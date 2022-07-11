路透：緬甸軍政府將引進中國監視鏡頭，在更多城市安裝人臉辨識系統

根據《路透社》的獨家報導，3名消息人士稱緬甸軍政府正在全國多個城市安裝具有人臉辨識功能的中國製監視器鏡頭。

報導指出，參與這些招標項目的人表示，在採購和安裝監視器鏡頭和人臉辨識系統的招標計劃中，相關項目被描述為打造安全城市，旨在維護安全，並在某些情況下維護公民和平。

這3位因擔心軍方報復而不願具名的人士透露，自2021年2月緬甸軍事政變以來，地方政府至少在5個城市啟動了新的監視器鏡頭項目，其中包括緬甸的第4大城毛淡棉，已有超過200台大華科技的監視鏡頭。

除此之外，報導稱除上述5個項目外，還有5個城市進行中的項目，包括在5個城市安裝犯罪預防措施攝像系統，是翁山蘇姬領導的文人政府在政變前進行的，包括在首都奈比多、最大城市仰光、第二大城市曼德勒、若開邦首府實兌市，以及觀光城市蒲甘。

目前緬甸軍政府發言人並沒有回答路透社的訪問電話，而10個由軍政府控制的地方政府，也沒有回答路透社尋求評論的電話，因此路透社無法審查招標計劃書，或訪問城市以驗證監控鏡頭的安裝。

曾兩次聽取不同人士關於軍政府計劃簡報的消息人士指出，軍政府計劃在緬甸7個邦和7個地區的每座城市安裝監控系統。

3位消息人士表示，目前標案已由Fisca安全與資訊公司和Naung Yoe科技公司得標，而這些公司將從中國監控巨頭浙江大華科技、華為技術和海康威視採購監視鏡頭和相關技術。

目前總部位於仰光的Fisca和Naung Yoe都沒有回應路透社的評論，而華為和大華科技也均無回應路透社的評論。至於海康威視，則在一份聲明中稱從未直接向緬甸當局出售產品，並稱其在海外市場的客戶是分銷商和集成商，以及強調沒向緬甸出售人臉辨識技術。

不過三位消息人士透露，得標的緬甸採購公司，有時會使用本土或區和地區公司開發的人臉標識軟體，因為中國的軟體許可證費用高昂，而他們未透露這些軟體公司名字。

了解緬甸監視鏡頭項目的人士和人權團體擔心，這些新項目可能被軍方用於鎮壓被活動者或反抗組織，儘管他們無法提供軍方有此意圖的證據。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範