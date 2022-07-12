【關鍵眼中盯】聽說歐美很多研究生不用寫論文就能畢業？至少在英國就不是這樣
我們想讓你知道的是
在美國確實有許多只要上課不用寫論文的「碩士學位」，但這在英國幾乎不存在，因為在英國「碩士」與「學士後文憑」其實是兩個不同的東西，但我們倒是可以思考一件事：為什麼要寫論文。
林智堅在中華大學與台大國發所的論文爭議事件發生後，一時間許多人開始思考起「碩士寫論文」的意義，甚至有政委提出「碩士之後不用寫論文」的建議，許多媒體和評論者也跟提出各種正反意見，十分熱鬧。
這些關於碩士論文的討論雖然不少充滿算計，但也不少真心誠意的語重心長。然而，前幾天有朋友貼給筆者一篇文章〈台灣碩士為何要寫論文？歐美研究生不寫論文怎麼畢業？〉，身為曾在英國攻讀碩士的學生，覺得應該要說些什麼。
必須講，《天下雜誌》這篇文章立論堪稱中規中矩，標題部份你或許也可以解讀為「歐美研究生（在不需要寫論文的碩士課程）不寫論文怎麼畢業？」但以我對台灣閱聽人的了解，這篇文章在許多標題黨腦海裡應該只會留下一個印象：歐美研究生不用寫論文。
這就會造成問題了。
英國的碩士，真的不用寫論文嗎？
在這篇文章中，對於美國許多碩士課程不用寫論文的描述大致正確，但針對英國的部分卻出現了謬誤。文中提到：
英國的碩士學位則分成以下三種：學士後文憑（Postgraduate Diploma）、修課型（Taught-based）、以及研究型（Research-based），學生同樣可以依照自己的目標選擇修業種類。
但事實上，英國大學畢業後攻讀的學位是分為碩士（Master Degree）和學士後文憑（Postgraduate Diploma），碩士再細分成如文內說的修課型以及研究型，但學士後文憑其實和碩士是不一樣的東西。
而其中最大的差異，就是需不需要寫論文。
一般來說，在英國碩士畢業必須修滿180個學分，而學士後文憑（在英國的簡稱是PGDips，也就是Postgraduate Diploma）只要120學分，差別的60學分其實就是論文；此外還有個叫做PGCerts的「學士後認證」，取得資格只要60個學分。
雖然學士後文憑也是以碩士班科系來報名，能選的課程也相同，但只有上課的內容在英國充其量就是被認為進修班，而不會被稱為是碩士。
舉例來說，筆者當時在格拉斯哥大學的一年時間，總共經歷三個學期。前兩個學期，是以Lecture（姑且翻成課程）和Seminar（姑且翻成討論）為主，開學時會拿到各堂課的課綱以及書單，上課前學生就要自己找時間讀完相關內容，並找出自己有興趣或有疑問的部分。
在Lecture裡，教授基本上就是針對大方面講解，學生要自己提出問題；而在Seminar則是由助理教授帶著學生進行討論，這時候學生和助教就會丟出一個個問題，讓大家在研讀的知識中互相討論。
前兩學期的課，一般來說就是以期中期末大大小小報告與部分科目的期末考試（寫兩三個小時的申論題）來評分，這也是前面說的學士後課程會上到的東西，確實不能說不扎實。
但第三學期才是碩士學位的重點——論文。其實從第二學期甚至更早，同學和教授們就時不時會討論自己可做的論文題目，隨著學習進度推進，題目的方向和深度也會跟著改變。在英國，第三學期基本上沒有課程，就是全心全意寫論文（包含讀很多書、做研究、和指導教授討論）。
你問如果期末論文沒有過會怎麼樣？答案是：你會拿到一個學士後文憑，也就是PGDips。
寫不寫論文，到底差別在哪裡？
希望以上解釋有清楚說明英國「碩士」與「學士後文憑」的差異。正如那篇文章所說，在美國確實有許多只要上課不用寫論文的「碩士學位」，但這在英國幾乎不存在（有趣的是，筆者在PTT和Dcard上「英國碩士很水」的討論中，還看到大量推文說「英國碩士不用寫論文」，讓人充分感受到後真相時代的衝擊）。
換句話說，那篇文章在「英國碩士」的部份就錯了，標題改成「美國研究生不寫論文怎麼畢業？」也許更適當一些。
但我們倒是可以思考一件事：為什麼要寫論文？
我相信，如果只是為了訓練職場上的能力，以英國課程的精實度，學完120學分的PGDips應該就蠻有幫助。
但我們之所以把PGDips定位成「進修班」而不是「碩士」的原因，是因為在那些課程裡，學生仍是在既有知識框架下進行探詢、碰撞與成長，反觀論文的產出——從選擇題目、閱覽過去文獻、從中找出值得增進的點、進行研究、創造出自己的東西——其實可以表示擁有這個學位的人，他能從課本中跳出，把自己的成果灌入人類的知識庫中。
而在其間，你需要知道怎麼找資料並大量閱讀，學習應該用怎麼樣的研究方法來回答自己提出的問題，最後，還要通過已經過許多年許多人不斷打磨方法的嚴謹認證。這時候，你才能被稱為「Master」。
我認為，這就是學習技能的學位，和碩士學位的最大不同之處。
或許這也是為什麼，大多數老闆、經理人或政治人物，會希望自己被稱為「碩士畢業」而非「在職專班肄業」。確實，人們對碩士文憑或論文的堅持值得討論，全世界也沒有任何一個教育制度是完美的，但若只是為了單一事件就要把全部掛有碩士學歷的人給拖下水，那或許就有點太過自私了。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
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神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
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「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
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攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
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