中共祭出「史上最嚴防沉迷新規」首個暑假：未成年遊戲時間加總不到一天，騰訊嚴防借用家長帳號鑽漏洞

中國官方於去（2021）年暑假結束之際以「過度沉迷網路遊戲，對生活學習以及健康造成不良影響」為由，規定未成年一週至多只能玩3小時的線上遊戲。中國媒體報導，今（2022）年暑假作為「史上最嚴防沉迷新規」實施以來的第一個暑假，換算下來未成年能夠打遊戲的時間根本不到一天。

中國政府於去年發布《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，命令所有網絡遊戲企業僅可在週五、週六、週日和國定假日的晚上8點至9點向未成年人提供1小時服務。

《第一財經》報導，防沉迷新規實施後，遊戲產業在未成年人保護方面已取得了一定效果。根據伽馬數據，2021年未成年人流量佔比將低於4%，未來這一比例還將持續下降。

從部分大型遊戲企業公開的數據來看，未成年人佔據企業收入的戰比也普遍降低，反映出防沉迷措施取得的效果。

以騰訊為例，在實名認證以及人臉識別執行後的2021年第4季，騰訊未成年人使用遊戲總時長較上一年同期減少高達88%，佔本土市場遊戲總時長0.9%；未成年人總流量則是減少73%，佔本土市場遊戲總流量1.5%。

伽馬數據研究也顯示， 85.8%的未成年用戶在玩遊戲的過程中都曾被防沉迷機制限制，有4成家長顯著感受到孩子玩遊戲時長縮短。

不過，即便大多數未成年均被限制玩遊戲時間，仍有少數逃過政府的防沉迷措施。報導指出，有些未成年因遊戲帳號使用父母身分註冊，而沒有進入防止沉迷的識別範圍；另一方面，部分用戶使用的遊戲產品並不需要網路連接，例如單機遊戲就不是政府可控管範圍。

對此騰訊回應，人臉識別系統會在暑期期間繼續執行，凡疑似由未成年人操作的成年人帳號，登錄與加值過程都將啟動人臉系統，同時該系統還會發起「全天巡航」，要把借家長帳號偷玩遊戲的火苗堅決按住。

中國將線上遊戲視為「精神鴉片」，以家長式控管限制未成年遊戲時間，卻也對中國遊戲業造成劇烈影響。去年消息一出，網易跌幅一度達4%，騰訊跌3%，中手遊跌8%，創夢天地和飛魚科技則重挫9%。

今年5月中旬《第一財經》也報導，由於防沉迷政策持續推進，以及長達8個月的遊戲版號停發，中國國內遊戲市場成長速度明顯放緩。中國音數協遊戲工委（GPC）、中國遊戲產業研究院聯合發布「2021年中國遊戲產業報告」內容顯示，2021年中國遊戲市場銷售收入年增長僅6.4%。

報導還提到，上市遊戲公司2021年營收、凈利潤出現雙雙下滑景象。2021年營收排名前20的上市遊戲企業中，有6家企業營收下降，另有11家凈利潤較前一年下滑。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航