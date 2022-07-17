【國表藝專訪】兩廳院藝術總監劉怡汝：35歲「斜槓大叔」兩廳院，朝世界頂尖劇場邁進
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劉怡汝表示，受疫情影響，兩廳院仍會延續文化部政策紓困至2023年6月。除此之外，兩廳院也在進行各種新計畫，包括與台北流行音樂中心合作虛擬音場重建，第五劇場等專案，希望所有創作透過科技輔助，可以在網路世界中完成一半，實體執行有就更可以掌握。
（中央社） 台北國家兩廳院藝術總監劉怡汝三進兩廳院，第二個總監任期對她來說得心應手，她表示因為修改規畫案延宕八個月的中正紀念堂捷運站與國家劇院連通道勢在必行，預計2025年完工。
劉怡汝接受《中央社》專訪時表示，兩廳院大型排練空間長久以來不足，連接中正紀念堂捷運站與兩廳院之間的藝文廊道原本今年動工，兩廳院重新修改規畫案，利用開挖連通道增加的空間設置大型排練場，獲得了文化部與交通部支持。
「這次不蓋，就再也沒機會，我無法放棄。」劉怡汝表示，這是兩廳院唯一可往下挖的腹地，可同時改善中正紀念堂捷運站五號出口人車動線交錯的不便及危險，雨天不用擔心淋雨，也可以讓表演團隊有更多的排練空間，因應未來更多元的展演挑戰。
目前規劃的藝文廊道長100公尺，最大挑高8公尺，視覺通透，白天可引入自然光及綠意，改善地下空間封閉的壓迫感，除了設置大型排練場外，也多出可舉辦講座、工作坊等活動的教學及練習空間，有效提高文化設施可及性。
劉怡汝表示，受疫情影響，兩廳院仍會延續文化部政策紓困至2023年6月。除此之外，兩廳院也在進行各種新計畫，包括與台北流行音樂中心合作虛擬音場重建，第五劇場等專案，希望所有創作透過科技輔助，可以在網路世界中完成一半，實體執行有就更可以掌握。
舉例來說，作曲家的作品在首演之前，可透過虛擬音場先掌握部分音樂呈現的感覺，有助於節省成本。劉怡汝也希望完成第五劇場的建置，透過各種科技做出更不一樣的沉浸式體驗。
劉怡汝表示，兩廳院希望以5G作為應用發展，聚焦在體驗設計、參與式設計、開放文化、促進公民參與的數位創作與跨域教育實驗等，讓藝術加成科技，翻轉過去建築帶給人嚴肅、宮殿感的冰冷印象。目前，戲劇院已經完成5G專網，接下來就是國家音樂廳與演奏廳，未來計畫要製作一個運用5G低延遲的特質，將音樂廳與戲劇院串聯一起的同步演出。
回顧四年前上任時，劉怡汝自許兩廳院是「大叔劇院」，希望同時可以成為表團「夥伴／家／實驗場／推手」的「斜槓大叔」，「四年後再來看，我現在想想都覺得，現在35歲的兩廳院重點不只是大叔，而是斜槓。」
劉怡汝表示，比起台中國家歌劇院、高雄衛武營或是將開幕的台北表演藝術中心，兩廳院不年輕。換句話說，「兩廳院有很擅長的事，好比很會買節目，但我希望兩廳院更要挑戰更多不會做的事，不要限制想像。」
劉怡汝分析，兩廳院已是亞洲重要劇場之一，下一步就是要朝世界頂尖劇場邁進，「我期待兩廳院可以成為一個讓人難忘，一個有態度跟核心精神的劇場，一個社會發生改變重要的所在地。」
劉怡汝觀察，像與兩廳院友好的法國夏祐宮劇院是法國五大國家劇院之一，1948年聯合國大會在這裡通過了世界人權宣言，宣言起草的原因就是對第二次世界大戰的反省，夏祐宮希望這個精神，應該透過各種節目傳遞出去。
另外，像是比利時NTGent劇院藝術總監Milo Rau上任時發表了「根特宣言」（Ghent Manifesto）。劉怡汝說要像宣言內提到每個製作要有兩名非專業演員、要有少數族裔等等，「我知道目前做不到，但我希望兩廳院能夠成為一座充滿力量的劇場。」
放假時總會追韓劇，劉怡汝總希望兩廳院的節目也可以像韓劇或是韓國電影一樣，有力量影響觀眾，改變社會。劉怡汝說，讓不同領域的優秀藝術家在這裡獲得向世界發聲的動能，「讓不同條件與背景的社會大眾，都可以因為我們的作為，而能在藝術裡自在悠遊，屆時兩廳院就能真正成為民眾生活中的不可或缺。」
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。