擊（zero-click）」的駭客工具，意即不肖人士不須讓受害者點擊釣魚連結，就能夠遠端獲取手機上所有資訊，包含訊息、聯絡人、照片以及錄影等。此外，該軟體也擁有將手機轉變為追蹤以及記錄設備的能力，使其淪為駭客錄影工具。
事實上，拜登政府於去（2021）年11月已經以「違背美國國家安全或外交政策利益」為由，將NSO列入黑名單，並禁止美國公司與其展開任何業務。
然而，5位知悉收購談辦的的人士透露，美國官員持續暗中支持收購NSO的計畫。多年來，包含FBI、CIA在內，來自全球的情報和執法部門都對NSO的技術產生濃厚興趣。
直到上個月，NSO可能被出售的消息遭到《情報在線》（Intelligence Online）揭露，白宮官員表示，他們對於談判內容感到憤怒，並警告美國軍事企業任何想要收購黑名單公司的企圖都將遭到嚴重抵制。
《華盛頓郵報》指出，極度依賴政府標案的L3Harris，得知白宮對收購案感到十分擔憂過後，便通知拜登政府已不再收購NSO間諜軟體，並表示談判不會繼續進行。然而，幾位知情人士仍透露，公司已嘗試恢復談判。
紐時指出，仍讓華府、以色列當局以及其他盟國無法想透的是，美國政府內究竟是否有某些單位在白宮私下授意或不知情的情況下，無視政府公開立場想趁機把「飛馬」這款強大的間諜軟體納入麾下。
目前，NSO的命運仍然懸而未決，而該公司的技術即便充滿爭議，卻也一直是以色列的外交工具之一。這次的事件更彰顯各國之間，為控制世界最強大網路武器而產生的新衝突。
最後5名知情人士也表示，L3Harris的代表曾經告訴以色列，只要滿足某些條件，美國情報機構就會支持這次的收購。其中包含NSO是否願意將稱為「第0天（zero days）」的一項技術出售給由美、英、紐、奧、加組成的情報共享機構—五眼聯盟（Five Eyes intelligence）。「第0天」為一項可以尋找性質脆弱的原始碼，並使飛馬成功駭入手機的技術。
雖然以色列國防部官員對收購案保持開放態度，然而在該國情報界的壓力之下，仍然拒絕了將「飛馬」軟體原始碼共享給五眼聯盟的要求。此外，以方也不允許L3Harris，至少在第一階段，加入NSO開發團隊。
目前，L3Harris、NSO發言人以及美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）的發言人均就收購案一事不予置評。
新聞來源
- Defense Firm Said U.S. Spies Backed Its Bid for Pegasus Spyware Maker（The New York Times）
- American firm drops bid for Israeli spyware following U.S. concerns（The Washington Post）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告