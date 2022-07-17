【國表藝專訪】兩廳院藝術總監劉怡汝：35歲「斜槓大叔」兩廳院，朝世界頂尖劇場邁進

（中央社） 台北國家兩廳院藝術總監劉怡汝三進兩廳院，第二個總監任期對她來說得心應手，她表示因為修改規畫案延宕八個月的中正紀念堂捷運站與國家劇院連通道勢在必行，預計2025年完工。

劉怡汝接受《中央社》專訪時表示，兩廳院大型排練空間長久以來不足，連接中正紀念堂捷運站與兩廳院之間的藝文廊道原本今年動工，兩廳院重新修改規畫案，利用開挖連通道增加的空間設置大型排練場，獲得了文化部與交通部支持。

Photo Credit: 中央社 劉怡汝續任台北國家兩廳院藝術總監，她表示新任期內會挑戰更多表演藝術新思維，讓台北兩廳院成為一座充滿力量的劇場。

「這次不蓋，就再也沒機會，我無法放棄。」劉怡汝表示，這是兩廳院唯一可往下挖的腹地，可同時改善中正紀念堂捷運站五號出口人車動線交錯的不便及危險，雨天不用擔心淋雨，也可以讓表演團隊有更多的排練空間，因應未來更多元的展演挑戰。

目前規劃的藝文廊道長100公尺，最大挑高8公尺，視覺通透，白天可引入自然光及綠意，改善地下空間封閉的壓迫感，除了設置大型排練場外，也多出可舉辦講座、工作坊等活動的教學及練習空間，有效提高文化設施可及性。

劉怡汝表示，受疫情影響，兩廳院仍會延續文化部政策紓困至2023年6月。除此之外，兩廳院也在進行各種新計畫，包括與台北流行音樂中心合作虛擬音場重建，第五劇場等專案，希望所有創作透過科技輔助，可以在網路世界中完成一半，實體執行有就更可以掌握。

舉例來說，作曲家的作品在首演之前，可透過虛擬音場先掌握部分音樂呈現的感覺，有助於節省成本。劉怡汝也希望完成第五劇場的建置，透過各種科技做出更不一樣的沉浸式體驗。

劉怡汝表示，兩廳院希望以5G作為應用發展，聚焦在體驗設計、參與式設計、開放文化、促進公民參與的數位創作與跨域教育實驗等，讓藝術加成科技，翻轉過去建築帶給人嚴肅、宮殿感的冰冷印象。目前，戲劇院已經完成5G專網，接下來就是國家音樂廳與演奏廳，未來計畫要製作一個運用5G低延遲的特質，將音樂廳與戲劇院串聯一起的同步演出。

Photo Credit: 台北國家兩廳院提供 台北國家兩廳院藝術總監劉怡汝，任內重要工程中正紀念堂捷運站與國家劇院捷運連通道，預計2025年完工，觀眾將可不再忍受日曬雨淋之苦。

回顧四年前上任時，劉怡汝自許兩廳院是「大叔劇院」，希望同時可以成為表團「夥伴／家／實驗場／推手」的「斜槓大叔」，「四年後再來看，我現在想想都覺得，現在35歲的兩廳院重點不只是大叔，而是斜槓。」

劉怡汝表示，比起台中國家歌劇院、高雄衛武營或是將開幕的台北表演藝術中心，兩廳院不年輕。換句話說，「兩廳院有很擅長的事，好比很會買節目，但我希望兩廳院更要挑戰更多不會做的事，不要限制想像。」

劉怡汝分析，兩廳院已是亞洲重要劇場之一，下一步就是要朝世界頂尖劇場邁進，「我期待兩廳院可以成為一個讓人難忘，一個有態度跟核心精神的劇場，一個社會發生改變重要的所在地。」

劉怡汝觀察，像與兩廳院友好的法國夏祐宮劇院是法國五大國家劇院之一，1948年聯合國大會在這裡通過了世界人權宣言，宣言起草的原因就是對第二次世界大戰的反省，夏祐宮希望這個精神，應該透過各種節目傳遞出去。

另外，像是比利時NTGent劇院藝術總監Milo Rau上任時發表了「根特宣言」（Ghent Manifesto）。劉怡汝說要像宣言內提到每個製作要有兩名非專業演員、要有少數族裔等等，「我知道目前做不到，但我希望兩廳院能夠成為一座充滿力量的劇場。」

放假時總會追韓劇，劉怡汝總希望兩廳院的節目也可以像韓劇或是韓國電影一樣，有力量影響觀眾，改變社會。劉怡汝說，讓不同領域的優秀藝術家在這裡獲得向世界發聲的動能，「讓不同條件與背景的社會大眾，都可以因為我們的作為，而能在藝術裡自在悠遊，屆時兩廳院就能真正成為民眾生活中的不可或缺。」

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航